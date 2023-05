‘Los Anillos de Poder’: Amazon tuvo que contratar a una psicóloga por los ataques racistas que sufrió el reparto

Ismael Cruz Córdova, el primer actor latino en interpretar a un elfo en el universo de El señor de los anillos, ha hablado sobre los cuidados de salud mental del reparto y el equipo durante el rodaje de Los Anillos de Poder de Amazon Prime Video.

Los ataques online se hicieron tan agresivos, que en septiembre del año pasado, Elijah Wood (Frodo), Sean Austin (Sam), Dominic Monaghan y Billy Boyd (los hermanos Merry y Pipppin), que interpretaron a los hobbits protagonistas de las películas de El señor de los anillos, hicieron una campaña en la que publicaron una serie de fotografías para mostrar su apoyo a sus compañeros de la serie.

"Sois todos bienvenidos", dijeron con un mensaje escrito en élfico con el que aspiraban llegar a la parte más intolerante y radical de la comunidad de seguidores de la obra de J. R. R. Tolkien.

Dominic Monaghan, Elijah Wood y Billy Boyd se declaran en contra de las críticas racistas contra 'Los anillos de poder'.

Córdova explicó en el podcast de Variety, que tras los comentarios y reacciones racistas que sufrió él y los otros actores de color de la serie fue necesario contratar una psicóloga para que estuviera presente en el set. "Necesitas apoyo cuando ocurre esto porque las voces son muy fuertes y te llegan de muchos sitios", dijo Córdova.

"Aquello me dolió", confesó el actor. "Tuvo un impacto psicológico en mi salud mental. Eso es algo sobre lo que soy muy, muy abierto, para que la gente entienda que lo que hacen y dicen en Internet realmente hiere a la gente, realmente tiene un impacto en nosotros."

Córdova explica que no fueron solo comentarios ofensivos en las redes sociales. "Me hackearon el teléfono", recuerda. "Tuve intentos de hackeo de mi cuenta bancaria. Mi PayPal fue hackeado. Mis amigos recibieron mensajes. Recibí amenazas de muerte. Me enviaron cosas por correo. La gente averiguó la dirección de mi casa. Fueron muchas más cosas".

Córdova explica que la sola presencia de la psicóloga era beneficiosa. "Me encantaba verla allí, aunque no habláramos", dice. "Sabía que había alguien allí que me veía completamente. No solo como actor".

Arondir y Bronwyn. Amazon Prime Video

El actor que interpreta a Arondir deseaba con todas sus fuerzas estar en la serie. Por eso, cuando en un principio no fue elegido, convenció a los productores para que lo reconsideraran. "Crecí con mucho rechazo a mi alrededor. Y eso es algo que me ha impulsado", explica.

"No iba a aceptar un 'no' por respuesta porque sabía lo que implicaría este papel. Sabía lo que supondría en el ámbito de la fantasía. Sabía que quería formar parte de algo histórico, especialmente con los elfos. Estaba enamorado de la naturaleza y sabía que cambiaría las cosas".

Córdova estuvo en la carrera para interpretar a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero el papel fue finalmente para Will Poulter: "Will está increíble, así que no estoy enfadado. Aunque fue difícil porque me encanta el personaje", explica.

En un podcast anterior de Variety, el actor había revelado cuál era el personaje de Marvel que soñaba interpretar: "Héctor Ayala, alias Tigre Blanco. Creo que es un personaje fantástico", dijo.

"Me encantan los héroes improbables, gente a la que le ha tocado la peor baraja de la carta. ¿Cuántos de nosotros sufrimos acoso escolar? ¿Cuántos de nosotros fuimos pobres? ¿Cuántos de nosotros fuimos desechados? Esa es mi historia. Y creo que es la historia de muchos de nosotros".

