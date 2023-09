Muere el actor David McCallum, el forense de 'NCIS', a los 90 años

David McCallum, que se convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión de los años 60 interpretando al espía ruso Illya Kuryakin en The Man from U.N.C.L.E. y luego se ganó a una nueva generación de fans en la popular serie NCIS décadas más tarde, ha muerto a los 90 años, según informó NCIS el lunes.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de David McCallum y privilegiados de que la CBS fuera su casa durante tantos años. David fue un talentoso actor y autor, y querido por muchos en todo el mundo", dijo NCIS en las redes sociales. Asimismo, Variety informó de que había fallecido por causas naturales.

El escocés, hijo de dos músicos, tenía una carrera de actor de siete décadas que se remontaba a su época de estudiante en los años 50 en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, donde una de sus compañeras era la futura estrella Joan Collins.

Empezó su carrera con papeles secundarios en varias películas británicas, entre ellas Una noche para recordar en 1958, donde interpretó a Harold Bride, operador de radio del malogrado Titanic. Se ganó la atención del público estadounidense con su pequeño pero fundamental papel de uno de los prisioneros de guerra que planean una fuga masiva de un campo de prisioneros alemán en el clásico de la Segunda Guerra Mundial de 1963 La gran evasión.

La película contó con un reparto internacional repleto de estrellas, entre ellas Steve McQueen, Richard Attenborough y James Garner. Durante el rodaje, McCallum presentó a su esposa, Jill Ireland, al coprotagonista Charles Bronson, con quien se casó después de dejar a McCallum.

McCallum también actuó como estrella invitada en varias series de la televisión estadounidense, como The Outer Limits y el drama jurídico Perry Mason, donde interpretó el papel cómico de un francés desafortunado. En 1964, apareció en el piloto de una serie de espionaje protagonizada por el actor estadounidense Robert Vaughn como The Man from U.N.C.L.E.. El papel de McCallum, en el que sólo hablaba unas pocas líneas, fue su plataforma de lanzamiento a la fama internacional.

La serie se concibió como un escaparate para Vaughn en el papel del elegante Napoleon Solo, que luchaba contra los nefastos agentes de THRUSH. McCallum interpretaba al agente de la U.N.C.L.E., Illya Kuryakin. Luciendo un corte de pelo rubio a lo Beatle y envuelto en misterio y sex appeal, se convirtió rápidamente en un éxito entre los fans y fue elevado a coprotagonista, junto a Vaughn.

El papel le valió a McCallum dos nominaciones a los Emmy y el estatus de ídolo de la cultura pop. MGM, que produjo la serie, dijo que atrajo más correo de fans que cualquier otra estrella en la célebre historia del estudio, aunque McCallum insistió más tarde en que "Vaughn recibió tanto como yo".

En una entrevista de 2016 con el diario británico Mirror, McCallum dijo que sus fans eran tan apasionados que durante un paseo por el Central Park de Manhattan mientras se emitía el programa, una multitud se reunió a su alrededor. "Entonces la gente empezó a empujar, y por detrás llegaron dos policías montados, que tuvieron que levantarme. Salimos trotando del parque", contó en declaraciones recogidas por Reuters.

Sobre el atractivo del programa, que se emitió durante cuatro temporadas, McCallum declaró a Radio Times en 2015: "Llegó en un momento en el que había una tremenda angustia. Eran tiempos difíciles en Estados Unidos y una historia sobre dos agentes, uno estadounidense y otro ruso, que parecían muy amigos y capaces de trabajar juntos a pesar de toda la angustia, caló en el público".

McCallum se reencontró con Vaughn, que falleció en 2016, en una película para televisión de 1983, The Return of the Man from U.N.C.L.E. , y en un episodio de 1986 de El Equipo A, titulado El Say U.N.CL.E. Affair.

Después de Kuryakin

En años posteriores, McCallum se mantuvo ocupado, especialmente en televisión, protagonizando las series británicas Colditz de 1972 a 1974 y Sapphire & Steel de 1979 a 1982. También apareció como invitado en varios programas populares de la televisión estadounidense, como Hart to Hart, Matlock, Murder She Wrote, Law and Order y Sex and the City.

Un nuevo roce con la fama le esperaba cuando McCallum asumió el papel del forense Donald "Ducky" Mallard en la serie de detectives militares de la CBS NCIS. Fue uno de los programas más populares de la televisión estadounidense durante 19 años.

McCallum, que declaró a la guía neozelandesa TV Guide que era "el mejor papel de su vida", se sumergió en la interpretación estudiando medicina forense, hablando en convenciones de patólogos e incluso asistiendo a autopsias.

"He tenido una vida increíble", dijo McCallum al Mirror. "Puedo sentarme aquí durante una semana y hablarte del pasado y el 99,9%".

Fue padre de cinco hijos con Ireland y su segunda esposa, Katherine Carpenter, con la que se casó en 1967.

Incluso con su éxito en NCIS, en el que apareció hasta los 80 años, McCallum nunca escapó del aura del personaje que le hizo famoso. Al investigador principal de NCIS, interpretado por Mark Harmon, le preguntan en un episodio qué aspecto tenía el personaje de McCallum cuando era más joven. "Illya Kuryakin", responde.

