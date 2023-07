Los 10 mejores episodios de 'La niñera': nostalgia, risas y comedia de verdad

Los apasionados discursos de Fran Drescher han creado una nueva legión de fans que aplauden que no tenga pelos en la lengua a la hora de hablar de los jefes de los grandes estudios.

La huelga de actores de Hollywood ha vuelto a poner bajo el foco a la actual presidenta del sindicato, a quien muchos recuerdan como La niñera de la popular comedia de los 90, y cuyas apariciones han despertado un nuevo sentimiento nostálgico por la serie, alimentado por la escena del episodio en el que Fran Fine se niega a cruzar un piquete. Ahora, 40 años después, Drescher es el rostro más visible que lidera la lucha sindical de los actores.

Aunque ese episodio en concreto, titulado como no podía ser de otra manera, La huelga (2x13) no está en esta lista de mejores según IMDb, lo podéis añadir a vuestro maratón particular junto con otros igualmente memorables como Una estrella fugaz (2x07), El novio de Val (3x17) o ¿Dónde están las perlas? (3x20), en el que aparece como invitada Elizabeth Taylor en persona.

La serie fue creada por Drescher y su entonces marido, Peter Marc Jacobson, inspirada en la educación real de ella como judía de la clase obrera. Giraba alrededor de Fran Fine, una mujer que vendía cosméticos puerta a puerta y termina trabajando para un viudo inglés increíblemente rico y sus hijos. La cabecera de la serie que preside este párrafo explica la premisa muy bien.

Tanto si visteis la serie en su momento, y os apetece hacer un viaje nostálgico recordando sus mejores momentos, como si no la conocéis, esta es una buena oportunidad para (re)descubrir uno de los personajes más icónicos de las comedias de los 90 en Estados Unidos. Porque para este fin de semana en el que decidiremos en las urnas qué futuro queremos, un maratón de buena comedia es el mejor antídoto. Está disponible en Prime Video y Pluto TV.

10. 'El robo al banco' (4x16)



Puntuación en IMDb: 8.3

Fran y Sylvia son retenidas como rehenes durante el atraco a un banco, pero Fran pronto se da cuenta de que el delincuente, Leslie, es más torpe de lo esperado, lo que la lleva a empatizar con su lucha e intenta ayudarle, no sin intentar ayudar también a los rehenes.

El episodio es una muestra perfecta y entrañable de la empatía que caracteriza a este personaje. Peter Scolari también es divertidísimo en el papel del ladrón Leslie.

9. 'Fran lo tiene' (4x26)



Puntuación en IMDb: 8.3

Fran sigue a Maxwell a Londres para una escapada romántica, pero su viaje se interrumpe cuando Niles sufre un ataque al corazón. La química entre Drescher y Charles Shaughnessy es perfecta, beneficiada por el rodaje en localizaciones reales de la capital británica. Como curiosidad, este episodio tiene un cameo de Celine Dion, por lo que es uno de los más recordados por los fans.

8. 'Un buen asunto de familia' (3x04)



Puntuación en IMDb: 8.3

El plan de Fran para celebrar el cumpleaños 16 de Maggie trae de vuelta una vieja discordia familiar. La rivalidad entre dos tías de La niñera, Freida y Sylvia traen el caos y amenazan con echar por tierra lo que Fran esperaba fuera una fiesta perfecta.

El punto culminante del episodio es la pelea con comida en la que participan todos los miembros del reparto y que termina con todo el mundo cubierto de merengue.

7. 'Las dos señoras Sheffield' (3x09)



Puntuación en IMDb: 8.4

La visita de la madre de Maxwell da lugar a una propuesta de matrimonio inesperada.

La madre de Maxwell, la imperiosa Elizabeth Sheffield, viene de visita. Cuando C. C. le dice a Elizabeth que Fran está interesada en en su hijo, esta exige que la despidan. En lugar de eso, Maxwell le propone matrimonio a Fran, que decide fastidiarlo un poco tras enterarse de que sólo le ha hecho la pregunta para fastidiar a su madre.

El episodio sobresale como una intrigante e hilarante exploración del carácter de Maxwell y un agradable paso adelante en su relación con Fran.

6. 'Extraños compañeros de cama' (2x24)



Puntuación en IMDb: 8.4

La jubilación de una niñera compañera hace que Fran se preocupe por su propio futuro.

La trama se centra en la fiesta de jubilación de una niñera compañera de Fran, Mona, que aparentemente volverá con su madre y su abuela después de que los niños a los que cuidaba hayan crecido. Esto lleva a Fran a enfrentarse con una crisis vital aterradora.

Incluye una famosa escena en la que una Fran borracha tropieza con la cama del Sr. Sheffield, que no se da cuenta porque está desmayado por los medicamentos para la gripe.

5. 'Atrapados' (1x16)



Puntuación en IMDb: 8.4

Cuando su viaje al caribe se retrasa por una ventisca que cierra los aeropuertos, toda la familia, incluidos C.C. y Niles, se ven obligados a pasar un fin de semana "de vacaciones" en Queens, en casa de los padres de Fran. Allí, Maggie se enamora del vecino, C.C. se mete en la cama de Niles y Fran encuentra una nota de amor de su madre... que no es de su padre.

Esta es la primera vez que los Sheffield se relacionan con la familia de Fran, especialmente con su autoritaria madre, Sylvia, que conquista al público con su estilo único de amor asfixiante. El episodio allana el camino para la eventual integración de los dos clanes familiares.

4. 'No recuerdo a mamá' (1x22)





Puntuación en IMDb: 8.4

Para el final de su primera temporada, La niñera eligió este episodio, uno de los más sentimentales de toda la serie, en el que Fran y Grace participan en un concurso de belleza de madres e hijas con motivo del Día de la madre. Final temporada

En un momento del evento, otra concursante hace llorar a Gracie y se revela que el motivo de su tristeza es que no recuerda a su madre, Sarah, porque era pequeña y apenas tuvo relación con ella antes de su trágico fallecimiento. Durante la serie Fran y Gracie llevaron a la pantalla una de las mejores relaciones entre madre e hija de la televisión.

3. 'Una bonita amistad' (2x19)





Puntuación en IMDb: 8.4

Fran se hace amiga íntima de un niñero, Kurt, pensando que es gay. Sin embargo, las cosas se complican cuando él revela su atracción por ella. Por otro lado, Gracie cree que está embarazada después de quedarse dormida junto a su nuevo amigo.

Como la mayoría de los episodios de la serie este funciona gracias al clásico tropo de los malentendidos inofensivos que derivan en caos. La estrella invitada, Christopher Rich, comparte una dinámica fabulosa con Drescher, y el episodio termina con Fran y Maxwell en una situación comprometida, para disgusto de C. C..

2. 'El final, parte 2' (6x22)

Puntuación en IMDb: 8.6

La niñera tiene uno de los finales de cualquier serie mejor valorados en IMDb. Esta segunda parte es un cierre divertido y emotivo para todos los personajes y lo tiene todo: dos bodas, un parto múltiple, despedidas, viajes a Europa y mudanzas.



1. 'Un afeitado a fondo' (2x21)



Puntuación en IMDb: 8.7

Este es el episodio mejor valorado y también uno de los más populares de toda la serie. La trama sigue a Fran, que debe cubrir a Maggie como vendedora de caramelos en el hospital, justo cuando Maxwell entra en el quirófano para una apendicectomía y debe prepararle para la intervención, lo que incluye afeitarle.

Esa escena es icónica dentro de la historia de las sitcoms y en particular de esta serie, una oportunidad para que Drescher brille en la comedia física, una oportunidad que aprovechó al máximo.

Las seis temporadas de 'La niñera' están disponibles en Prime Video y Pluto TV.

