El guiño de ‘Luther: Cae la noche’ que conecta a Idris Elba con su rumoreado James Bond

Neil Cross, guionista de Luther: Cae la noche, la épica continuación de la premiada saga televisiva adaptada al cine, ha revelado que no se pudo resistir a incluir un guiño a James Bond en la película. De esta manera, el director ha puesto su granito de arena a las continuas especulaciones que relacionaban a Idris Elba como un posible futuro agente 007.

El largometraje, que se estrena el 10 de marzo en Netflix, sigue al icónico John Luther (Idris Elba), un inspector brillante caído en desgracia que mientras está en la cárcel. En ese momento, un brutal asesino en serie aterroriza Londres y el protagonista vive atormentado por no haber podido atrapar al ciberpsicópata que se mofa de él. Por eso mismo, decide fugarse de la cárcel para rematar su trabajo.

En la película se incluye una escena que hace referencia al emblemático agente secreto, justo cuando John Luther rechaza descaradamente un Martini, el famoso cóctel que siempre pide Bond.

Neil Cross desveló a Radio Times que el momento fue "corte de manga y un guiño" a 007 porque Luther es mejor que él. Y también Elba reveló en otra entrevista que Luther: Cae la noche no fue un trampolín para interpretar al espía británico.

"¿Mi audición para Bond? ¡Dios mío, no! He estado diciendo durante años que no", dijo el actor, agregando: "La escena del Martini es un poco descarada, ¿no? Yo estaba como, 'Neil, ¿estás seguro de que quieres poner eso?'".

Fotograma de 'Luther: Cae la noche'.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con el argumento de Cross de que Luther es mejor que Bond, Elba dijo: "Luther es igual de atractivo, igual de sexy y genial de ver. Pero Bond es de un universo donde el espionaje era la forma de capturar. Luther es del mundo en el que golpeas la puerta y dices '¿estás ahí? Estoy entrando'".

"Voy a ser John Luther"

“Un montón de gente habla sobre ese personaje que empieza por 'J' y termina en 'B', pero yo no voy a ser ese tío. Yo voy a ser John Luther. Eso es lo que soy". De esta forma tan tajante dio por zanjado el debate Idris Elba, que durante meses estuvo entre los candidatos a interpretar al agente.

Él estuvo entre otros nombres como el de Tom Hardy o Henry Cavill, pero parece que una de las primeras reuniones para el papel ha tenido lugar con Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kick-Ass), que parece haberse sentado a hablar sobre el tema con la productora Barbara Broccoli y ser uno de los candidatos ideales para suceder a Daniel Craig.

'Luther: Cae la noche' se estrena el 10 de marzo en Netflix.

