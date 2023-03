Baja la representación LGTBQ+ en televisión y se espera que los datos empeoren el próximo año

Después de un último año inmejorable en cuanto a la diversidad y su presencia en pantalla se refiere, la representación general de personajes LGTBQ+ en la televisión estadounidense ha disminuido de forma notoria. Mientras que la diversidad racial ha aumentado en un 50 por ciento, la cantidad de personajes que pertenecen al colectivo ha bajado, pasando de haber 637 a 596 en total.

Este dato proviene de la 18.ª edición de Where We Are on TV, un informe que elabora el grupo GLAAD (La Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación). En él se recopila la cantidad de personajes LGTBQ+ que aparecen regularmente en series de televisión en abierto, por cable y de plataformas de streaming, y que se han emitido o estrenado entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

GLAAD ha revelado que llegó a haber hasta 141 personajes LGTBQ+ en la televisión en abierto, 139 en canales por cable y otros 356 en los servicios de streaming como Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Peacock y Paramount+.

'Euphoria'. HBO Max

También se prevé que estos números bajen incluso más, señalando que el 24 por ciento de estos personajes están en series que han sido canceladas o que acaban de estrenar su última temporada; y que 35 de los protagonistas tampoco volverán porque aparecían en una miniserie o serie de antología.

"Hemos visto con series como The Last of Us, Stranger Things y The Umbrella Academy, entre otras, que cuando las plataformas de streaming ponen toda la influencia de su marca en series que incluyen a personas LGTBQ+, nuestras historias tienen éxito comercial y entre la crítica", decía Sara Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD.

[Bella Ramsey responde a los espectadores homófobos de 'The Last of Us': "Tendrán que acostumbrarse"]

"A medida que el panorama audiovisual continúa creciendo y cambiando, se vuelve algo imperativo que estas empresas respalden la excelente narración LGTBQ que desarrollan sus equipos creativos, para que estas series puedan explorar en una mayor profundidad las vidas y las historias de unos personajes que son muy queridos por el público", continuó.

"Con los ataques que sigue sufriendo el colectivo LGTBQ+ en los distintos espacios, Hollywood tiene más influencia que nunca y es fundamental que las historias que están invirtiendo en contar tengan una representación justa y precisa de las personas y que reflejen la humanidad de nuestra comunidad", añadió.

Los actores de Bill y Frank en The Last of Us: "La mejor forma de honrar la diversidad es olvidarla"

Dentro de este porcentaje, entre los 596 personajes LGTBQ+ que aparecen en televisión en abierto, por cable y en streaming, 32 de ellos son trans, representando una cantidad que ha disminuido un 10 por ciento con respecto al año pasado. Entre ellos, 16 son mujeres trans, 11 son hombres trans y cinco son personas trans no binarias.

"En un momento en que las personas trans se enfrentan a un número cada vez mayor de ataques peligrosos y discriminatorios en Estados Unidos, los actores de Hollywood -y verdaderos aliados de nuestra comunidad- tienen la responsabilidad y la oportunidad de crear historias que humanicen a las personas trans y que eduquen a los espectadores sobre lo que implica ser transgénero", agregó Ellis.

[Disney incluye su primer personaje LGTB en 'Mundo Extraño': "Hay que reflejar el mundo tal y como es"]

Además, el informe también recoge cuántos de estos personajes televisivos son bisexuales, perteneciendo al 25 por ciento del total, con 149 personajes de los 596 que hay en total. Esto implica una disminución del 29 por ciento, en relación a la representación que hubo el año pasado.

Finalmente, cabe destacar también que hubo hasta 8 personajes asexuales, siendo seis más que el año pasado, y que aparecieron en series como Chucky, Big Mouth, Los rompecorazones, Los Imperfectos y The Umbrella Academy.

