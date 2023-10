El espectacular cambio físico de Manny, el hijo de Sofía Vergara en Modern Family

Durante los 11 años que estuvo en antena, la serie Modern Family consiguió conquistar el corazón de los telespectadores. La sitcom estadounidense marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión, logrando mantener atentos a la pantalla a millones de espectadores que seguían a diario las aventuras de Jay Pritchett y su familia en Los Ángeles. Muchos quizás desconozcan su origen, pero la realidad es que Modern Family surgió en el set de la serie The Office, donde los productores comenzaron a recordar historias sobre sus familias y se les ocurrió la idea de lanzar una nueva serie con esta temática.

Durante años, fue aclamada por la crítica, sobre todo con la emisión de sus primeras temporadas. Sin embargo, 10 años, 11 temporadas y más de 200 episodios de emisión, la serie llegó a su fin el 8 de abril de 2020 con su undécima temporada. Jay, Floria, DeDe, Merle o Javier fueron algunos de los protagonistas de la serie. Sin embargo, si hay un papel que recuerda todo el mundo es el del pequeño Manny, hijo en la ficción de la actriz Sofía Vergara, que en la producción interpretaba el papel de Gloria Delgado.

Desde 2009, Rico Rodríguez se metió en la piel de Manny, el hijo colombiano de Gloria. Por este papel, el joven estadounidense y el resto del equipo recibieron ocho nominaciones. para el Premio del Sindicato de Actores de televisión a la Actuación Sobresaliente de un Conjunto en una Serie de Comedia. Rico ganó este premio en cuatro ocasiones. Pero a pesar de ser uno de los actores más reconocidos de la serie, años después muchos se preguntan qué ha sido de Rico.

Manny en Modern Family.

Tras dejar la serie, el joven no ha tenido una especial relevancia en el mundo de la interpretación. Sin embargo, sí ha estado muy activo en redes sociales, donde comparte habitualmente con sus seguidores los aspectos más personales de su vida. Eso sí, siempre haciendo referencia a la serie que marcó un antes y un después en su vida: Modern Family.

En multitud de ocasiones, el joven ha compartido fotografías con algunos compañeros de reparto con los que mantiene relación. Es el caso, por ejemplo, de Sofía Vergara, que interpretaba a Gloria, la madre de Manny en la serie. También mantiene una buena relación con Nolan Gould y Ariel Winter, quienes interpretaban a sus primos Luke y Alex en la sitcom.

Pero si ha habido algo que ha llamado la atención de todas aquellas personas que en su día siguieron la serie ha sido el espectacular cambo físico de Rico Rodríguez en los últimos años. A través de las fotografías que publica día a día en sus redes sociales, los fanáticos de Modern Family han quedado anonadados con cómo ha cambiado el actor con el paso de los años.

Rico Rodríguez celebrando su 25 cumpleaños. Instagram

"Es como Manny, pero con flow", "¿Qué le ha pasado a Manny?" o "Manny luce un poco diferente" son algunas de las frases que han lanzado los fans tras ver la nueva imagen de Rico.

Ahora, años después, el actor luce una imagen muy diferente a cuando rodaba los capítulos de la sitcom. El joven Rico ha dejado a un lado las camisas con las que vestía su personaje Manny para dar paso a un look mucho más juvenil, donde predominan y cobran especial importancia las camisetas de equipos de beisbol y baloncesto y la ropa deportiva. Además, ahora lleva gafas y el pelo rizado. Eso sí, mucho más largo que en la serie.

Y es que el actor no para de dejar boquiabiertos a los fans de Modern Family. Hace apenas unos meses, tras aparecer en el estreno de ¡Shazam! La furia de los dioses, las redes sociales no tardaron en viralizar el actual estado físico del pequeño Manny que, como muchos aseguraron, ya no es tan pequeño. El actor aprovechó la ocasión en este evento para recordar su paso por la serie.

"Cuando rodamos el piloto y después la primera temporada de lo que ahora conocemos como Modern Family, supe que estábamos trabajando en algo especial. Podía sentirlo. Ir a trabajar todos los días con el elenco y el equipo nunca se sintió como un trabajo, era más bien como pasar el rato con mi familia", recordaba el joven.

Tras su éxito en Modern Family, es cierto que han sido pocas las apariciones de Rico en televisión. El joven ha aparecido en esporádicamente en episodios de series como MAD, Kids Choice Awards o Austin & Ally. También en el año 2016 interpretó a un loro llamado Cuco en la película de animación El Americano: The Movie.

