Christopher Nolan reconoce que le gustaría dirigir una película de James Bond: "sería un increíble privilegio"

Aunque se haya promocionado como su primer biopic, lo cierto es que Oppenheimer no es la primera película biográfica de Christopher Nolan. De hecho, el largometraje que protagoniza Cillian Murphy es, en realidad, el segundo biopic que firma el cineasta.

Hace años, Nolan escribió el guion de una película sobre el aviador y magnate Howard Hughes, pero el proyecto nunca llegó a despegar. Nolan reconoció que su película sobre Hughes era el mejor guion que había escrito y que incluso pensó en Jim Carrey para interpretar a Hughes, pero Martin Scorsese tuvo una idea parecida y se adelantó con el estreno de El aviador en 2004.

La película del piloto que planteó Nolan nunca se llegó a hacer realidad, pero el trabajo que realizó con este perfil le serviría después para dar con la clave al desarrollar el guion de Oppenheimer.

"Escribí el guion [de Oppenheimer] relativamente rápido una vez que me puse a ello, pero también tenía muchas cosas ya preparadas antes", dijo Nolan en una entrevista con The New York Times.

"Hace muchos años, escribí un guion sobre la vida de Howard Hughes que nunca salió adelante porque lo escribí justo cuando Scorsese estaba haciendo su propia película. Pero descifré el guion de manera satisfactoria y eso me dio mucha información sobre cómo destilar la vida de una persona y cómo ver la vida de una persona de forma temática, de modo que la película sea más que la suma de distintas partes. De alguna manera, el guion, sí, me llevó unos meses, pero en realidad fue la culminación de 20 años de reflexión".

Leonardo DiCaprio en 'El aviador'.

"Mientras hago entrevistas y se estrena la película, me han preguntado: ¿sabes qué vas a hacer ahora?", cuenta Nolan. "Y la respuesta es siempre la misma. Yo hago una cosa a la vez y me centro en ella obsesivamente, pero la película no está terminada. Como a mí me gusta decir: es el público el que termina la película", añadió.

Además de centrarse en la proyección de Oppenheimer, el director también habló sobre James Bond, reconociendo que siempre ha sentido interés por dirigir una película de la franquicia del agente secreto.

"La influencia de esas películas en mi filmografía es vergonzosamente evidente. Sería un privilegio increíble hacer una", dijo Nolan en el podcast Happy Sad Confused, confesando también que "al mismo tiempo, cuando te enfrentas a un personaje como ese, tienes que trabajar con un conjunto particular de limitaciones".

"Tienes que estar en el momento adecuado de tu vida como creador, en el que puedes expresar lo que quieres y profundizar de verdad en algo dentro de las restricciones apropiadas, porque nunca querrías asumir algo así y hacerlo mal", continuó Nolan.

"No querrías enfrentarte a una película sin estar totalmente comprometido con lo que traes a la mesa a nivel creativo. Como guionista, con el reparto... Todo es un paquete completo. Tendrías que ser realmente necesario y querido en términos de lo que puedes aportar a la totalidad y al personaje. De todas maneras, estoy muy contento de ser el primero en la fila para ver lo que sea que vayan a hacer", concluyó.

