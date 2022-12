Globos de Oro 2023: todos los nominados en las categorías de televisión

'Colegio Abbot', 'The Crown' y 'The White Lotus', las más nominadas en las categorías de TV de los Globos de Oro.

Los Globos de Oro vuelven a la normalidad después de un año castigados sin la emisión de la gala en la NBC. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha convencido a la veterana cadena de televisión y a la industria de que han aprendido la lección después de las críticas por mala praxis y falta de diversidad entre sus miembros. Los ganadores se harán públicos el 10 de enero, en la madrugada del martes a miércoles. Todavía no se ha confirmado, pero es de esperar que la ceremonia se pueda seguir en directo en España a través de Movistar Plus+.

Sucession, ganadora del premio a mejor drama el pasado año, no está en liza al no haber estrenado nuevos episodios durante los últimos doce meses. La comedia de HBO Max Hacks intentará repetir el éxito de su primera temporada, ganadora del Globo de Oro a la Mejor comedia o musical y a la Mejor actriz protagonista de comedia o musical. Por primera vez en la historia de los premios, la organización también premiará a los secundarios de las tvmovies y miniseries.

La comedia de Disney+ Colegio Abbot lidera en las nominaciones de televisión con 5 candidaturas. En los dramas y las miniseries las más mencionadas son The Crown y The White Lotus, respectivamente.

Mejor serie de drama

Better Call Saul (Movistar Plus+)

The Crown (Netflix)

La casa del dragón (HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Mejor actor de serie de drama

Jeff Bridges por The Old Man (Disney+)

Kevin Costner por Yellowstone

Diego Luna por Andor (Disney+)

Bob Odenkirk por Better Call Saul (Movistar Plus+)

Adam Scott por Severance (Apple TV+)

Mejor actriz de serie de drama

Emma D’Arcy por La casa del dragón (HBO Max)

Laura Linney por Ozark (Netflix)

Imelda Staunton por The Crown (Netflix)

Hilary Swank por Alaska Daily

Zendaya por Euphoria (HBO Max)

Mejor serie de comedia o musical

Colegio Abbott (Disney+)

The Bear (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Miércoles (Netflix)

Mejor actor de serie de comedia o musical

Donald Glover por Atlanta (Disney+)

Bill Hader por Barry (HBO Max)

Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Jeremy Allen White por The Bear (Disney+)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Quinta Brunson por Colegio Abbot (Disney+)

Kaley Cuoco por The Flight Attendant (HBO Max)

Selena Gomez por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Jenna Ortega por Miércoles (Netflix)

Jean Smart por Hacks (HBO Max)

Mejor actor secundario en comedia o drama

John Lithgow por The Old Man (Disney+)

Jonathan Pryce por The Crown (Netflix)

John Turturro por Severance (Apple TV+)

Tyler James Williams por Colegio Abbot (Disney+)

Henry Winkler por Barry (HBO Max)

Mejor actriz secundaria en comedia o drama

Elizabeth Debicki por The Crown (Netflix)

Hannah Einbinder por Hacks (HBO Max)

Julia Garner por Ozark (Netflix)

Janelle James por Colegio Abbott (Disney+)

Sheryl Lee Ralph por Colegio Abbott (Disney+)

Mejor serie limitada o tvmovie

Encerrado con el diablo (Apple TV+)

Dahmer (Netflix)

Pam & Tommy (Disney+)

The Dropout (Disney+)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor actor de serie limitada o tvmovie

Taron Egerton por Encerrado con el diablo (Apple TV+)

Colin Firth por The Staircase (HBO Max)

Andrew Garfield por Por mandato de Dios (Disney+)

Evan Peters por Dahmer por Dahmer (Netflix)

Sebastian Stan por Pam & Tommy (Disney+)

Mejor actriz de serie limitada o tvmovie

Jessica Chastain por George and Tammy

Julia Garner por ¿Quién es Anna?

Lily James por Pam & Tommy (Disney+)

Julia Roberts por Gaslit (Lionsgatee+)

Amanda Seyfried por The Dropout (Disney+)

Mejor actor secundario en serie limitada o tvmovie

F. Murray Abraham por The White Lotus (HBO Max)

Domhnall Gleeson por El paciente (Disney+)

Paul Walter Hauser por Encerrado con el diablo (Disney+)

Richard Jenkins por Dahmer (Netflix)

Seth Rogen por Pam & Tommy (Disney+)

Mejor actriz secundaria en serie limitada o tvmovie

Jennifer Coolidge por The White Lotus (HBO Max)

Claire Danes por Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones por Por el mandato del cielo (Disney+)

Niecy Nash-Betts por Dahmer (Netflix)

Aubrey Plaza por The White Lotus (HBO Max)

