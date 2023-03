Jenna Ortega, la estrella del momento gracias a 'Miércoles': estas son sus próximas películas y series

Jenna Ortega se ha convertido en una estrella. La joven actriz comenzó su carrera con solo 10 años pero su fama ha aumentado exponencialmente después del gran éxito de Miércoles, una de las series más vistas de Netflix.

Su debut en pantalla fue en 2012, en uno de los episodios de la serie Rob y solo un año después interpretó a la hija del vicepresidente en Iron Man 3 (2013). También se convirtió en una pequeña estrella de Disney, con participaciones en series como La pandilla: Los héroes del día (2014), Know It All Nina (2014), Richie Rich (2015) y Entre hermanos (2016).

Después pasó a ser una reina del grito con películas de terror como Insidious (capítulo 2) (2013), Babysitter: Killer Queen (2020), X (2022) y, por supuesto, Scream 6, que se acaba de estrenar en cines.Estas son los proyectos de series y películas confirmados y en los que veremos a la actriz próximamente.

'Alba'

Junto a la estrella de Riverdale y Revancha ya Camila Mendes, Jenna Ortega protagonizará la adaptación de La casa de Bernarda Alba, la obra teatral de Federico Garcia Lorca. La historia sigue Bernarda Alba, una mujer que vive inmersa en el luto tras la muerte de su marido hace ocho años. Sus hijas, sin embargo, se rebelan contra ello.

Danny Ramirez también protagoniza la película producida por A24 y dirigida por Francisca Alegria, y producida por LuckyChap Entertainment, la compañía de Margot Robbie.

'Beetlejuice 2'

'Beetlejuice'

La actriz está en conversaciones para dar vida a la hija de Lydia Deetz, a la que interpretó una joven Winona Ryder en la película original, y sería la segunda vez que trabaja con Burton después de Miércoles.

La secuela lleva un tiempo en fase de desarrollo en Warner Bros. y finalmente ha sido la productora Plan B de Brad Pitt la que encarriló el proyecto en febrero del año pasado. Michael Keaton también está dispuesto a repetir como protagonista.

'Finestkind'

Ortega también protagonizará este thriller, actualmente en fase de posproducción. La película está ambientada en Boston y sigue a dos hermanos que se reúnen cuando ya son adultos un verano.

Ambos se ven envueltos en un peligroso escándalo criminal. Una joven (a la que interpreta Jenna Ortega) queda atrapada en medio y acaba poniendo a prueba los lazos y la lealtad que unían a los hermanos.

Aún no se sabe cuándo se estrenará, pero Paramount+ ha adquirido los derechos a principios de este año, por lo que el público puede esperar verla pronto en cines.

'Miércoles' - Temporada 2

'Miércoles'

La primera temporada de Miércoles batió todos los récords de audiencia en Netflix y la segunda tanda de capítulos será una realidad. Ortega volverá a interpretar al personaje principal y se continuará narrando la historia de la familia Addams.

Teniendo en cuenta cuál es el desenlace de la primera entrega, es probable que la segunda temporada aborde un nuevo misterio, implicando a Miércoles y sus compañeros de Nunca Más. La protagonista deberá seguir avanzando y aprendiendo a controlar sus poderes y puede que su madre le ayude un poco más a conseguirlo.

'Miller's Girl'

Dejando a un lado el suspense y el terror, Jenna Ortega está rodando Miller's Girl, una comedia con toques de drama protagonizada por una estudiante con mucho talento. Teniendo en cuenta que la actriz aprendió a tocar el violonchelo y diseñó la coreografía del icónico baile, será muy interesante verla interpretando a un personaje como este.

Hasta ahora se sabe poco sobre el proyecto, pero la sinopsis oficial dice que se centra en una alumna que recibe una tarea de escritura creativa y con la que obtendrá resultados sorprendentes y complejos.

'Winter Spring Summer or Fall'

Todavía no se sabe mucho sobre la película, pero estará protagonizada por Jenna Ortega y Percy Hynes White, que también participa en Miércoles. Se trata de una comedia romántica que podría generar controversia, especialmente después de que se supiera que el actor fue acusado de cometer abusos sexuales.

Actualmente, la película se está rodando en Utah y la producción comenzó a finales de octubre, según imágenes que compartió la directora Tiffany Paulsen (Nancy Drew). Jenna Ortega debuta en el proyecto como productora ejecutiva y Marisol Nichols, Adam Rodriguez, Kate Rachesky y Elias Kacavas completan el reparto.

Película sin título de Trey Edward Shults

Finalmente, Ortega también protagonizarájunto a The Weeknd y el nominado al Oscar Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin) el próximo proyecto del director Trey Edward Shults (Waves, It Comes at Night), que lo coescribe junto al cantante, cuyo nombre real es Abel Tesfaye y también está detrás de la polémica serie de HBO The Idol.

El compositor y productor de Uncut Gems y Good Time OPN (Oneohtrix Point Never) -que en realidad se llama Daniel Lopatin- firma la banda sonora junto a The Weeknd.

