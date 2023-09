5 películas y series de estreno en Netflix, Movistar Plus+, Prime Video y Apple TV+ para ver el fin de semana

Con el fin de semana llega el momento de descansar y disfrutar tranquilamente en casa de una buena sesión de ficción en el sofá. Para haceros la vida más fácil, en SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL cumplimos nuestra cita y os traemos una lista con las mejores películas y series de estreno que podéis ver este fin de semana en las plataformas de streaming.

Si queréis ver algo con principio y final que no os exija compromiso una vez salen los créditos finales, en Netflix tenéis dos buenas opciones, un thriller de supervivencia protagonizado por Anna Castillo; y un cortometraje de 37 minutos en el que Wes Anderson adapta un cuento de Roald Dahl.

Apple TV+ también trae una película de estreno del director de Once que llega después de haber conquistado el último Festival de Sundance. Y si lo que buscáis es un entretenimiento que se extienda un poco más en el tiempo, hay dos series recién salidas del horno: un spin-off de The Boys que estrena Prime Video; y el último éxito del drama policial que tan bien le sale a los británicos, disponible en Movistar Plus+.

'Gen V'

Este spin-off de The Boys sigue la vida de los estudiantes en la Universidad Godolkin, un centro educativo exclusivo para superhéroes. Estos jóvenes y competitivos héroes pondrán a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela.

Mientras los estudiantes compiten por la popularidad y las buenas notas, está claro que lo que está en juego es mucho más importante cuando hay superpoderes de por medio. Cuando el grupo de jóvenes supers descubre que algo más grande y siniestro está sucediendo en la escuela, este aire de conspiración los pone a prueba. En ese momento decisivo tendrán que decidir si serán los héroes o los villanos de sus historias.

Dónde verla: Ya disponible en Prime Video

'La maravillosa historia de Henry Sugar'

Wes Anderson (Asteroid City, El Gran Hotel Budapest) ha adaptado para la pantalla el cuento para adultos homónimo de Roald Dahl. Un cortometraje de 37 minutos protagonizado por un elenco de lujo encabezado por Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Sir Ben Kingsley y Richard Ayoade.

Este cuento entrañable de Dahl cuenta la historia de un hombre rico que oye hablar de un gurú que puede ver sin abrir los ojos y decide aprender su técnica para hacer trampas en el juego.

Dónde verla: Ya disponible en Netflix

'Blue Lights'

Este drama policial de BBC llega elogiado por la crítica del Reino Unido. Sigue a tres novatos tratan de superar su período de prueba en una comisaría de la policía de Belfast. Grace, una extrabajadora social que se implica de más en los casos; Tommy, tímido y con dificultad para imponer respeto; y Annie, rebelde e incapaz de ceñirse a las normas.

En su trabajo, los agentes se enfrentan a bandas callejeras, organizaciones paramilitares, operativos encubiertos y las contradicciones de su propia batalla por la justicia, pero se vuelve especialmente peligroso cuando se ven involucrados en la investigación de una mafia local que les hace preguntarse si alguien está protegiendo desde arriba a los criminales.

Dónde verla: Ya disponible en Movistar Plus+

'Flora y su hijo Max'

Flora (Eve Hewson) es madre soltera y no sabe qué hacer con su rebelde hijo adolescente, Max. Animada por la policía a buscarle un pasatiempo, Flora intenta entretenerlo con una guitarra acústica destartalada. Con la ayuda de un músico de Los Ángeles venido a menos (Joseph Gordon-Levitt), Flora y Max descubren el poder transformador de la música.

Escrita y dirigida por John Carney (Once, Begin Again), es una apuesta segura si os han gustado las anteriores obras del cineasta. Si necesitáis más credenciales, fue una de las películas con puja más competida tras su comentada premiere en el Festival de Sundance de este año.

Dónde verla: Ya disponible en Apple TV+

'Nowhere'



Mía es una mujer embarazada que, junto a su marido, huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por su supervivencia cuando una violenta tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad del océano, Mía se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja.

Anna Castillo está espectacular como protagonista de esta historia que sorprende a sus espectadores, por lo que es mejor no decir nada más, solo que se ha convertido en uno de los mejores estrenos cinematográficos de septiembre.

Dónde verla: Ya disponible en Netflix

