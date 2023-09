Las 25 películas más esperadas de lo que queda de 2023

La agenda cinematográfica de los últimos meses del año viene cargada con citas ineludibles para los fans del séptimo arte con las nuevas películas de directores consagrados como Martin Scorsese, Ridley Scott, David Fincher o Todd Haynes y también sorprendentes óperas primas que han conquistado a crítica y público en los festivales más prestigiosos del mundo.

De obras ganadoras en Cannes como Anatomía de una caída o la japonesa Monstruo de Koreeda a la melancólica Vidas pasadas o la nueva película del director de Drive My Car, los meses otoñales dejarán varios títulos a tener en cuenta en las listas de lo mejor del año.

También viene lo mejor del cine español con los últimos largometrajes de J.A. Bayona, Isabel Coixet o el esperado regreso de Víctor Erice. Terror, comedia, ciencia ficción, juicios, epopeyas históricas, superhéroes, fantasía, cine dentro del cine y thriller psicológicos de aquí a que acabe 2023 no hay semana sin un estreno imprescindible en salas o en plataformas.

'El conde'

Fecha de estreno : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Dónde verla: Netflix

Comedia negra de terror dirigida por Pablo Larraín (No, Jackie, Una mujer fantástica) a partir de un guion firmado junto con su colaborador habitual, Guillermo Calderón.

Este nuevo proyecto del director chileno es una sátira que imagina un universo paralelo en torno a Augusto Pinochet, que no ha muerto, sino que es un anciano vampiro. Y ahora, después de vivir 250 años, ha decidido morir de una vez por todas debido a los disgustos provocados por su deshonra y los conflictos familiares.

'Reality'

'Reality' | Filmin | Tráiler subtitulado en español

Fecha de estreno : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Dónde verla: Filmin

Tras su paso por la sección Panorama del Festival de Berlín, llega esta película en la que Tina Satter adapta su obra de teatro Is This a Room, una recreación de la transcripción real de la conversación que mantuvieron dos agentes del FBI con la veterana de las Fuerzas Armadas y traductora de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense Reality Winner, el 3 de junio de 2017.

Winner (Sidney Sweeney) fue acusada tras aquel encuentro de la filtración no autorizada de información clasificada sobre la intervención del gobierno ruso en las elecciones presidenciales en EE. UU. de 2016 que ganó Donald Trump. Fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel, en la que fue la mayor condena de la historia impuesta por una corte federal por la filtración no autorizada de información gubernamental a un medio de comunicación.

'Flora y su hijo Max'

Fecha de estreno : 22 de septiembre en cines

: 22 de septiembre en cines Dónde verla: en Apple TV+ el 29 de septiembre

Flora (Eve Hewson) es madre soltera y no sabe qué hacer con su rebelde hijo adolescente, Max. Animada por la policía a buscarle un pasatiempo, Flora intenta entretenerlo con una guitarra acústica destartalada. Con la ayuda de un músico de Los Ángeles venido a menos (Joseph Gordon-Levitt), Flora y Max descubren el poder transformador de la música.

Escrita y dirigida por John Carney (Once, Begin Again) esta fue una de las películas con puja más competida tras su premiere en el Festival de Sundance de este año.

'Cerrar los ojos'

Fecha de estreno : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Dónde verla: salas de cine

Víctor Erice regresa tras 30 años sin firmar como director con el que será su cuarto largometraje, una historia sobre identidad y memoria en el que volverá a contar con Ana Torrent, la niña de ojos profundos que debutó de su mano en 1973 con El espíritu de la colmena.

En Cerrar los ojos, Julio Arenas (José Coronado), un célebre actor español desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por un director de cine que fue su íntimo amigo.

'Monstruo'

Fecha de estreno : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Dónde verla: salas de cine

Cuando su joven hijo Minato empieza a comportarse de forma extraña, su madre siente que algo va mal. Al descubrir que el responsable de todo ello es un profesor, irrumpe en la escuela exigiendo saber qué está pasando. Pero a medida que la historia se desarrolla a través de los ojos de la madre, el profesor y el niño, la verdad va saliendo a la luz.

Llega a los cines la ganadora del mejor guion del Festival de Cannes, la última película del japonés Hirokazu Koreeda, calificada como una de sus obras más ambiciosas en la que narra un drama con crítica social al estilo Rashomon.

'Golpe de suerte'

Fecha de estreno : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Dónde verla: salas de cine

Fanny (Lou de Laâge) y Jean (Melvil Poupaud) parecen el matrimonio ideal: ambos tienen éxito profesional, viven en un magnífico apartamento en un exclusivo barrio de París y parecen estar tan enamorados como el primer día. Pero cuando Fanny se topa accidentalmente con Alain, un excompañero de instituto, se queda sorprendida. Pronto se vuelven a ver y se acercan cada vez más...

Esta película rodada en París y en francés es la sinopsis de la película número 50 del director neoyorquino. Ya ha avisado de que podría ser la última de su carrera porque cada vez le cuesta más conseguir financiación. Y si así fuera, parece que sería una buena despedida, al menos eso es lo que piensa la crítica del Festival de Venecia.

'Juego limpio'

Fecha de estreno : 6 de octubre en cines

: 6 de octubre en cines Dónde verla: en Netflix el 13 de octubre

La ópera prima de Chloe Domont (Billions) sigue a la pareja formada por Emily (Phoebe Dynevor, Los Bridgerton) y Luke (Alden Ehrenreich, Oso vicioso), cuyo romance es puesto a prueba hasta límites insospechados cuando surge la oportunidad de un ascenso en la empresa financiera en la que ambos trabajan.

Este thriller psicológico fue uno de los más codiciados de la última edición del Festival de Sundance, una puja que ganó Netflix y por la que pagó 20 millones de dólares por los derechos de distribución global.

'Reptiles'

Fecha de estreno : 6 de octubre

: 6 de octubre Dónde verla: Netflix

Tras el brutal asesinato de una joven agente inmobiliaria, un curtido inspector investiga este caso en el que nada es lo que parece, y al hacerlo destapa los espejismos de su propia vida.

Drama protagonizado por Benicio del Toro, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Alicia Silverstone, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman y Matilda Lutz. Del Toro firma el guion junto a Grant Singer, el director, a partir de una historia de Benjamin Brewer.

'El exorcista: Creyente'

Fecha de estreno : 6 de octubre

: 6 de octubre Dónde verla: salas de cine

50 años después del estreno de la película de William Friedkin, David Gordon Green (Halloween), recupera el legado con esta secuela directa de la historia. Cuando Ángela y su amiga desaparecen en un bosque durante tres días y a su regreso no recuerdan nada de lo que les pasó, se desata una serie de acontecimientos que obligarán a su padre (Leslie Odom, Jr.) a enfrentarse a la cúspide del mal.

Desesperado y aterrado, acepta pedir ayuda a Chris MacNeil (Ellen Burstyn), la única persona que ha sido testigo de algo parecido, una actriz cuya carrera se vio truncada por lo que le ocurrió a su hija Reagan hace cinco décadas.

'Los asesinos de la luna'

Fecha de estreno : 20 de octubre

: 20 de octubre Dónde verla: salas de cine

Esta superproducción histórica está ambientada en la Oklahoma de los años 20, y está basada en hechos reales y el libro éxito de ventas Los Asesinos de la Luna: Petróleo, Dinero, Homicidio y la Creación del FBI de David Grann, una crónica de los crímenes brutales contra la nación indígena Osage que más tarde pasaron a conocerse como el Reinado del Terror.

Está dirigida por Martin Scorsese, a partir de un guion que firma junto a Eric Roth, cuyo último trabajo fue la adaptación de Dune que dirigió Denis Villeneuve. Junto a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y Jesse Plemons también estarán John Lithgow y Brendan Fraser, reciente ganador del Oscar por La ballena. Tras su paso por cines de todo el mundo llegará a Apple TV+ en una fecha por confirmar.

'Evil Does Not Exist'

'Evil Does Not Exist'

Fecha de estreno : 20 de octubre

: 20 de octubre Dónde verla: salas de cine

La vida de Takumi y su hija, Hana, se ve profundamente afectada cuando descubren que cerca de su casa se va a construir un glamuroso camping para que los habitantes de Tokio hagan escapadas cómodas a la naturaleza. Cuando dos representantes de la empresa llegan al pueblo para celebrar una reunión, queda claro que el proyecto tendrá un impacto negativo en el suministro de agua, el equilibrio ecológico y la forma de vida de sus habitantes.

Tras el éxito internacional con Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi regresa con una película más íntima que la ambiciosa obra maestra que lo llevó a los premios Oscar, una obra que ha cautivado a la crítica y la audiencia de Venecia y que se verá en el Festival de San Sebastián antes de su estreno en cines.

'El asesino'

Fecha de estreno : 27 de octubre en cines

: 27 de octubre en cines Dónde verla: en Netflix el 10 de noviembre

Lo nuevo de David Fincher desde Mank cuenta la historia de un hombre solitario y frío interpretado por Michael Fassbender, una persona metódica, sin escrúpulos ni remordimientos. Un asesino que espera en las sombras y que aguarda al momento oportuno para atacar a su próximo objetivo. Sin embargo, cuanto más espera, más piensa que está perdiendo la cabeza.

La sinopsis oficial describe este largometraje como "una historia negra brutal, sangrienta y con estilo que sigue a un asesino profesional, que se ha perdido en el mundo y que no consigue orientar la brújula moral. En definitiva, el caso de un hombre solitario, armado hasta los dientes y que poco a poco acaba perdiendo los estribos".

'La sociedad de la nieve'

Fecha de estreno : por confirmar

: por confirmar Dónde verla: Netflix

Basada en hechos reales y ambientada en 1972, narra la impresionante historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, que se estrelló en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta, deberán recurrir a medidas extremas para seguir vivos.

El nuevo largometraje de J.A. Bayona (Lo imposible, El orfanato) tendrá un estreno limitado en salas de cine antes de su llegada Netflix. Ambas fechas están por confirmar.

'Vidas pasadas'

Fecha de estreno : 1 de noviembre

: 1 de noviembre Dónde verla: salas de cine

La familia de Nora emigra de Corea a Canadá cuando ella tiene 10 años. En aquel momento pierde el contacto con su amigo íntimo de la infancia. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, se reencuentra con él online.

Eso es todo lo que cuenta la sinopsis de la ópera prima de Celine Song, un drama romántico de los que trascienden el tiempo, que ha enamorado al público y la crítica del Festival de Sundance y la Berlinale. Tiene desde entonces un lugar asegurado entre las mejores películas del año.

'Esto va a doler'

'Fingernails'

Fecha de estreno : 3 de noviembre

: 3 de noviembre Dónde verla: Apple TV+

Anna y Ryan han encontrado el amor verdadero. Así lo asegura una nueva y controvertida tecnología. Solo hay un problema: Anna todavía no está segura. Anna acepta un trabajo en el Instituto del Amor y allí conoce a Amir.

Este drama romántico que se estrenará en el Festival de Toronto es el segundo largometraje del visionario director, guionista y productor Christos Nikou, cuyo debut fue la aclamada por la crítica Apples. También es su primera película en inglés y para esta presentación se rodeó de un elenco de lujo encabezado por Jessie Buckley (Men, La hija oscura), Riz Ahmed (Sound of Metal), Jeremy Allen White (The Bear) y Luke Wilson (Loki).

'Un amor'

Fecha de estreno : 10 de noviembre

: 10 de noviembre Dónde verla: salas de cine

Isabel Coixet adapta y dirige la novela homónima de Sara Mesa, una de las voces más personales de la narrativa contemporánea. Cuenta la historia de Nat (Laia Costa), una treintañera que huye del agobio de la ciudad y encuentra refugio en el pequeño pueblo de la España rural. En una casa rústica y en ruinas, acompañada de un perro salvaje y tosco, intenta reconstruir su vida de nuevo.

Después de enfrentarse a la hostilidad de su casero y la desconfianza de los habitantes del pueblo, Nat se descubre a sí misma aceptando una inquietante propuesta sexual de su vecino Andreas (Hovik Keuchkerian). A partir de este extraño y confuso encuentro surge una pasión devoradora y obsesiva que consumirá a Nat completamente y le hará poner en cuestión el tipo de mujer que cree ser.

'Maestro'

Fecha de estreno : 22 de noviembre en cines

: 22 de noviembre en cines Dónde verla: en Netflix el 20 de diciembre

La película es descrita como una historia de amor que narra la relación de toda una vida entre el icono cultural Leonard Bernstein (West Side Story) y Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Una carta de amor a la vida y al arte.

Cuenta con Steven Spielberg y Martin Scorsese como productores. Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman son algunos de los nombres que completan el reparto protagonizado por Bradley Cooper, en su segunda película como director.

'Napoléon'

Fecha de estreno : 24 de noviembre

: 24 de noviembre Dónde verla: salas de cines

Ridley Scott trae al cine una nueva epopeya histórica con Napoleón, el biopic definitivo sobre el comandante de las Guerras revolucionarias francesas, en el que el cineasta vuelve a reunirse con el oscarizado Joaquin Phoenix tras su colaboración en Gladiator.

Esta superproducción histórica se describe como "el implacable viaje al poder de Napoleón Bonaparte a través del prisma de su adictiva y volátil relación con su verdadero amor, la emperatriz Josefina, interpretada por Vanessa Kirby (The Crown, Mission Imposible), y muestra sus visionarias tácticas militares y políticas en unas de las secuencias de batallas más dinámicas jamás filmadas".

'Secretos de un escándalo'

Fecha de estreno : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Dónde verla: Netflix

Julianne Moore y Natalie Portman protagonizan la esperada nueva película de Todd Haynes (Carol, Lejos del cielo), que se ha descrito como un melodrama con tintes de terror y también como una comedia muy divertida. Sigue a Gracie Atherton-Yu, que veinte años después de que el mediático romance con su joven marido Joe escandalizara al país, y con sus hijos a punto de graduarse en el instituto, se enfrenta a que se rodará una película sobre su historia.

La actriz Elizabeth Berry pasará un tiempo con la familia para intentar entender mejor a Gracie, a la que va a interpretar en la película, provocando que la dinámica familiar se deshaga bajo la presión de la mirada exterior.

'Sobre todo de noche'

Fecha de estreno : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Dónde verla: salas de cine

Cuando Vera (Lola Dueñas) era joven, no pudo hacerse cargo de su hijo y tuvo que darlo en adopción. Años después, cuando quiso saber si todo había salido bien, las instituciones le dijeron que su expediente no existía. Desde entonces sigue buscando a su hijo.

Cuando Cora (Ana Torrent) era joven, su médico le dijo que no podría tener hijos y que la única forma de formar una familia era adoptando. Cora ha dedicado su vida a dar clases de piano y a cuidar de su hijo adoptivo Egoz, que está a punto de cumplir 18 años. Ahora, los caminos de estos tres personajes una madre, un hijo, una madre están a punto de cruzarse. Y este encuentro cambiará sus destinos para siempre. Esta ópera prima de Victor Iriarte ha sido una de las sorpresas del Festival de Venecia.

'Anatomía de una caída'

Fecha de estreno : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Dónde verla: salas de cine

Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira.

Este thriller psicológico y drama judicial de Justine Triet fue la ganadora de la Palma de Oro a la mejor película de la última edición del Festival de Cannes.

'The Marvels'

Fecha de estreno : 9 de diciembre

: 9 de diciembre Dónde verla: salas de cine

Carol Danvers (Brie Larsson), alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero unas consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado.

Cuando sus obligaciones la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de su superfan de Jersey, Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel y los de su sobrina, a la que llevaba tiempo sin ver, la Capitana Monica Rambeau. Juntas, este insólito trío deberá formar un equipo y aprender a trabajar unidas para salvar el universo como The Marvels.

'Wonka'

Fecha de estreno : 15 de diciembre

: 15 de diciembre Dónde verla: salas de cine

El libro infantil más icónico de Roald Dahl, y uno de los más vendidos de todos los tiempos, vuelve a la gran pantalla en una historia que cuenta cómo el inventor, mago y chocolatero más importante del mundo se convirtió en el popular Willy Wonka que conocemos hoy.

La sinopsis oficial describe Wonka como una embriagadora mezcla de magia y música, caos y emoción y que rebosa alma y humor, con Timothée Chalamet, el protagonista de Dune, en el papel principal. Un grandioso e innovador espectáculo para la gran pantalla.

'Rebel Moon'

Fecha de estreno : 22 de diciembre

: 22 de diciembre Dónde verla: Netflix

Esta epopeya de ciencia ficción de Zack Snyder que lleva décadas fraguándose y que estuvo en la mesa de Warner Bros. antes de que la propuesta fuera aprobada inmediatamente por Netflix, narra la historia de una pacífica colonia ubicada en los confines de la galaxia cuando es amenazada por un poder tiránico. Su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora (Sofia Boutella).

Kora reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios mundos unidos por una necesidad común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes.

'El peor equipo del mundo'

Fecha de estreno : 27 de diciembre

: 27 de diciembre Dónde verla: salas de cine

Drama deportivo que cuenta la historia del entrenador holandés Thomas Rongen, artífice de realizar una tarea prácticamente imposible en el deporte: tomó las riendas del equipo de fútbol de la Samoa Americana y trató de hacer de un grupo de perdedores unos ganadores natos.

Michael Fassbender, Elisabeth Moss y Will Arnett encabezan el reparto de esta comedia de Taika Waititi con la que el director neozelandés espera que los espectadores despidan el año con el mejor humor posible.

