3 series de estreno para ver el fin de semana en Netflix, Disney+ y HBO Max

La cartelera de cine trae películas muy esperadas como Decision to Leave de Park Chan-Wook o Babylon de Damien Chazelle, pero los reclamos en cuanto a series de televisión están al mismo nivel en un mes de enero que no nos está dando tregua en cuanto a estrenos imprescindibles, como estos tres que os proponemos para este fin de semana del 20 al 22 de enero.

Para empezar, en HBO Max, y como no podía ser de otra manera, la adaptación del popular videojuego The Last of Us, cuyo primer episodio de 80 minutos de duración es perfecto para ver tranquilamente en los días de descanso. Si cuando acabéis necesitáis cambiar el chip con algo más luminoso y divertido, a Netflix ha llegado la secuela de Aquellos años 70, ambientada ahora en un verano de 1995.

Por último, una cita ineludible con las buenas series, la temporada final de Atlanta, que ha llegado completa a Disney+ y que os sorprenderá en cada episodio.

'The Last of Us' (HBO Max)

De qué va

20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida, Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Por qué verla

La adaptación de Craig Mazin (Chernobyl) en colaboración con Neil Druckmann, el autor del popular videojuego, ha convencido a los seguidores de la obra original y a los recién llegados, lo que hace de esta serie uno de los grandes eventos del año.

El primer episodio de 80 minutos de duración sale airoso de los objetivos que tenía cumplir: exponer el contexto que llevó a la sociedad al punto en el que se desarrolla la historia, poner en marcha la trama, presentar a los personajes y también cómo ha cambiado todo tras el apocalipsis ocurrido dos décadas antes.

'Aquellos maravillosos 90' - Temporada 1 (Netflix)

De qué va

Es 1995 y Leia Forman está deseando vivir aventuras. O al menos conseguir que su mejor amigo no sea su padre. Cuando llega a Point Place para ver a sus abuelos (Red y Kitty), Leia encuentra lo que buscaba en Gwen, su dinámica y rebelde vecina. Con la ayuda de los amigos de esta, Leia se da cuenta de que allí puede vivir las mismas aventuras que sus padres hace tantos años.

Por qué verla

La secuela de la popular comedia Aquellos maravillosos años 70 sigue a la hija de los personajes que interpretaron Topher Grace y Laura Prepon en la serie original durante un verano en casa de sus abuelos, con Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith retomando sus papeles y Mila Kunis Ashton Kutcher y Wilmer Valderrama haciendo sendos cameos.

Os gustará especialmente si fuisteis seguidores de la serie original, pues mantiene el tono, el humor relajado, la nostalgia optimista, la sencillez al hablar de los retos de la adolescencia y el encanto que la hacía tan fácil y cómoda de ver.

'Atlanta' - Temporada 4 (Disney+)

'Atlanta' | Temporada 4 | Disney+

De qué va

Después de la gira europea, la cuarta temporada trae de vuelta a su ciudad natal a Earn, Paper Boi, Darius y Van. Pero la pregunta es, ¿ha cambiado Atlanta o lo han hecho ellos?

Por qué verla

La serie de Donald Glover es una de las más autorales de la ficción de los últimos años, un universo siempre estimulante, sorprendente, con una riqueza única a nivel temático y conceptual. También ha sido una máquina para descubrir talentos delante y detrás de cámara, pues ahora todos reconocemos a Brian Tyree Henry, LaKeith Stanfield y Zazie Beetz, Hiro Murai y Stefani Robinson.

Su temporada final se estrenó en otoño del año pasado en Estados Unidos y estuvo en todas las listas de lo mejor del año. Con toda seguridad estará en las nuestras el próximo diciembre. Es uno de los regresos imprescindibles de 2023.

