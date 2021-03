Globos de Oro 2021: Anya Taylor-Joy es coronada como estrella con su premio por 'Gambito de dama'

Era el premio más cantado de la noche. Anya Taylor-Joy ha sido nombrada la mejor actriz de una serie limitada en los Globos de Oro gracias a su icónica interpretación como Beth Harmon en Gambito de dama, la miniserie de Netflix que se ha convertido en un inesperado fenómeno cultural desde su estreno el pasado mes de octubre. La actriz británico-argentina se ha impuesto a Cate Blanchett (Mrs. America), Daisy Edgar Jones (Normal people), Shira Haas (Unorthodox) y Nicole Kidman (The Undoing), de las que se ha acordado en un breve discurso de aceptación abruptamente cortado con música por los retrasos en la ceremonia.

En la adaptación de la novela homónima de Walter Tevis, Taylor-Joy interpreta a una huérfana con una aptitud prodigiosa para el ajedrez que lucha contra sus adicciones mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo. Los grandes maestros rusos no tienen nada que hacer contra los demonios personales que tendrá que batallar esta fascinante mujer de los años 60 en su camino al éxito.

A pesar de lo que puedan indicar sus apellidos, las raíces de Taylor-Joy son españolas. La bisabuela de la actriz nació en Cataluña, aunque después de la Guerra Civil se fue a vivir con su hermano a Zaragoza. Allí conoció a un diplomático británico, con el que se acabaría casando y yéndose a vivir a Zambia, donde nació su hija y futura madre de la protagonista de Gambito de Dama. Actualmente la abuela de Anya sigue viviendo en Zaragoza.

'Gambito de dama'. Netflix

Como era de esperar, Taylor-Joy se ha convertido en la actriz más perseguida por Hollywood este año. La actriz tiene pendiente de estreno Last Night in Soho, la película de Edgar Wright (Baby Driver) que se retrasó a 2021 por culpa de la pandemia. También está pendiente de estreno The Northman, en la que se reunirá con el director que le dio su primera gran oportunidad en el cine con La Bruja: Robert Eggers. Atentos al reparto que le acompañará: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke y Björk, entre otros.

Taylor-Joy no para. La actriz fue fotografiada estas semanas mientras rodaba la nueva película de David O. Russell, un proyecto aún sin título en el que también participan Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek o Robert De Niro. Es la primera colaboración de la actriz con un cineasta que le dio el Oscar a Jennifer Lawrence, Melissa Leo o el propio Christian Bale. Por si no fuera suficiente para aceptar que estamos viviendo el mejor momento de su carrera, Taylor-Joy ha sido escogida para protagonizar la precuela de Mad Max: furia en la carretera, heredando el icónico personaje de Charlize Theron.

En la categoría de mejor actriz protagonista de cine, donde estaba nominada por su interpretación como heroína de Jane Austen en Emma, Taylor-Joy ha caído derrotada por Rosamund Pike. La actriz de I care a lot se ha adelantado a la favorita, Maria Bakalova, la estrella revelación de Borat, película film secuela.

'Gambito de dama' se puede ver en Netflix.