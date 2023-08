Muere David Ostrosky, actor de 'La casa de las flores' y 'Vis a vis', a los 66 años

David Ostrosky, actor mexicano de larga trayectoria y conocido en España por su participación en series como La casa de las flores y Vis a vis: El oásis, ha fallecido en su país natal a la edad de 66 años.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI), en la que recordaron dos de sus trabajos más destacados en Latinoamérica, las telenovelas El vuelo del águila y La antorcha encendida, un formato del que era habitual.

Aunque no se ha confirmado la causa oficial de su fallecimiento, en noviembre de 2022, el actor confirmó que le había sido detectado un tumor en el brazo, por lo cual se encontraba en quimioterapia y tratamiento de inmunoterapia.

“Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte”, comentó en ese entonces a Televisa Espectáculos, "Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía ni moverme". Ese llamado era el del rodaje de la telenovela de Televisa Vencer la ausencia, en la que interpretó el personaje de Homero Funes.

David Ostrosky Winograd nació el 1 de diciembre de 1956 en la Ciudad de México donde era parte de la comunidad judía. En un principio su interés profesional estuvo encaminado a los estudios de medicina, pero decidió entrar al Centro Universitario de Teatro de la UNAM cuando reprobó el examen de ingreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Ostrosky (@david.ostrosky)

Actor de telenovelas, teatro y cine y empezó a trabajar delante de las cámaras en 1984 en la miniserie Principessa, uno de los pilares de la televisión mexicana. Desde entonces trabajó de manera ininterrumpida durante cuatro décadas llegando a reunir 80 créditos profesionales como actor de teatro, cine y televisión.

Uno de sus papeles más reconocidos fue en la telenovela Rosa Salvaje donde compartió créditos por primera vez con la actriz Verónica Castro. El actor también participó en la adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel Como agua para chocolate (1992) a cargo de Alfonso Arau, ganadora de diez premios Ariel y nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro.

Entre su amplio repertorio de trabajos se encuentran clásicos como María Mercedes (1992), El diario de Daniela (1998), El derecho de nacer (2001), Alborada (2005), Destilando amor (2007), Soy tu dueña (2010), Betty (2007), La rosa de Guadalupe (2008), Vencer la ausencia (2022) y Mujer: Casos de la vida real, donde llegó a participar en 28 episodios entre 1995 y 2006.

Su último trabajo es C.H.U.E.C.O., serie original de Disney+ en Latinoamérica, estrenada el 14 de julio de 2023, en la que interpretó el papel de Roberto en 13 episodios.

Sigue los temas que te interesan