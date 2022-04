Crítica: 'Roar', la nueva serie de Apple TV+ es más estimulante sobre el papel que en la pantalla

Desde que se anunció el estreno de Roar, la antología feminista de Carly Mensch y Liz Flahive, las creadoras de Glow, esta serie de Apple TV+ se posicionó como uno de los estrenos más atractivos de abril, pero a pesar de un espectacular elenco (que incluye a actrices como Nicole Kidman, Issa Rae o Cynthia Erivo), el experimento ha resultado ser menos estimulante y arriesgado de lo que nos prometía su tráiler.

Basada en una colección de relatos cortos de la irlandesa Cecelia Ahern, cada episodio nos cuenta en 30 minutos una historia independiente. Ocho fábulas feministas en las que no solo varía su cartel y el equipo de guionistas y directoras, también difieren en tono o género, manteniendo siempre un tinte de fantasía o realismo mágico. Todo esto, sobre el papel, parecía una propuesta irresistible, pero en la práctica resulta irregular. Y no solo por las preferencias personales con las que solemos enfrentarnos al formato antológico.

Formalmente no hay nada que reprocharle a la serie. En términos de producción es más que notable, con muchos exteriores y nada que nos recuerde a las limitaciones de los rodajes en tiempos de pandemia. Tampoco en cuanto a estilo, pues cada directora, entre las que se cuentan Rashida Jones, Quyen Tran (La asistenta) o So Yong Kim (Lovesong), imprime su propio sello. Mucho menos a nivel interpretativo, pues todas las actrices se entregan al reto que les imponen. Pensad si no, por ejemplo, en Merritt Wever, que es capaz de vendernos una relación romántica tóxica con un pato.

Alison Brie protagoniza el episodio 1x06 de 'Roar'.

Donde Roar falla el tiro es en lo narrativo. Su intención es hablar de los retos que implica ser mujer hoy en contextos personales, profesionales, familiares o de pareja (todas heterosexuales, por cierto), pero a sus alegorías les falta garra y riesgo. La mayoría de las historias no tienen tesis más allá de la literalidad de sus metáforas y a menudo llegan a su fin sin ofrecer una resolución. Aunque parte de premisas muy imaginativas y con mucho potencial, las ideas se agotan pronto, y al terminar los episodios, queda la sensación de que la serie no tenía nada nuevo que decir sobre los temas en cuestión.

Sin embargo, hay algunos episodios que funcionan mejor que otros. Entre estos podemos destacar La mujer que desapareció (1x01), protagonizado por Issa Rae, que coquetea con La dimensión desconocida, y el relato de horror con Cynthia Erivo en La mujer que encontró marcas de mordiscos en su piel (1x04). Si preferís relatos más ligeros y con sentido del humor, vuestras opciones son La mujer que resolvió su propio asesinato (1x06) y La mujer que devolvió a su marido (1x07).

Es una lástima que lo que prometía ser un rugido feminista se quede en un suspiro, pero a pesar de todo, vale la pena ver Roar, porque cada episodio tiene un momento lucido capaz de dejar huella emocional o intelectual, y siendo historias autoconclusivas de media hora no exigen compromiso y compensan.

'Roar' está disponible en Apple TV+.

