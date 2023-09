Las 25 mejores franquicias de entretenimiento en 2023, según un estudio: Marvel pierde la corona

Fandom, conocida por ser la enciclopedia online más grande del mundo y la mayor base de datos para los fans del cine, las series, los videojuegos y la cultura popular en general, ha vuelto a publicar el ránking con las que son las mejores franquicias en esta industria durante el último año.

Por quinto año consecutivo, la compañía- ha mostrado los resultados de su estudio Inside Fandom, anunciando el nuevo sistema Franchise Factor Score, un método de medición que, según la propia web hace uso de "una métrica única y definitiva que mira más allá de las finanzas para definir las fuerzas impulsoras que hay detrás del éxito de las franquicias de entretenimiento y los videojuegos".

Después de analizar los resultados de las encuestas realizadas a 5.000 fans y contrastarlos con los datos de la propia página web, se estudió el impacto de las franquicias, teniendo en cuenta que más de dos tercios de los encuestados expresaron su preferencia por "universos establecidos con fuertes bases de fans", señaló Fandom.

Portada de Fandom.

En este ránking, que tiene en cuenta a los fans de las comunidades de Reino Unido y Estados Unidos, hay muchas sorpresas, y dos de las grandes franquicias del mundo del cine y la televisión se han disputado el primer puesto: Star Wars y Marvel.

Qué es Fandom

Fundada en 2004 por Jimmy Wales y Angela Beesley Starling, Fandom es una inmensa base de datos que recopila las preferencias de cine, series de televisión, videojuegos y otros exponentes de la cultura pop. Y todo ello a través de los propios fans, encargados de hacer crecer esta enciclopedia online y de actualizarla constantemente.

El resultado del ránking

El Top 25 franquicias publicado por Fandom en 2023.

El recién publicado informe analiza qué tendencias impulsan la mayor participación y los impulsos de los fans; explora sus preferencias a través de spin-offs, adaptaciones, secuelas y precuelas; y examina cómo mantener su participación de los fanáticos a través de su vinculación con las marcas y los acuerdos de licencia.

El resultado sitúa a Star Wars en lo más alto de la tabla con una puntuación de 100, algo que podría haberse impulsado con el estreno de Ahsoka. Y justo a continuación está Marvel con 87 puntos, que este año ha tenido éxitos como Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Además, el tercer puesto lo ocupa One Piece con una puntuación total de 72, que acaba de estrenar con éxito su remake de acción real en Netflix.

Entre los diez primeros puestos están también Elder Scrolls (71), Harry Potter (69), Barbie (66), Yellowstone (64), The Last of Us (63), Fallout (62) y Disney (62). La lista completa es la siguiente:

"Las franquicias representaron el 95% de los principales éxitos de taquilla y los videojuegos en 2023, pero no ha habido una visión unificada sobre qué está captando la atención de los fanáticos y por qué", expresó el director ejecutivo de Fandom, Perkins Miller.

"El marco Franchise Factor brinda a los creadores, productores y especialistas en marketing conocimientos y herramientas prácticos para fortalecer sus franquicias en un panorama cada vez más competitivo", agregó.

