'Napoleón': dónde y cuándo se podrá ver en plataformas de streaming la película de Ridley Scott

Napoleón Bonaparte es una de las figuras más influyentes de la historia. Y también uno de los grandes protagonistas de la era contemporánea y de la historia del cine, siendo uno de los personajes que más películas ha protagonizado. La más reciente ha sido Napoleón, la visión personal de Ridley Scott, que ha dejado a un lado el rigor histórico y ha preferido centrarse en la historia de (des) amor que vivió el emperador de Francia con la emperatriz Josefina.

La cuidadosa descripción que hace Ridley Scott de esta historia se debe al gran trabajo del guionista David Scarpa, que anteriormente trabajó con el director para la serie The Man in the High Castle. El metraje de la película alcanza una duración total de 157 minutos (2 horas y 37 minutos), siendo la segunda película más larga de Ridley Scott tras La casa Gucci y por detrás de American Gangster, de 2 horas y 56 minutos.

Los grandes protagonistas del largometraje son Joaquin Phoenix (Joker) como Napoleón Bonaparte y Vanessa Kirby (The Crown), que interpreta a la emperatriz Josefina, la esposa de Napoleón.

['Wonka': todo lo que sabemos de la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate']

Completan el reparto Tahar Rahim (The Mauritanian), Ben Miles (Andor), Ludivine Sagnier (Lupin), Matthew Needham (La casa del dragón), Youssef Kerkour (La casa Gucci), Phil Cornwell (Alan Partridge), Edouard Philipponnat (House of Gucci), Paul Rhys (Chaplin), John Hollingworth (Gambito de dama), Gavin Spokes (La casa del dragón) y Mark Bonnar (Catastrophe).

El largometraje se estrenó el pasado fin de semana en cines -donde se mantiene a flote en taquilla junto a Wish y la precuela de Los juegos del hambre- y esto es todo lo que sabemos de su fecha de lanzamiento y la plataforma de streaming donde estará disponible próximamente.

La visión de Ridley Scott

La historia de Napoleón comienza en el ejército y su ascenso al poder fue realmente rápido y vertiginoso, siendo capaz de restaurar la paz y recuperar la estabilidad de Francia desde los escombros que quedaron tras la revolución. Y al mismo tiempo inició una expansión militar por la que llegaría a tener el control de gran parte de Europa entre 1809 y 1811. Un camino que nunca recorrió solo, porque Josefina permaneció a su lado.

La relación de ambos tiene un aura de leyenda y muchos expertos la han considerado como volátil e inmadura -esto último más bien por parte de Napoleón-. Todo ello basándose en las cartas que intercambiaron y que han llevado a personas como Ridley Scott, director de la película Napoleón, a hablar de Josefina como el "único amor verdadero" del emperador.

[De la Alhambra y el flamenco al Reino de Rosas: así se inspiró 'Wish: el poder de los deseos' en la cultura española]

"[Napoleón] surgió de la nada para gobernarlo todo, pero mientras tanto libraba una guerra romántica con su adúltera esposa Joséphine. Conquistó el mundo para intentar ganarse su amor, y cuando no pudo, lo conquistó todo para destruirla y se destruyó a sí mismo en el proceso", explicaba el cineasta en una entrevista en Deadline.

Fecha de estreno en streaming

Teniendo en cuenta que la película es una producción de Apple Studios, es cuestión de tiempo que Napoleón se acabe estrenando en Apple TV+ tras su paso por la gran pantalla -cuya distribución se ha llevado a cabo por parte de Apple Original Films y Sony Pictures-. Lo que aún falta por anunciar es la fecha concreta en la que eso ocurrirá.

Además, Ridley Scott ha confirmado que también llegará a la plataforma la versión del director, que tiene más de cuatro horas de metraje. "Primero estrenaremos la película en salas con Sony, y luego llegará el montaje del director a streaming, en Apple TV+, donde tendremos una película de cuatro horas y diez minutos", explicó en una entrevista con Total Film Magazine.

Sigue los temas que te interesan