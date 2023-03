Una serie por cada plataforma de streaming: las recomendaciones para ver del 24 al 30 de marzo

Además de aprovechar para disfrutar de las novedades que llegan a la cartelera de cine, el fin de semana también es un buen momento para disfrutar de una nueva serie desde casa. Y como cada viernes, llegan nuestras recomendaciones de series para saber qué ver en cada una de las plataformas de streaming.

Hay sugerencias para todos los gustos y disponibles en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Filmin, Movistar+ y SkyShowtime, para que no pierdas tiempo buscando en los catálogos.

Entre ellas encontraréis la nueva versión de un clásico del cine de los 90, lo nuevo de los creadores de Ted Lasso, el primer original de Filmin, y una comedia que ha pasado inadvertida en la oleada de estrenos.

[Las 10 mejores series originales de Netflix, según los usuarios de FilmAffinity]

Amazon Prime Video

'Ellas dan el golpe'

Es posible que a algunos les sorprenda lo abierta y orgullosamente queer que es la nueva versión de Ellas dan el golpe, pero todo lo que aparece en ella está basado en la realidad. Maybelle Blair, una de las jugadoras de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL) en los años 40 llegó a decir que "de 650 jugadoras de la liga apuesto a que 400 eran homosexuales".

La película que dirigió Penny Marshall en los 90 marcó a toda una generación de espectadoras que buscaban referentes en la gran pantalla, conquistó a la crítica y también se convirtió en un éxito de taquilla. La nueva versión ha vuelto a hacerlo con el público actual, manteniendo viva la nostalgia de la anterior.

['Ellas dan el golpe' es una de las series del verano, un cóctel perfecto entre 'Glow' y 'The Marvelous Mrs. Maisel']

Es una historia inspiradora, emocionante, entretenida, divertida y optimista, sin que ello implique el borrado de los desafíos propios de la época para las personas que no encajaban en la norma. Un homenaje a todas esas mujeres que lo dieron todo en el campo para entretener al público.

Apple TV+

'Terapia sin filtro'

La nueva comedia de los creadores de Ted Lasso, Bill Lawrence y Brett Goldstein, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, cuenta la historia de un terapeuta en duelo (interpretado por Segel) que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa.

[Brett Goldstein: "'Terapia sin filtro' y 'Ted Lasso' se parecen, pero Jimmy parte de un lugar más oscuro"]

Una serie sobre el duelo, emotiva, entrañable y con mucho sentido del humor, que cuenta con un reparto de ensueño en el que también están Christa Miller (Scrubs), Jessica Williams (2 Dope Queens), Michael Urie (Ugly Betty), Luke Tennie (Deadly Class) y Lukita Maxwell (Generation).

Disney+

'Abuelo y exconvicto'

Escrita por Tracy McMillan (Mad Men) y dirigida por Numa Perrier (Aquellos maravillosos años), Shiri Appleby (El joven Sheldon) y Kevin Bray (Heroes, Succession), esta serie se sitúa en la desordenada pero perfeccionista vida de una terapeuta de relaciones de pareja y madre soltera. Su vida dará un vuelco cuando su padre sale de la cárcel y se muda con ella y su hijo adolescente.

[Quinta Brunson: "La gente ya debate todo el día en Twitter, cuando pone una serie quiere desconectar"]

La ficción está protagonizada por Kerry Washington (Django desencadenado), Delroy Lindo (60 segundos) y Faly Rakotohavana y aunque haya pasado injustamente desapercibida entre todos los estrenos del último mes, sigue siendo una comedia sincera y muy entrañable que merece una oportunidad.

Filmin

'Doctor Portuondo'

Carlo Padial es uno de esos creadores que se salen de las pautas marcadas. Su humor es personal y no se doblega ante las exigencias del mercado actual y lo ha terminado de confirmar con la que fue su primera serie y adaptación de su libro. En ella, el humor no está en el gag, sino en lo cotidiano, en la miseria, en aguantar un plano un poco más de lo debido hasta provocar incomodidad.

[Crítica: ‘Doctor Portuondo’, Filmin se estrena en las series con una gran comedia inteligente y diferente]

Esta serie está en otra liga, siendo no sólo una comedia, sino un retrato tristísimo sobre una generación perdida y precaria que también demuestra que Nacho Sánchez es uno de los mejores actores de su generación. Y también ha logrado con creces lo que se le pedía a la primera serie de Filmin: que no se pareciera a nada de lo que se hace en otras plataformas.

HBO Max

'La vida sexual de las universitarias'

Después de explorar la adolescencia con Yo, nunca en Netflix, la guionista Mindy Kaling probó suerte y volvió a acertar de pleno junto a Justin Noble con esta divertida comedia, donde las protagonistas entran de lleno en la edad adulta rodeadas de libros y nuevas experiencias.

[Renée Rapp ('La vida sexual de las universitarias'): "No se debe obligar a nadie a salir del armario"]

Allí conocemos al cuarteto principal, un grupo de compañeras de habitación que irremediablemente se hacen amigas y protagonizan las vivencias más divertidas. La serie no solo se interesa en la sexualidad de las protagonistas, sino que además indaga en su amistad y en los propósitos que tienen.

Esto da pie a un retrato de la sociedad actual muy diverso y realista, donde tienen cabida todo tipo de realidades sociales, culturales e incluso económicas.

Movistar Plus+

'Babylon Berlin'

'Babylon Berlin'

Durante 1929, la capital alemana se sitúa como la gran metrópolis de Europa. En medio de la calma y un cambio inminente se encuentra Gereon Rath (Volker Bruch), un detective de la policía que ha sido enviado para investigar el caso de una red de pornografía relacionado con la mafia rusa.

Situándose en el contexto histórico del periodo de entreguerras, la serie capta a la perfección la despreocupación y la libertad de la sociedad, hacinada en una época de fuertes contrastes. Preocupándose por captar de forma determinada todos y cada uno de los detalles, la producción explica a la perfección cómo fue posible que entre tanta sofisticación se incubase el próximo nacimiento del nazismo.

[La gran triunfadora en los Oscar 2023 ya se puede ver en las plataformas de streaming]

Netflix

'Las de la última fila'

Cinco treintañeras, amigas íntimas desde el colegio, que año sí año también se van una semana juntas de escapada. Este verano ha surgido algo que las obligará a inventar nuevas reglas para su juego: a una de ellas le han diagnosticado cáncer.

Con todo el cariño y la empatía que se podía esperar de él, Daniel Sánchez Arévalo nos lanza una gran pregunta: qué harían si supieran que les queda poco tiempo de vida. Y así comienza lo que será un viaje de autodescubrimiento y sororidad que transformará sus vidas y en el que importa el trayecto y quiénes lo recorren, porque pase lo que pase, todas llegarán hasta el final y seguirán estando las unas para las otras.

[Crítica: ‘Las de la última fila’, Sánchez Arévalo brilla en un viaje de autodescubrimiento y sororidad]

SkyShowtime

'Let the Right One In'

Fotograma de la serie 'Let the Right One In'

Inspirada en la exitosa novela y película sueca Déjame entrar, la serie se centra en Mark y su hija Eleanor, cuyas vidas dieron un vuelco hace 10 años cuando ella se convirtió en vampiro. Atrapada en un cuerpo de 12 años, quizás para siempre, Eleanor lleva una vida de clausura, ya que solo puede salir de noche. Y su padre hace todo lo posible para proporcionarle la sangre humana que necesita para mantenerse con vida.

Con la esperanza de encontrar una cura, juntos se han estado escondiendo y huyendo por todo el país, hasta que él finalmente decide que residan en la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, Eleanor conoce a un niño de 12 años, Isiah Cole. Está protagonizada por Demián Bichir (Weeds, The Bridge) y Madison Taylor Baez en el papel de su hija, a quienes acompañan actores como Grace Gummer (Mr. Robot) y Željko Ivanek (24, Daños y perjuicios).

Sigue los temas que te interesan