6 películas y series de estreno recomendadas para ver este fin de semana en las plataformas de streaming

Un viernes más, en la redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL pasamos filtro a todos las novedades que acaban de llegar a las plataformas de streaming para recomendaros las mejores películas y series que podéis ver este fin de semana, para que sepáis qué tenéis que ver.

AMC+ ha estrenado Daryl Dixon, quinto spin-off del Universo de The Walking Dead. Lo mejor que ha dado la franquicia desde la serie original. De hecho, promete más que muchos momentos que ha atravesado la ficción protagonizada por Rick. En Apple TV+ vuelve The Morning Show con una tercera temporada, a la que le han acompañado de las mejores criticas desde que se estrenara la serie centrada en un programa de televisión matutino. En el apartado de series, completan el trío de sugerencias Poker Face, la mejor serie en Estados Unidos que seguía sin poder verse en España y que os va a dar la vida con su caso semanal. SkyShowtime se ha hecho de rogar, pero por fin ha estrenado esta serie de misterios y detectives creada por Rian Johnson, el director de la saga Puñales por la espalda.

El gran estreno de la semana de Disney+ es Elemental, la última película de Pixar que se estrenó de una forma mucho más discreta de lo que nos tienen acostumbrados, pero que ha ido ganando espectadores semana a semana hasta convertirse en un éxito. Si no llegaste a verla en cines, es uno de los mejores planes para este fin de semana. Filmin trae Reality, la película basada en hechos reales sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016. Cerramos nuestras propuestas con El Conde, la película de Pablo Larraín (No, Jackie) para Netflix en la que retrata al dictador fascista Pinochet como un vampiro en una genial sátira.

'The Walking Dead: Daryl Dixon'

El nuevo spin-off del Universo de The Walking Dead traslada la acción por primera vez a Europa. Todo arranca cuando Daryl Dixon (Norman Reedus), uno de los personajes más queridos por los fans de la serie original, aparece en la costa francesa tras un naufragio e intenta entender cómo y por qué acabó allí. La serie sigue el camino de Daryl por un país en ruinas pero resiliente, mientras intenta encontrar su camino de vuelta a casa. Sin embargo, las relaciones que entabla durante el viaje complicarán su plan. Además, la serie incorpora a su universo un personaje que predice el futuro y tiene superpoderes y que cambiará por completo la franquicia.

Estreno: 11 de septiembre en AMC+

'The Morning Show'

La nueva temporada de la serie de Apple TV+ lo tiene todo: Ciberataques, el asalto al Capitolio desde dentro, borrado de pruebas, filtraciones racistas, guerra y romances... El canal se enfrenta a un futuro incierto y las lealtades se verán puestas a prueba cuando un magnate de la tecnología se interese por la UBA. Se formarán alianzas inesperadas, las vidas privadas se convertirán en armas arrojadizas y todos se verán obligados a desafiar sus principios tanto dentro como fuera del plató. Como dice Valentina Morillo en la crítica publicada en SERIES & MÁS, "The Morning Show viaja al espacio en una temporada 3 más culebronesca que nunca y tan adictiva como siempre".

Estreno: 13 de septiembre en Apple TV+

'Elemental'

La última película de la factoría Pixar llega al catálogo de Disney+ tras su estreno en cines el pasado mes de julio. Ambientada en Ciudad Elemento, donde conviven los residentes de Fuego, Agua, Tierra y Aire, la historia presenta a Candela, una ingeniosa y temperamental joven cuya amistad con Nilo, un chico divertido y sentimental, va a poner a prueba sus creencias sobre el mundo en el que viven. El estreno en la plataforma viene acompañado del documental Pura química: la historia de Elemental, donde el director Peter Sohn embarca a los espectadores en un divertido viaje personal, explicando las sorprendentes influencias y de dónde proviene la inspiración de la película.

Estreno: 13 de septiembre en Disney+

'Reality'

Sydney Sweeney (Euphoria) encarna a Reality Winner, la joven militar estadounidense condenada por filtrar información sobre la injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas de 2016 que ganó Donald Trump. La película se basa en la obra de teatro Is This a Room, una recreación de la transcripción real de la conversación que mantuvieron dos agentes del FBI con la veterana de las Fuerzas Armadas y traductora de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense Reality Winner, el 3 de junio de 2017. Winner fue acusada tras aquel encuentro de la filtración no autorizada de información clasificada y fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel, en la que fue la mayor condena de la historia impuesta por una corte federal por la filtración no autorizada de información gubernamental a un medio de comunicación.

Estreno: 15 de septiembre en Filmin

'El Conde'

El Conde es una comedia de terror y humor negro ambientada en un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. La película representa a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive recluido en una mansión abandonada en el gélido extremo sur del continente, saciando su apetito de maldad para subsistir. Pero después de 250 años, Pinochet decide dejar de beber sangre y renunciar al privilegio de la vida eterna. No puede soportar más que el mundo lo recuerde como un ladrón. Pese a que sus familiares son unos arribistas y fuente de decepción para Pinochet, una relación inesperada lo anima a seguir adelante, pero esta vez con una vida de pasión contrarrevolucionaria.

Estreno: 15 de septiembre en Netflix

'Poker Face'

Esta serie de misterio creda por Rian Johnson (Puñales por la espalda) y protagonizada por Natasha Lyonne (Muñeca rusa) sigue a Charlie Cale, quien tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuando alguien está mintiendo. Así, esta sale a la carretera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

Estreno: 15 de septiembre en SkyShowtime

