¿Quiénes arriesgan más actualmente, las películas o las series? Zack Snyder lo tiene muy claro

Zack Snyder tiene claro que la televisión actual puede llegar a ser mucho más arriesgada que el cine. El conocido director de series y películas del Universo DC como Watchmen (2009), El hombre de acero (2013) o la reciente Ejército de los muertos (2021) quiso señalar que la televisión se ha vuelto mucho más aventurera y emocionante que el cine cuando se trata de contar historias.

Snyder se unió al podcast Pizza Film School de los conocidos directores de Marvel Anthony y Joe Russo, donde quiso elogiar series como Euphoria y El juego del calamar mientras observaba cómo ha cambiado el mundo audiovisual y cuán diferentes son las series de las películas en términos narrativos.

"Creo que estamos en una edad de oro real de la televisión, en el sentido de que las series de televisión son mucho mejores para mostrarte algo que nunca has visto antes, o para sorprenderte o dar un giro que no viste venir", dijo Snyder. "Se arriesgan mucho más", añadió.

"Por ejemplo, estaba viendo Euphoria, [y] es simplemente increíble", continuó diciendo Snyder. "Esa serie no debería existir, es tan buena... Y ese es el tipo de cosas que me hacen verlas y decir: 'Esta película nunca se haría; esta película no podría existir'".

Joe Russo estuvo de acuerdo con él y respondió en relación a sus declaraciones, haciendo referencia a la presión que ejerce la taquilla y otros factores que existen y que podrían en riesgo hacer una película como Euphoria.

Zendaya en ‘Euphoria’.

"Puedes imaginar [el caso hipotético de] que El juego del calamar se estrene como una película, y que quizá sería una [película] de autor", añadió Snyder. "Euphoria y El juego del calamar te llevan a lugares donde no tienes idea de qué está pasando o a dónde irás a parar, y creo que eso es lo que quiere la gente".

Russo siguió respondiéndole al cineasta, agregando: "Creo que dices que la televisión ahora está en una edad de oro porque está revolucionando todo desde el punto de vista del formato. Son diez u ocho horas de contenido".

"Tienes un impacto emocional diferente cuando muere un personaje cuando han pasado cinco horas de las diez que abarca la historia en total, en vez de apenas una hora [que es a lo que equivale en una película]. Es simplemente diferente. Has asignado e invertido más de tu tiempo y cuando ese personaje se va, lo sientes mucho más por eso mismo".

Próximos proyectos

Conocidos por dirigir películas de Marvel como Vengadores: Endgame, los hermanos Russo estrenarán el 28 de abril en Amazon Prime Video la serie de espías Citadel. En ella, han pasado 8 años de la caída de Citadel y la agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras.

'Citadel', la segunda serie más cara de la historia con la que Amazon. Amazon Prime Video

Tras la caída de Citadel, los agentes de élite Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado.

Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial.

Por otro lado, Zack Snyder estrenará su ópera espacial Rebel Moon, que llegará a Netflix en dos películas, la primera de ellas el 22 de diciembre. En ella, la gente de una galaxia envía a una mujer joven a buscar guerreros de otros planetas para ayudarlos contra los ejércitos tiránicos que están aterrorizando a su pacífica colonia.

La segunda parte de Rebel Moon se estrenará en la plataforma previsiblemente en 2024.

