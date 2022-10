Javier Gutiérrez: "Chicho Ibáñez Serrador era un ejemplo de la buena televisión en España"

Amazon Prime Video estrena el próximo viernes 28 de octubre los nuevos episodios de Historias para no dormir, la adaptación actual del formato de terror y antología creada por Chicho Ibáñez Serrador hace cincuenta años y que ya forma parte de la historia de la televisión en España.

La segunda temporada reúne a cuatro nuevos directores como Nacho Vigalondo (El vecino), Jaume Balagueró (Way Down), Alice Waddington (Paradise Hills) y Salvador Calvo (Adú) para trasladar al siglo XXI los episodios La alarma, El televisor, La pesadilla y El trasplante, respectivamente.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con el director Salvador Calvo y Javier Gutiérrez -que protagoniza el episodio junto a Petra Martínez, Carlos Cuevas y Ramón Barea-. Contaron cómo fue acercarse desde el cariño a la obra original para llevar a cabo este revival de El trasplante y contar esta historia situada en un futuro distópico y desolador.

Donaciones que salvan la vida y que la quitan

En un futuro no muy lejano, la sociedad ha llevado su obsesión por la juventud y la belleza hasta el extremo y la vida se ha vuelto muy difícil para los que no pueden acceder a renovar su cuerpo envejecido operándose y haciéndose trasplantes.

Los que tienen la suerte y el dinero de poder hacerlo, pasarán a ser de la clase de los "renovados" o "donantes", que son aquellos que suministran sus órganos para que se lleven a cabo estas "renovaciones".

El episodio presenta la historia de una pareja de personas mayores que se ve en la necesidad -y casi en la obligación- de renovar sus cuerpos para evitar ser despedidos de sus trabajos. Pero el dinero sólo les llega para pagar la renovación de uno de ellos y la decisión que están a punto de tomar cambiará sus vidas para siempre.

Traer de vuelta el formato de Chicho

Petra Martínez y Ramón Barea en 'Historias para no dormir'. Amazon Prime Video

"Esta adaptación fue un reto porque para mí porque Chicho fue un maestro", confesó Salvador Calvo, explicando cómo le conoció. "Recuerdo cuando era ayudante de dirección y estaba en los Estudios Buñuel trabajando y él estaba haciendo el programa 123.

"Por aquel entonces ya me fijaba y me colaba en el control de realización de Chicho y le veía con el guion, que se parece un poquito a los que tengo yo ahora. Me di cuenta de que detrás de ese genio había mucho trabajo y eso me impresionó siempre muchísimo", continuó.

Por su parte, Javier Gutiérrez también se sintió agradecido de poder ser parte este proyecto y reconoció que "le gustaría que la televisión recuperase el nivel de antaño", porque para él "la serie de Chicho Ibáñez Serrador era un claro ejemplo de la modernidad, de la ficción y de la buena televisión que se hacía en nuestro país".

El actor ganador del Goya se acordó de cuando apareció en Películas para no dormir en 2004, diciendo que era una tanda de capítulos para Telecinco basada en el formato de Ibáñez Serrador y que todavía recuerda a "la figura totémica de Chicho Ibáñez Serrador en la sala de montaje, porque fue el primer espectador que vio que el capítulo de Álex de la Iglesia" y "lo cariñoso y respetuoso que fue con su trabajo".

El futuro no asusta, pero es terrorífico

Carlos Cuevas y Petra Martínez en 'Historias para no dormir'. Amazon Prime Video

Salvador Calvo también reveló la razón por la que escogió ese episodio en concreto. "Escogí El trasplante por la temática. Yo no soy un director del género, no he hecho cine de terror, ni de suspense, y este era el episodio que más se acercaba a lo que a mí me interesaba, porque tiene que ver con lo social".

El director describió el episodio de una forma concreta, argumentando que "en El trasplante se distinguen dos partes muy claras. Una más satírica, más irónica, desde el humor, y otra que era ya más como la base de la serie".

Según Salvador Calvo "es como el propio Chicho decía, una historia para no dormir porque te deja muy intranquilo, especialmente por lo cerca que estamos de ese futuro".

El cineasta contó que Estados Unidos está casi rozando la realidad que se narra en El trasplante, detallando cómo "en el downtown de algunas ciudades americanas, de repente a las seis de la tarde desaparecen los ejecutivos y toda la gente elegante y guapa y de repente empiezan a salir casi como de las alcantarillas los yonquis y ese otro mundo de personas sin hogar".

"Hay muchas cosas del episodio que son reales. Me han contado cómo las bandas rivales de las maras en Estados Unidos realmente sabes lo que hacen y que ya no matan a los rivales, sino que los capturan y los descuartizan y venden sus órganos", aseguró Calvo.

Una huella propia

Fotograma de 'El trasplante'. Amazon Prime Video

Una de las cosas que más destacan de El trasplante es su manera de incluirse dentro del género de terror, porque aunque en ningún momento encontraremos sustos o seres espectrales, el futuro que está retratando no necesita asustar para ser aterrador.

El propio Salvador Calvo lo reconoce así, explicando que "no es terror al uso" y que "se acerca mucho a Black Mirror". También dijo que, a través del capítulo "ha intentando generar entre el hoy una incertidumbre sobre el mañana" y que el efecto se logra a través del trabajo interpretativo del elenco, que "consigue que también nos importen los silencios y las miradas".

