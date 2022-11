Will Ferrell ('El espíritu de la Navidad'): "Si una noche te visitaran tres fantasmas, sería exactamente así"

Apple TV+ da comienzo a la temporada de las películas navideñas y estrena El espíritu de la Navidad, una divertida reinvención musical de la clásica historia de Charles Dickens protagonizada por Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer y Sunita Mani.

Por primera vez, Cuento de Navidad se cuenta desde la perspectiva de los fantasmas, en una versión protagonizada por un misántropo avaro que es llevado a un viaje mágico. Cada víspera de Navidad, el fantasma del espíritu de la Navidad selecciona un alma oscura para ser reformada por una visita de tres espíritus. Pero esta temporada, ha elegido al Scrooge equivocado.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL participó en la rueda de prensa que tuvo lugar antes del estreno y en la que estuvieron Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer y Sunita Mani. Hablaron de cómo fue trabajar en equipo para rodar este musical y dónde puede encontrar cada persona su verdadero espíritu navideño.

El verdadero espíritu de la Navidad

Al preguntarles por la temática principal de la película, los actores protagonistas tuvieron claro qué responder. Octavia Spencer comenzó diciendo que en ella se habla de cómo "quizá todos tenemos la oportunidad de alcanzar la redención en algún momento. Me encanta que se aborde esto en la historia original, y también se habla de ello en nuestra película", expresó.

"Me gusta la idea de que, si suficientes personas te dicen que eres un idiota, llegará un punto en el que te vendrá a la mentet esta historia", dijo Ryan Reynolds, pensando en "ese momento de autorrealización en el que te das cuenta de que no tienes que ser la persona que has creado de ti mismo".

"A mí me encantó el puro terror y el miedo que sientes al acercarte a la historia original por primera vez y ver la visitta de estos fantasmas", recordó Will Ferrell. "Si te pones en ese contexto, te das cuenta de que es algo probable, porque si te visitaran tres fantasmas en el transcurso de una noche, sería exactamente así".

"Yo creo que, después de todo, debemos pensar que los fantasmás sí que existen", añadió Sunita Mani.

Trabajando en equipo

Octavia Spencer en 'El espíritu de la Navidad'. Apple TV+

"A medida que envejezco, tiendo a querer cada vez más con personas a las que admiro y amigos. Y para mí, el ánimo de hacer esta película llegó con el hecho de ir a Boston a rodar y pasar un verano entero allí con ropa de invierno", declaró Reynolds sobre sus compañeros de reparto.

Octavia Spencer coincidió con él, aportando su perspectiva y dejando claro que "fue un desafío y también algo muy divertido tener que cantar y bailar también" y que eso "les unió mucho más".

Sunita Mani incidió en lo bien que se lo pasaron durante el rodaje, porque para ella, "trabajar con leyendas es bastante atractivo". "Cuando salía del set, me iba a casa y decía 'es demasiado bueno para ser verdad'", dijo.

Pasado, presente y futuro

Ryan Reynolds y Will Ferrell en 'El espíritu de la Navidad'. Apple TV+

Una de las preguntas que se hicieron en la mesa redonda estaba relacionada con los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Los miembros del reparto quisieron hablar sobre cuál de ellos les daría más miedo y los que más claro tuvieron la respuesta fueron Sunita Mani y Ryan Reynolds.

"Tendría miedo del pasado porque siento que he bloqueado muchos recuerdos de él y sería información tan interesante para el fantasma que creo que resultaría aterrador", respondió Sunita Mani.

"El presente sería el más terrorífico para mí, porquue sería como decir '¿en serio? ¿Esto es lo que haces todo el día? ¿Eso es todo?'. Pero también creo que el futuro es aterrador", contestó Ryan Reynolds, haciendo coincidir al resto del elenco.

Otra película navideña

Fotograma de 'El espíritu de la Navidad'.

"Queda por ver dónde aterrizará la película con el tiempo, pero creo que esta película no podría estar saliendo en un mejor momento en términos del mensaje que estamos tratando de transmitir. ¿Puede la gente realmente cambiar? ¿Y pueden las personas descubrir cómo ser mucho más amables entre ellas? Y creo que es un tema no solo apropiado para las fiestas, sino para todo el año", opinó Ryan Reynolds sobre El espíritu de la Navidad.

"El género de la Navidad es la razón por la que amamos las películas navideñas. Es una oportunidad de dejar atrás lo que sucedió hasta ese momento y pasar tiempo con la familia y sentir algo de esperanza por el futuro gracias a estas producciones", observó Spencer.

"Yo creo que veré cualquier cosa en pantalla donde aparezca la nieve", añadió Reynolds entre risas. "Incluso si es El precio del poder, porque también una buena película para ver en Navidad", bromeó.

Lo más complejo: las escenas musicales

"Los números musicales tardaban entre tres, cuatro y cinco días en rodarse", contó Ryan Reynolds en relación a los retos del rodaje. "Por eso es importante que lo pasáramos tan bien todos juntos", siguió Octavia Spencer.

De hecho, en este sentido, Ryan Reynolds quiso reconocer la figura de Will Ferrell, que para él fue esencial y "una persona con la que había querido trabajar desde siempre". "El mayor desafío era no darle una mala impresión a Will Ferrell, porque le he robado toda mi vida, toda mi carrera", agradeció el actor.

"Desde el momento en el que nos acercamos en los ensayos, las emociones eran las mismas y estábamos todos juntos en la misma trinchera", reconoció Will Ferrell al final.

'El espíritu de la Navidad' está disponible en Apple TV+.

