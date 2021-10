Qué esperar de 'Being the Ricardos', la baza para los Oscar de Amazon con Nicole Kidman y Javier Bardem

'Being the Ricardos', la gran baza para los Oscar de Amazon con Nicole Kidman y Javier Bardem

Amazon Prime Video tampoco quiere perderse los Oscar este año. Después de entrar en la categoría de mejor película con Manchester frente al mar y Sound of Metal, la plataforma de streaming volverá a intentarlo con un drama que nos llevara detrás de las cámaras del legendario matrimonio formado por Lucille Ball y Desi Arnaz. Being the Ricardos contará lo que pasaba entre bambalinas de la relación profesional y sentimental famosa por la legendaria sitcom I Love Lucy. Nicole Kidman y Javier Bardem serán los grandes reclamos de la nueva película de Aaron Sorkin. Su tercera película como director llegará a Amazon el 21 de diciembre.

El autor de El ala oeste de la Casa Blanca y The Newsroom promete ofrecer una mirada reveladora a la compleja relación de Ball y Arnaz. El espectador podrá colarse en la sala de guionistas y el plató de una serie mítica de la televisión que fue homenajeada este mismo año por Bruja Escarlata y Visión. La cinta de Amazon estará ambientada en una semana crítica para el matrimonio en la que serán víctimas de acusaciones personales, desprestigio político y las consecuencias de tabúes culturales.

Jake Lacy (The White Lotus), J.K. Simmons (ganador del Oscar por Whiplash), Nina Arianda (Midnight in Paris), Tony Hale (Veep) y Alia Shawkat (Arrested Development) completan el reparto de Being the Ricardos, pero a quién quiere ver todo el mundo es a la encargada de interpretar a Lucille Ball. Cuando el proyecto se anunció en otoño de 2015, Cate Blanchett iba a ser la protagonista. Dos años más tarde, en 2017, Amazon Studios se incorporó al proyecto de forma financiera y creativa. A principios de 2021, Sorkin anunció su deseo de dirigir el proyecto (al que inicialmente solo estaba asignado como guionista) después de su buena experiencia con El juicio de los 7 de Chicago.

Dos elecciones polémicas al frente del reparto

La actriz de Moulin Rouge! fue una elección inesperada para interpretar a uno de los primeros mitos de la televisión por su escaso parecido físico con Ball. La actriz de Hollywood que más se parece a ella es Debra Messing, como dejó claro el homenaje a I Love Lucy de la última temporada de Will & Grace, pero no tiene el estatus de Kidman. La propia película parece ser consciente de la curiosidad del público por ver a la australiana en el personaje: cada aparición de la protagonista en el tráiler es fugaz e impide apreciar bien la caracterización de la actriz de Big Little Lies.

Si el fichaje de Kidman ha sido cuestionado, algunas voces también han criticado que Javier Bardem sea el elegido para dar vida a un hombre cubano como Desi Arnaz. El español ya consiguió su primera nominación al Oscar en el año 2000 por su interpretación como el poeta cubano Reinaldo Arenas en Antes que anochezca, pero entonces los debates sobre el whitewashing (la vieja costumbre de Hollywood de escoger a actores blancos para interpretar a personajes de otras razas) eran prácticamente inexistentes. Aunque por el momento no ha habido muchas voces en contra, es posible que la situación se complique mediáticamente cuando se acerque la fecha de estreno de Being the Ricardos.

El plan B de Amazon

Being the Ricardos no es la única opción de la plataforma de streaming de cara a la próxima temporada de premios. Amazon también tiene en cartera la reunión de dos de las estrellas que han interpretado a Batman en el cine: George Clooney dirige a Ben Affleck en The Tender Bar, la adaptación de la novela de J.R. Moehringer que llegará al servicio de streaming en enero. El drama relata los años de adolescencia del escritor creciendo en Long Island en busca de una figura paterna entre los clientes del bar de su tío, el personaje que interpreta Affleck.

Amazon también se encargará de estrenar en Estados Unidos (y hacer campaña para la temporada de premios) dos películas de autor que en España se han estrenado o se estrenarán en las salas de cine. Un héroe, la película de Ashgar Farhadi que representará a Irán en los Oscar después de ganar el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, es la opción más evidente. Los fans de las emociones fuertes podrán apostar por la dirección de Leo Carax y la interpretación de Adam Driver en Annette.

