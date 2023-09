'Elemental': cuándo se estrena en streaming y dónde se puede ver desde casa

Disney acaba de confirmar que Elemental, la nueva película de Pixar, se estrenará muy pronto en streaming. Tras su paso por cines desde que se estrenó a mediados del pasado julio y un inmejorable resultado en taquilla -que ha sobrepasado los 480 millones de dólares en su recaudación-, la película estará disponible a partir del 13 de septiembre en Disney+.

Este será uno de los títulos que la plataforma utilizará como reclamo para atraer a nuevos suscriptores y que prueben su nuevo plan con publicidad, que llegará el próximo 1 de noviembre.

Elemental nos invita a adentrarnos en Ciudad Elemento, una metrópolis bulliciosa. Muchos de los residentes viven en imponentes rascacielos diseñados para cada uno de los elementos y entre ellos están Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, y Nilo, un chico divertido, sensible y tranquilo. Cuando ambos se conocen, cambiará su perspectiva sobre el mundo en el que viven y se darán cuenta de que tienen mucho más en común de lo que parece.

Además de esta película, desde ese día también se podrá ver en la plataforma el documental Pura química: la historia de Elemental, sobre el proceso creativo de la película, y el cortometraje La cita de Carl, con el perro parlante Dug de Up. En este último vemos cómo Carl accede a regañadientes a tener una cita con una amiga a pesar de no tener ni idea de cómo funcionan las citas de hoy en día. Dug, su servicial amigo, interviene para calmar sus y ofrecerle consejo.

Un trasfondo real

Elemental es una película original inspirada en la infancia que vivió su director Peter Sohn en la ciudad de Nueva York. "Mis padres emigraron de Corea a principios de los años 70 y construyeron una ajetreada tienda de comestibles en el Bronx", contó el cineasta, añadiendo que "eran una de las muchas familias que se aventuraron a una nueva tierra con esperanzas y sueños, todos mezclados en una gran coctelera de culturas, idiomas y pequeños y hermosos barrios".

De hecho, a través de la animación y un mundo a todo color, la película habla sobre la inmigración. En una entrevista con Variety, Sohn también habló de la forma en la que este largometraje rinde homenaje al viaje que hicieron sus padres.

"No lo había pensado de esta manera. Era un niño muy ingenuo con mis padres y no me di cuenta de lo difícil que es crecer en ese mundo. Cuando mis padres me contaban sus historias sobre haber sobrevivido a la Guerra de Corea o que no tenían de nada, yo les decía: 'Está bien, ¿puedo irme ya a jugar a la consola?' Era ese tipo de niño", contaba Sohn.

Fotograma de 'Elemental'.

"A medida que crecí, comencé a asimilarlo. ¿Cómo hicieron esto sin saber hablar el idioma? Cuando me casé y tuve hijos, empecé a indagar en mí y en cuánto apreciaba lo que me habían dado", reconoció.

El director también definió la película como "muy sincera", aunque nunca pensó "que estaría conectada a algo tan personal". Para él "se trata de agradecer a nuestros padres" y "tender un puente en esa brecha que hay entre alguien de una cultura diferente y la empatía".

La nueva oferta de Disney+

'Elemental'

Elemental llega justo a tiempo para disfrutar de la nueva promoción que les ofrece Disney+ a sus suscriptores. Desde el 6 hasta el 20 de septiembre, tanto nuevos como antiguos clientes podrán aprovecharse de la oferta, suscribiéndose a la plataforma de streaming por sólo 1,99 euros al mes durante los próximos tres meses.

Esto supone un gran ahorro sobre el precio actual, si tenemos en cuenta que asciende a los 8,99 euros mensuales y que con la oferta pagarán un total de 5,97 euros por tres meses.

Los antiguos suscriptores tienen que tener en cuenta que solo podrán beneficiares de la oferta si se dieron de baja con anterioridad y ya no están dentro del último periodo de facturación tras la cancelación.

Con la suscripción a Disney+ podrás tener acceso al contenido favorito de los fans de The Walt Disney Company y ver los estrenos más recientes y los próximos, que incluyen la última serie de Star Wars, Ahsoka; la película de acción real La Sirenita; todas las temporadas de Los Simpson, la mencionada última película de Pixar; la nueva temporada de The Bear, o la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio.

