Las estrellas de Hollywood, contra el cambio climático en 'Un futuro desafiante': "Es un problema de todos"

El cambio climático es una realidad y por eso mismo llega en un muy buen momento Un futuro desafiante, la nueva miniserie creada por Scott Z. Burns (Contagio, El ultimátum de Bourne), que ya se ha estrenado en Apple TV+.

En ella se presenta un futuro cercano en el que los caóticos efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana. Este contexto sirve para narrar ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia alrededor del mundo, explorando las íntimas y revolucionarias decisiones que deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la gente.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con el creador de la ficción Scott Z. Burns, la productora ejecutiva Dorothy Fortenberry y los actores protagonistas Indira Varma (Juego de tronos), Tahar Rahim (The Looming Tower), Diane Lane (House of Cards) y Michael Gandolfini (Santos criminales). Nos cuentan qué supuso para ellos trabajar en un proyecto sobre un futuro tan cercano y amenazador.

Fe en el futuro

"Comenzamos a abordar el proyecto desde la investigación científica, antes de tener los guiones. Hablamos con científicos expertos en clima, periodistas, personas que piensan en la tecnología del futuro, y creamos una gran línea de tiempo que se extendía desde el 2020 hasta 2070", recuerda Dorothy Fortenberry del proceso creativo.

"No creo que sea definitivo y no está garantizado que vaya a ser así, pero definitivamente es una versión de nuestro futuro. No hace falta que suceda nada nuevo y gigante. Solo requiere que una especie se tropiece y siga hacia adelante sin cambiar. La premisa era '¿y si seguimos en la dirección a la que estamos yendo caminando actualmente?'", continuó.

Scott Z. Burns también quiso decir que "hay muchos programas de televisión sobre hospitales, abogados y policías" y que pensó en "por qué no hay series o comedias que analicen el cambio climático desde todos los ángulos".

"Para mí, era importante ayudar a las personas a ver que esto está a su alrededor y que continuará avanzando sin importar lo demás", añadió.

Tahar Rahim en 'Un futuro desafiante'

El papel de los medios

"El papel principal de la televisión es entretener y ser emocionante, porque si la apagas, entonces pasa a ser un mueble en tu sala de estar. A partir de ahí, tienes la posibilidad de reflejar algo en ella", siguió diciendo Fortenberry.

"Vivimos en un mundo cuyo clima es diferente al de hace 10 ó 20 años. Y, sin embargo, la televisión en gran parte no representa nada de eso. Cuando te sientas a ver un programa de televisión, existe una extraña alienación. Sé que el clima es diferente ahora. Sé que hay inundaciones, sequía e incendios y, sin embargo, lo que veo en mi pantalla no siempre refleja eso".

Por otro lado, Indira Varma, una de las actrices que participa en la serie, también habló del papel de la televisión a la hora de reflejar la realidad.

"A menudo, las noticias que vemos sobre el cambio climático acaban reduciéndose a datos. ¿Cómo te hace sentir un gráfico? No te hace sentir nada. Es cierto que nos podemos sentir abrumados al ver imágenes de desastres que ocurren en todo el mundo, pero son lugares donde quizás no conozcamos a nadie o que no nos afectan directamente", observó la actriz.

"Y el hecho de que la serie esté basada en ciencia real y tecnología real significa que esto no es ciencia ficción. Está planteando si los seres humanos -que somos esencialmente los perpetradores de este desastre-, también podríamos ser los héroes y salvar nuestro futuro".

Efecto llamada

"Hemos sido conscientes del cambio climático durante décadas, pero siento que nos hemos vuelto más conscientes de ello en los últimos años porque supongo que no tiene parada", siguió contando Varma.

Kit Harrington en 'Un futuro desafiante'

"Recuerdo que durante el confinamiento, fue como si el mundo se ralentizara un poco. De repente, se podían escuchar pájaros nuevamente y los animales regresaban a las ciudades y el aire era más limpio, había menos contaminación. Y eso fue como una llamada de atención. Pero hemos retrocedido y lo hemos ignorado".

"Tenemos que actuar ahora, si no queremos que esto suceda. Al final, la ficción es la mejor manera de hablar con la audiencia, porque les permite identificar a los seres humanos que somos o seremos", dijo Tahar Rahim en respuesta a su compañera.

Justo después, Varma hizo hincapié en que el de Un futuro desafiante "no es un mundo ficticio". "Toda la tecnología de la que habla ya existe, es real y debería servir como una llamada de atención", indicó.

"Tenemos la esperanza de que la gente vea a sus actores favoritos y que tanto ellos como el futuro que se representan se sientan cercanos. Ver a tantos rostros conocidos hablando sobre este tema es un recordatorio emocional de que nos sucederá a todos y a las personas a las que queremos", concluyó Fortenberry.

Deber y responsabilidad

"Como individuos, todos debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, tomar decisiones sobre lo que necesitamos en lugar de lo que queremos, y también presionar a los gobiernos y las grandes empresas, que tampoco están haciendo su parte. No es responsabilidad de una sola persona. Es un problema global y de todos", opinaba Indira Varma.

"Puede parecer una visión pesimista, pero pretende ser una advertencia y despertarnos para que tomemos acción", manifestó Diane Lane, que cree que hay "varias formas de educarse a uno mismo y a los que buscan un cambio en lugar de sentirse paralizados por el miedo".

Michael Gandolfini en 'Un futuro desafiante'

"Hacer algo al respecto es lo más sanador contra el miedo y la ansiedad. Podría ser plantar árboles, ayudar a la biodiversidad en los océanos, la cuestión es mantenerse activo", añadió.

"Una de las cosas en las que se centra la serie es en lo que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono", adelantó Michael Gandolfini, que cree que por pertenecer a una generación más joven tiene una perspectiva algo distinta al respecto.

[Jason Segel ('Terapia sin filtro'): "Nos gusta usar el humor para bajar la guardia del público"]

"Hay mucha rabia, mucho miedo y mucho dolor. Mis amigos y yo pensamos en el tema de tener hijos de una manera diferente. ¿Qué hay de moral traer a alguien a este mundo ahora? Y es un proceso muy doloroso", opina.

"Recuerdo que la forma en que me hablaron sobre el calentamiento global por primera vez no fue la mejor. Me sentaron y me dijeron 'el hielo se está derritiendo y el mundo se hundirá bajo el agua'. Yo tenía ocho años y lloré mucho".

"Este ya no es un tema del que puedas escapar. Todos los de mi generación lo saben, y estamos que nieva en Los Ángeles y que en Nueva York no lo hace tanto. Es doloroso y aterrador, pero esa es la única forma en que enfrentarnos y ser parte del cambio", concluyó.

'Un futuro desafiante' está disponible en Apple TV+.

