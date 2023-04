'The Good Doctor' es renovada por una temporada 7

El drama médico 'The Good Doctor' ha sido renovado por una temporada 7

Justo antes de emitir el episodio final de su sexta entrega en el canal ABC, The Good Doctor ha sido renovada por una séptima temporada. La serie sigue siento todo un éxito, con un rating del 0,6 y 6 millones de espectadores, según los datos de Nielsen. El drama médico protagonizado por Freddie Highmore puede verse en España a través de AXN.

La serie se estrenó en 2017 y está protagonizada por Highmore como el Dr. Shaun Murphy, un joven cirujano autista que tiene el síndrome de savant (también conocido como síndrome del sabio) y trabaja en la unidad quirúrgica del prestigioso Hospital San Jose St. Bonaventure.

Junto a Highmore, el reparto de la serie incluye a Hill Harper como el Dr. Marcus Andrews, Richard Schiff como el Dr. Aaron Glassman, Fiona Gubelmann como el Dr. Morgan Reznick, Will Yun Lee, Christina Chang, Paige Spara, Bria Samoné Henderson y Noah Galvin.

Durante la emisión de temporada actual, ABC emitió un piloto integrado en uno de los capítulos y que podría pertenecer al potencial spin-off The Good Lawyer. Aún no se ha confirmado su puesta en marcha oficialmente, pero podría estar protagonizado por Kennedy McMann y Felicity Huffman.

En el episodio de la semana que viene, la relación entre el Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff) y el Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) podría dañarse de forma irremediable después de un encontronazo que protagonizan durante una cirugía. Mientras tanto, la Dra. Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) se las verá durante su maternidad y el Dr. Alex Park (Will Yun Lee) será una persona clave para ella.

The Good Doctor es una producción creada por David Shore y Liz Friedman, que además actúan como productores ejecutivos junto a Daniel Dae Kim, Erin Gunn, Thomas L. Moran, David Hoselton, Peter Blake, Jessica Grasl, Garrett Lerner, Mike Listo, Highmore, Shawn Williamson, David Kim y Sebastian Lee.

Un posible spin-off

Aunque todavía no se haya anunciado oficialmente, en uno de los episodios de The Good Doctor, sus creadores presentaron un episodio piloto integrado de The Good Lawyer, el futuro spin-off de la serie protagonizada por Freddie Highmore.

Kennedy McMann, la estrella de Nancy Drew, y Felicity Huffman de Mujeres desesperadas, protagonizaron el episodio, que presenta a las futuras protagonistas de la posible nueva serie y que mantiene el mismo espítitu del drama médico, pero con un nuevo procedimental de abogados.

Este episodio está escrito por David Shore y Liz Friedman, los showrunners de The Good Doctor, y dirigido por Ruben Fleischer. En él, el Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) busca representación legal en la joven y prometedora abogada Joni DeGroot (McMann), que padece un trastorno obsesivo compulsivo.

