¿Fue reducido el papel de Amber Heard en 'Aquaman 2' tras su juicio con Johnny Depp? James Wan lo aclara

Han pasado cinco años desde que Aquaman se estrenó en cines y desde entonces hasta hoy, han surgido muchas preguntas en relación a cómo sería la secuela de James Wan que traería de vuelta a Jason Momoa como el superhéroe de DC.

Y una de estas se relacionaba directamente con Amber Heard, que hizo dudar a todos sobre su posible regreso como la princesa atlante Mera tras las múltiples batallas legales con su ex Johnny Depp. De hecho, la propia Heard declaró el pasado 2022 que su papel en la secuela se había "reducido".

En su testimonio durante el juicio, Heard dijo: "Me dieron un guion y luego nuevas versiones del guion en el que habían eliminado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje. Sin hacer ningún spoiler: dos personajes peleando entre sí, y básicamente me quitaron mucha parte del papel. Quitaron un montón".

Aquaman and the Lost Kingdom se estrena en cines el próximo 22 de diciembre, continuando la historia tras el largometraje de 2018. La sinopsis oficial de la dice: "Al no poder derrotar a Aquaman (Momoa) la primera vez, Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas".

"Esta vez, Black Manta es más fuerte que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y poderosa. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano Orm (Patrick Wilson), el exrey de la Atlántida, que fue encarcelado. Para forjar una alianza improbable, deberán dejar a un lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de la destrucción".

La respuesta del director

Jason Momoa en las primeras imágenes de 'Aquaman and the Lost Kingdom'.

En relación a este tema y la posibilidad de que Amber Heard tuviera menos minutos en pantalla, James Wan ha querido mantenerse al margen, pero recientemente se animó a pronunciarse al respecto.

"Siempre les propuse esto a todos desde el principio. Aquaman fue el viaje de Arthur (Jason Mamoa) y Mera (Heard). La segunda película siempre iba a centrarse en Arthur y Orm (Patrick Wilson). Entonces, la primera fue una película romántica de acción y aventuras, la segunda será una película romántica de acción y aventuras. Lo dejaremos así", declaró Wan en una entrevista con Entertainment Weekly.

Por su parte, el antiguo jefe de DC, Walter Hamada, dio un testimonio en el juicio de Heard que coincide con las afirmaciones de Wan. "La participación del personaje en la historia fue la que fue desde el principio", dijo al respecto, refiriéndose a la secuela como una "comedia de amigos", con Momoa y Wilson como "coprotagonistas".

La versión de Amber Heard

Sin embargo, el agente de Heard no concuerda y dejó unas declaraciones diferentes, opinando que su papel se volvió menos relevante debido a "la falta de química entre ella y Jason".

De hecho, Deadline le preguntó a la propia Heard sobre este tema a principios de este año y ella respondió con entusiasmo al hablar de la secuela. "Aquaman, esa franquicia y la maquinaria detrás de ella, me siento muy honrada de formar parte de esto", expresó.

Y también opinó sobre el tema en el podcast Deadline Hero Nation el productor de Aquaman and the Lost Kingdom Peter Safran, haciendo referencia a la campaña que habían protagonizado los fans de Johnny Depp para la eliminar a Amber Heard de la secuela de DC.

"Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar ante la presión de los fans. Tienes que hacer lo mejor para la película. Sentimos que, si esto se refiere a incluir a James Wan y Jason Momoa, también debería tener algo que ver con Amber Heard".

