Al ver a este luchador gay ser celebrado en una sociedad tan machista, el director supo que tenía que hacer 'Cassandro'

Tras conquistar al público del Festival de Sundance, este fin de semana llega a Prime Video el biopic Cassandro, película en la que Gael García Bernal interpreta a Saúl Armendáriz, uno de los gladiadores más famosos de la lucha libre mexicana. Un hombre gay que consiguió llegar al estrellato abrazando su lado femenino como "exótico", término usado para los luchadores que usaban atuendos drag en el cuadrilátero.

Cassandro pasó a ser conocido como el "Liberace de la Lucha libre", un luchador que desafió todos los estereotipos de un mundo tradicionalmente heteronormativo y homofóbico que enaltecía y celebraba la "cultura del macho". También cambió las reglas del juego, porque fue el primer "exótico" que le ganó en el cuadrilátero a un luchador tradicional. Demostró que no tenían que ser un chiste.

Su éxito no solo se debió a su carisma, también porque "era un luchador muy bueno", le explica a SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL Roger Ross Williams, director de la película con la que debuta en el largometraje de ficción tras triunfar en el género documental. Con el cortometraje Music by Prudence, Williams se convirtió en el primer afroamericano en ganar un Oscar como director, hito que logró en 2010 en la categoría de mejor corto documental.

['Reality', Sidney Sweeney está soberbia en este thriller que recrea al pie de la letra un interrogatorio real]

Con Life, Animated recibió una nominación al Oscar al mejor documental y ganó el premio a la mejor dirección en Sundance. The 1619 Project y The Apollo recibieron nominaciones en los Emmy en categorías de no ficción.

El destino quiso que fuera precisamente un documental lo que llevara a Williams a conocer a Cassandro, cuando en 2016 el New Yorker le encargó un perfil de 30 minutos dedicado a su figura (The Man without a Mask, disponible en la web de la publicación). La noche que le vio luchar fue tan especial que en ese momento supo que esa sería su primera película. Esta y otras cosas las cuenta en la entrevista que reproducimos completa a continuación.

Roger Ross William junto a Saúl Armendáriz, Cassandro. Prime Video Nueva York

¿Qué tal está? Enhorabuena por la película

Estoy muy bien. Estoy contento, gracias por preguntar. Anoche tuvimos la premiere en Nueva York y Cassandro estaba allí. Teníamos luchadores caminando alrededor... Fue muy emocionante. Fue una gran noche.

¿Cómo fue la experiencia para él? ¿Era la primera vez que veía la película?

Cassandro vio la película conmigo en El Paso. Solo estábamos los dos en un cine enorme. Fue una experiencia increíble. Se levantó, aplaudió, lloró. Se rio. Fue una experiencia increíble verle a él viendo la película. Después fue al estreno en el Festival de Cine de Sundance, allí conoció a Gael García Bernal e hicieron juntos un panel con el público de la proyección.

Ahora está en Nueva York. Fue el Gran Mariscal del Desfile del Día de México en Nueva York y un millón de personas le aclamaron como Gran Mariscal del desfile y de la noche inaugural del Festival de Cine Latino, con un aplauso atronador y multitudinario. Es una superestrella y éste es su momento.

Emotional moment here at Cassandro premiere as star Gael García Bernal reunites with the real life Cassandro, Lucha Libre legend Saul Armendariz, and the film’s director Roger Ross Williams. #Sundance pic.twitter.com/vGN2VOmm2u — Chris Gardner (@chrissgardner) January 21, 2023

Mientras hacía el documental del New Yorker fue a Ciudad Juárez a ver luchar a Cassandro, ¿qué recuerda de aquella noche?

Ese fue mi primer show de Lucha libre, nunca había visto uno antes. Estaba de pie entre el público y cuando Cassandro salió empezó a sonar una canción. Era I will survive de Gloria Gaynor. El público estaba cantando ese himno gay. Hay familias con niños y le acercan bebés a Cassandro mientras camina. Lo vi abrazando a los niños, besando bebés, recibiendo el cariño de toda esa gente y yo no podía dejar de pensar que eso era increíble.

Ya sabes, Juárez es una ciudad muy peligrosa, una ciudad muy violenta y machista y era un contraste extraordinario ver a ese hombre gay, un hombre gay femenino, ser celebrado y amado por estas personas. No entendía lo que estaba pasando. Eso rompió todos y cada uno de los estereotipos que tenía sobre esa cultura. Empecé a llorar y fue cuando me dije: 'tengo que hacer una película de Cassandro'.

Parece imposible que pudiera hacer lo que hizo en un entorno tan violento y homófobo.

Parece imposible, ¿verdad? Es como un superhéroe. Triunfó en sus propios términos, pero porque es un luchador muy bueno. Es muy bueno. Y es carismático, te enamora inmediatamente.

"Juárez es una ciudad muy peligrosa y machista. Era un contraste ver a Cassandro ser celebrado y amado por estas personas"

Gael García Bernal parece haber nacido para ser Cassandro en la pantalla ¿Cómo consiguió que se involucrara en el proyecto?

Te diré la verdad, lo acosé durante mucho tiempo (risas), pero obviamente no fue así como le convencí. Siempre le decía algo cuando lo veía en una fiesta, porque pertenezco a la Junta de Gobernadores de la Academia y coincidíamos en muchos eventos. También lo abordaba en la calle. Una vez me acerqué a él en un restaurante en el que estaba cenando con amigos y familia. Ese no es el mejor momento para presentarle a alguien un proyecto.

Afortunadamente mi agente organizó una reunión formal por las vías tradicionales. En ese momento, cuando por fin le pude explicar bien mi idea, me dijo que sí de inmediato. Luego leyó el guion y le encantó. Y aquí estamos.

'Cassandro' se estrena el 22 de septiembre en Prime Video.

Sigue los temas que te interesan