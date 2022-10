3 series de estreno para ver este fin de semana en Netflix, Amazon y HBO Max

Es viernes, momento de revisar la cartelera y planear una escapada al cine, pero también de preparar las esperadas sesiones de sofá, tele y manta. Para que no tengáis que pensar mucho, y que así podáis sacarle el mayor partido a este fin de semana, os traemos tres series de estreno para descubrir del 28 al 30 de octubre.

Para ir preparado el terreno para Halloween nos llegan dos series. En Netflix tenemos la antología El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, una antología que adapta textos de autores como H.P. Lovecraft o Henry Kuttner. Amazon, por su parte, ha estrenado la miniserie de terror sobrenatural The Devil's Hour, protagonizada por Peter Capaldi. Por último, una serie española, ¡García!, la ambiciosa producción de HBO Max España que adapta el cómic homónimo de Santiago García y Luis Bustos.

Y si os quedáis con ganas de más, también podéis ver El inmortal, con Alex García, el drama criminal que cuenta el reinado en Madrid de la banda de Los Miami, que se ha estrenado completa en Movistar Plus+. O ver alguna de las películas que han llegado a la cartelera.

'El Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro' (Netflix)

Así es 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro | Netflix

De qué va

Una colección antológica que redefine el género y desafía el concepto tradicional del terror. De lo macabro a lo mágico y de lo gótico a lo grotesco o lo espeluznante, estos ocho cuentos, todos igual de sofisticados y siniestros, cobran vida gracias a un equipo de guionistas y directores escogidos personalmente por Guillermo del Toro.

Por qué hay que verla

Al comienzo de cada episodio, el gran cineasta y especialista en lo macabro se dirige al espectador como solía hacer el director de Psicosis en su serie Alfred Hitchcock Presenta.

Del Toro firma dos de las historias que se adaptan a la pantalla, pero no se pone en esta ocasión detrás de las cámaras. Para este trabajo ha reunido a firmas tan destacadas del género como Vincenzo Natali (Cube), Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve a casa sola de noche) o Jennifer Kent (Babadook). Las dos directoras firman los mejores episodios de la antología: La apariencia y El murmullo.

'The Devil's Hour' (Amazon)

De qué va

Lucy Chambers se despierta todas las noches a la misma hora: 3:33 AM. Este momento de la noche, el período comprendido entre las 3:00 y las 4:00, es conocido de acuerdo con distintas leyendas como "la hora del Diablo".

Por qué hay que verla

Steven Moffat (Doctor Who, Dracula) produce esta miniserie creada por Tom Moran (The Feed) y dirigida por Isabelle Sieb (Vigil) y Johnny Allan (Los irregulares), en la que la protagonista, interpretada por Jessica Raine (Becoming Elizabeth), empieza a experimentar sucesos inexplicables que están relacionados con una serie de asesinatos.

"Todo está conectado, tus sueños, tus recuerdos, todo lo que sucede, lo que no, lo que sucederá", le dice de forma enigmática Gideon, un misterioso hombre a quien da vida Peter Capaldi (Doctor Who). También forman parte del reparto Nikesh Patel (Starstruck) y Phil Dunster (Ted Lasso).

'¡García!' (HBO Max+)

'¡García!' | Así es la nueva serie de HBO Max

De qué va

Ambientada en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos político, la serie sigue a Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco.

Por qué hay que verla

García es un soldado perfecto con una fuerza sobre humana y programado para obedecer órdenes sin cuestionarlas que despierta después de seis décadas congelado. En la serie, el viejo mundo choca con el actual mientras García y Antonia deben aprender a trabajar juntos al toparse con una conspiración que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura.

HBO Max estrena este fin de semana los dos primeros episodios de su serie de producción nacional más ambiciosa, basada en el cómic de Santiago García y Luis Bustos, que han adaptado Carlos de Pando (El Ministerio del Tiempo) y Sara Antuña (Atrapada, Los hombres de Paco), con la dirección de Eugenio Mira (Grand Piano).

