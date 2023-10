El impresionante cambio de Tatyana Ali, la prima Ashley Banks de Will Smith en 'El príncipe de Bel-Air'

Después de dar el salto a la fama en El príncipe de Bel-Air, la vida de la actriz Tatyana Ali ha cambiado mucho. Y podría decirse que ella también, ya que, desde que interpretó a Ashley Banks en la serie, han pasado treinta años y ha dejado de ser la niña de once años que comenzó a dar vida al personaje cuando se estrenó la serie en 1990.

Tatyana Ali comenzó su carrera cuando apenas tenía cinco años y entre sus primeros papeles destaca su participación especial en un episodio de Barrio Sésamo, aunque su éxito internacional llegó cuando interpretó a Ashley Banks en El príncipe de Bel-Air.

La comedia se estrenó en 1990 y sus episodios se emitieron hasta 1996. En ella se cuenta cómo un joven de Filadelfia -al que interpretaba Will Smith-, se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. El incorregible y avispado Will deberá adaptarse a su nueva familia, a un nivel de vida al que no estaba acostumbrado y a las reglas de convivencia impuestas por su tío Phil, un juez muy preocupado por su reputación.

Actualmente, la actriz Tatyana Ali tiene 44 años y sigue trabajando como intérprete y cantante. Entre sus últimos estrenos destacan películas como la TV movie Giving Hope: The Ni'cola Mitchell Story. Además, también se dedica al activismo, siendo una firme defensora de los derechos de las mujeres negras y, en especial del parto libre.

Su relación con el universo de la serie

Ali ha revelado que para ella, participar en El príncipe de Bel-Air fue "el regalo de su vida" y después de la reunión del elenco en 2020, dijo que se renovó el vínculo que surgió entre los actores.

También se ha anunciado que Tatyana Ali participará en Bel-Air, el reboot original de la emblemática comedia que trae de vuelta la esencia del clásico que catapultó a la fama a Will Smith (que estará tras las cámaras como productor ejecutivo), con una primera temporada de siete episodios en total.

Sin embargo, trae también incorporada una tonalidad más seria y dramática que la sitcom de los noventa, aportando una visión diferente y que la convierte en una serie completamente distinta.

En la segunda temporada de la serie, Ali volverá al universo de la serie para interpretar a la Sra. Hughes, la profesora de inglés de secundaria que ve algo especial en Ashley (Akira Akbar en la nueva versión), y que a menudo le regala libros de su colección personal.

El remake de Peacock 'Bel-Air'

El pasado 2019, Morgan Cooper se atrevió a imaginar cómo sería si El Príncipe de Bel Air ocurriese en la época actual. Su idea acabó convirtiéndose en un vídeo viral, donde el creador hizo su propia versión del show, aportándole un tono mucho más dramático y serio. Basándose en este vídeo, Cooper creó la serie Bel-Air, una historia que vuelve a situarnos en el mismo barrio pero en la época actual. La producción corre a cargo de Peacock, la plataforma donde se puede ver en Estados Unidos, pero en España aún no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

