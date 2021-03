Maya Rudolph será la protagonista de la nueva serie de los creadores de 'Forever' en Apple TV+

Apple TV+ ha comenzado 2021 con el pie en el acelerador y ha anunciado una nueva serie que se suma a los proyectos protagonizados por actores como Nicole Kidman, Natalie Portman, Brie Larson, Claire Danes, Jared Leto o Anne Hathaway que ha encargado la plataforma en las últimas semanas.

En esta nueva serie, aún sin título, Maya Rudolph volverá a formar equipo con Alan Yang (Master of None) y Matt Hubbard (Superstore), los creadores de Forever, la historia de ciencia ficción que protagonizó la actriz en 2018 en Amazon Prime Video. Según la información publicada en exclusiva por el portal Deadline, Rudolph interpretará en esta comedia de media hora a Molly, una mujer cuya vida aparentemente perfecta da un vuelco cuando su marido la deja, pero con 87.000 millones de dólares.

Con Maya Rudolph ya son cuatro antiguos miembros del elenco de Saturday Night Live que protagonizan series en Apple TV+, pues junto a ella están Jason Sudeikis, el protagonista de Ted Lasso, Will Ferrell (The Shrink Next Door) y Cecily Strong (Schmigadoon!). Esta nueva serie será la segunda colaboración de Alan Yang con la plataforma, cuya andadura en común comenzó con la antología Little America, de la cual el ganador del Emmy por Master of None es productor ejecutivo.

