'Senderos peligrosos', un entretenido thriller de venganza en 6 episodios con aroma a 'Perdida'

Cuando Shakira lanzó la Sesión 53 con Bizarrap su público se dividió entre los que le echaron en cara que no pasara página, los que decían que Paquita la del Barrio lo había hecho primero y quienes convirtieron en himno "las mujeres ya no lloran las mujeres facturan". Con Senderos peligrosos, la nueva miniserie de Prime Video, puede pasar algo similar.

Ficha Guion: Marnie Dickens Dirección: So Yong Kim Reparto: Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson, Eric Balfour Plataforma: Prime Video

Pero si algo nos recuerda esta propuesta es que ya es hora de abandonar la idea de que todas las series protagonizadas por mujeres tienen que ser una fábula de empoderamiento. Ahora lideran más historias, así que no todas tienen que ser la misma y pueden interpretar a villanas, manipuladoras y asesinas. Sin la presión de ser la representación perfecta de su género: "She can have it all".

Jenna Coleman (Doctor Who, La serpiente) y Oliver Jackson-Cohen (La maldición de Hill House) interpretan en esta adaptación de la novela de homónima de BE Jones a Liv y Will, una pareja aparentemente perfecta.

Jenna Coleman en 'Senderos peligrosos'

Son jóvenes, guapísimos y viven sin problemas económicos en pisazo de Nueva York. Acaban de trasladarse desde Londres por la carrera de él y aunque ella tuvo que dejar a su madre, sus amigos y su trabajo, le ha encontrado cierto placer a jugar a ser el ama de casa perfecta. Claro está que solo disfruta ese rol porque lo hace porque quiere y sabe que es una mujer libre en el siglo XXI.

Todo va bien hasta que un día descubre que su marido le ha sido infiel. En ese momento la vida de Liv se derrumba. Sus peores miedos se hacen realidad, porque lo último que desea en la vida es convertirse en su madre: la mujer engañada. Will se disculpa entre lágrimas. "Fue el mayor error de mi vida", "no significó nada", "solo fue una aventura de una noche", "no volverá a pasar", "siento que te hayas enterado así". Lo típico.

'Senderos peligrosos' (Wilderness)

En un intento por arreglar las cosas, Will organiza el road trip que siempre habían soñado hacer. Liv acepta. Está dispuesta a darle una nueva oportunidad a su relación, hasta que descubre que la aventura de una noche no era tal. Cada parada del viaje de postal se convierte entonces en el escenario perfecto para que su nuevo sueño: matar a su marido y que parezca un accidente. No en vano "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift es la canción de cabecera.

La idea de catarsis de Liv es acabar de forma definitiva con la rata de dos patas que tiene por marido y para ello se aprovechará de que los demás la vean como una víctima. Para conseguir lo que quiere, no le importará interpretar cuantas veces haga falta el papel de la pobre chica ingenua que se ha dejado engañar por su marido y no sabe lo que pasa a su alrededor.

Senderos peligrosos es tan consciente de que su protagonista sería calificada hasta hace no mucho como "loca" o "histérica" que hace alusión directa a Atracción fatal cuando Liv se define como "hierve conejos" (Bunny Boiler). La propuesta es simple: un thriller de venganza protagonizado por una mujer herida y furiosa. Y su encanto radica en que no intenta en ningún momento subvertir el género, al contrario, lo abraza y lo celebra sin ningún tipo de vergüenza o reparo.

Aunque es mejor en su primera mitad y decae un poco cuando entra en territorio conocido de investigaciones policiales, para el final vuelve a elevar el nivel. "Porque pensaba que eras tú", será una de las frases más memorables del año seriéfilo.

Nota: 3,5/5 Te gustará si: - Buscas una serie de pocos episodios con principio y final - Te gustan series como 'You' o 'Revenge', con un punto de culebrón loco No te gustará si: - Te molesta la voz en off - Necesitas que los protagonistas te caigan bien y sean intachables

