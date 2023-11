Se confirma la muerte de Ross McDonnell, ganador de dos Emmy, desaparecido desde el 4 de noviembre

Ross McDonnell, cineasta irlandés ganador de dos premios Emmy a la mejor fotografía de documental, ha fallecido a los 44 años. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado en el que indica que falleció "inesperadamente" el 5 de noviembre.

"Sus padres, su hermana, su sobrina, su tía, sus tíos, sus primos, su extensa familia y sus queridos amigos, LJ, así como sus colegas de Irlanda, Estados Unidos y de todo el mundo, le echarán mucho de menos", dice el comunicado.

La confirmación llega una semana después de que NBC News informara del hallazgo de un cadáver en una playa de Nueva York el 17 de noviembre. Fuentes policiales dijeron al medio que los "restos parecían ser del cineasta Ross McDonnell", desaparecido a principios de mes. La policía respondió a una llamada al 911 sobre el hallazgo de un torso con piernas humanas en la playa de Breezy Point, en Queens.

McDonnell fue visto por última vez el 4 de noviembre, montando en bicicleta tras salir de su apartamento en el barrio de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, informó el medio. La bicicleta fue encontrada más tarde, encerrada en la playa de Fort Tilden, en Queens.

La oficina del médico forense de Nueva York determinará la causa de su muerte. Fuentes de la investigación han declarado a NBC News que no se sospecha que se trate de un suicidio. Según las fuentes, McDonnell posiblemente fue a nadar y se ahogó tras quedar atrapado en la corriente. La investigación está en curso; las autoridades colaboran con el consulado irlandés y están a la espera de los resultados del ADN.

Nacido en Dublín (Irlanda), McDonnell trabajó como director de fotografía en varios proyectos, como Colony, Dollhouse, Snake Dance, Life Is Sacred, Forever Pure, Elián, No Stone Unturned, One Million American Dreams, The First Wave y Edge of the Unknown con Jimmy Chin.

Comenzó su carrera como fotógrafo y pasó a trabajar en el cine tras su primer largometraje, Colony, que dirigió junto a Carter Gunn y en el que ejerció de director de fotografía. Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Colony ganó el premio IDFA al primer largometraje. Desde entonces, McDonnell ha trabajado como director, productor y director de fotografía en numerosos proyectos, desde anuncios hasta largometrajes.

Estuvo nominado en los Emmy por Elián, documental que produjo para CNN Films, BBC y Jigsaw Productions, y ha recibido el premio Outstanding Cinematography: Documental por The First Wave, dirigida por Matthew Heineman.

Fue su trabajo en la serie documental de Showtime The Trade, sobre las historias personales de los afectados por las industrias ilícitas, lo que le valió un premio Emmy a la mejor fotografía en 2021. Al año siguiente, ganó un segundo Emmy a la mejor fotografía por el documental de Matthew Heineman COVID-19, The First Wave. Fue coproductor de ambos proyectos.

Sigue los temas que te interesan