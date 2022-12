De escritor a showrunner, Marc Levy propone un viaje por Europa en 'Las cosas que no nos dijimos'

Lionsgate+ estrena el 15 de diciembre la serie y comedia romántica Las cosas que no nos dijimos, una producción creada por Marc Levy, el propio escritor de la novela en la que se basa, junto a Miguel Curtois, encargado de dirigir los episodios.

En ella, Julia (Alexandra María Lara) está a punto de casarse y tres días antes de dar el sí quiero recibe una llamada informándole de que su padre (Jean Reno) no estará presente en la ceremonia. Y esta vez tiene una buena excusa: ha muerto. Al día siguiente del entierro, Julia recibe una misteriosa caja. No imagina aún lo que esta increíble sorpresa le puede aportar.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL asistió al rodaje de la serie, que realizó una parada en Madrid durante el mes de julio de 2021. Allí, el escritor de la novela en la que se basa la ficción, que también es su creador, habló del proceso creativo de la misma junto al director Miguel Curtois y su protagonista Àlex Brendemühl.

Todo comenzó en una cena entre amigos

El rodaje de Las cosas que no nos dijimos comenzó el pasado 15 de mayo de 2021 y desde entonces, el equipo de producción ha viajado por toda Europa, pasando por ciudades como París, Biarritz y Lille para aterrizar en España. De esta manera, Madrid se incluye en un itinerario de rodaje que desde el principio estuvo marcado por las pruebas PCR y que finalizará su recorrido en Berlín y París.

Con su envolvente dominio del lenguaje y su don para contar historias, el escritor y productor de la serie Marc Levy describe cómo es trabajar con alguien como Miguel Courtois. "Hace unos años, Miguel y yo estábamos trabajando en otra adaptación y mientras cenábamos juntos, ambos nos quejábamos de la distancia que siempre nos separaba".

"Por aquel entonces mi lugar de residencia era Nueva York o París, y nunca coincidíamos, por lo que pensamos en una excusa perfecta para pasar tiempo juntos". El escritor cuenta cómo la novela se ajustaba perfectamente al formato de serie y supo contagiar el entusiasmo que recuerda haber sentido al leer los guiones que escribió Miguel. "Me encantó lo que hizo con mi historia y acordamos que yo escribiría los diálogos. En tres meses, los diez episodios estaban escritos y el resto de la historia, lo conocéis de sobra".

Marc describe su especial interés por Studio Canal, a los que ofreció su historia sin pensarlo dos veces. "Me invitaron a participar en el proyecto y cuando realmente fui consciente del potencial que tenía en mis manos, me vino a la mente contar con Jean Reno para el papel protagonista".

El escritor nos contó la emoción que sintió al principio, teniendo que plantearse cómo pedirle al actor que colaborase con él. "Jean también es un amigo cercano, por lo que pensé en contactar con su agente para no acabar presionándole. Cuando me confirmó que trabajaríamos juntos, no pude hacer otra cosa que alegrarme", explica Marc, al que le pareció más que sencillo todo lo demás.

Leeyendo entre líneas

Fotograma del primer episodio de 'Las cosas que no nos dijimos'. Lionsgate+

El escritor se sienta junto al director durante el rodaje de la serie, siendo capaz de ver cómo las palabras que él plasmó un día sobre el papel se transformaron en personas de carne y hueso. Entre risas, nos confiesa que la diferencia entre escribir un libro y redactar un guión reside en el presupuesto y el número de personas implicadas.

"La magia de un libro te convierte en el director, el actor y el ingeniero de sonido de la historia con sólo utilizar tu imaginación. Las palabras en papel son capaces de crear voces, rostros y emociones. Puedes morirte de miedo, llorar y enfadarte con un personaje que no existe. Sin embargo, en una serie la cosa cambia y es el director el que decide cómo se cuenta la historia, dándoles espacio a los actores para darle forma a tus personajes". Para él, la historia gana mucho, especialmente cuando todos están volcados al cien por cien.

Miguel Courtois coincide en su manera de pensar, contagiando un espíritu de trabajo en equipo en el que no se compite, porque "el verdadero propósito es contar la historia desde la humildad, como mejor saben y cueste lo que cueste". También explica cómo será el toque de autor que tendrá la miniserie, enfocada en ser una adaptación donde los dos "jefazos" conocen muy bien a los personajes y la historia que quieren contar.

Porque para él, "en Las cosas que no nos dijimos se prioriza contar bien la historia y llegar al trasfondo", intentando "no ser una serie más con un envoltorio y una fotografía alucinantes que en realidad, no terminan de contar nada interesante".

Sin dejar nada en el tintero

'Las cosas que no nos dijimos'. Lionsgate+

Las cosas que no nos dijimos cuenta la historia de un padre y una hija cuya difícil relación les ha llevado a dejar de hablarse durante 15 años. El propio creador de estos personajes comenta que hay varias capas en la historia y que "la vida de Julia está sumida en el caos. En muy poco tiempo debería de haberse casado, acaba de perder a su padre y ahora, uno de los fantasmas de su pasado vuelve a aparecer en su vida, haciéndole reflexionar sobre cuál es el verdadero amor".

"Julia viajará al pasado para reencontrarse con Thomas, el que fue su primer amor, al que no ha dejado de querer durante todo ese tiempo y al que todavía reconoce en sus sueños", cuenta Alex Brendemühl, que interpreta a este personaje.

El actor acerca a Thomas a un contexto cercano a la caída del Muro de Berlín, "un momento en el que había muchos cambios e ideas revolucionarias y que sin duda le harán crecer, haciendo de él un personaje con unos valores muy puros y con cierto espíritu heroico que vive con la espina clavada de no haber podido ser completamente feliz en su vida".

La miniserie de Lionsgate+ está dirigida por Miguel Courtois, que pretendía contar una historia para todo tipo de públicos en la que el verdadero protagonista fuera el amor en todas sus formas y sentidos.

"Al leer el guión de nuevo pensé en todo lo que no les dije a mis padres cuando aún seguían vivos y creo que cualquier persona, sea de Japón, España o Alemania será capaz de empatizar con el sentimiento que se quiere transmitir, porque creo que es algo universal". El director recuerda otros proyectos y comenta que "por muy conocida que sea la historia de España y la guerra civil, no todo el mundo siente interés por ese tipo de narrativa, mientras que en esta serie, todos pueden verse reflejados en cualquiera de los personajes".

De viaje por Europa

Fotograma del segundo episodio de 'Las cosas que no nos dijimos'. Lionsgate+

El propio Courtois suspira al recordar lo complicado que fue el rodaje por culpa de las restricciones durante el COVID-19. "Ha sido una de las preparaciones de rodaje más tristes que he hecho. Íbamos a Berlín para preparar las localizaciones, imaginándolas vacías con los actores y teniendo que cambiar el lugar en el último momento".

Miguel se ríe al pensar en la imponente puerta de Brandemburgo en una de las escenas y teniendo que improvisar para que no apareciesen miles de turistas con mascarillas en el plano. También nos cuenta los cambios que tuvieron que añadir a la historia, porque "no quería que la historia se quedara entre cuatro aviones, que es lo que sucede en el libro", por lo que acordó con Marc adaptarlo a Europa, "aportando un nuevo sabor de boca sin cambiar la historia en sí".

Evocando al mítico cine de Almodóvar, Marc intenta expresar su aversión al término dramedia para contar cómo "la serie trata sobre la vida misma, intentando salirse de cualquier molde que implique ajustarse a un solo género, haciéndote reír y llorar al mismo tiempo".

Nos adelanta que "nos preguntaremos constantemente si Michel es en realidad un androide o no y, aunque al final se acabe desvelando, nos dará igual, porque la historia va más allá de esa respuesta". Por otro lado, Miguel Courtois confirma que "será una serie de autor y con un estilo y personalidad propios, acompañando a la novela y unificando ambas cosas en un mismo producto".

Una vez finalizó la conversación y tras invitarnos a su siguiente localización en la Plaza Mayor de Madrid, los dos cerebros del proyecto nos animaron a ver la serie, para la que habrá que esperar con aún más ganas de las que había que antes de la entrevista.

'Las cosas que no nos dijimos' se estrena el 15 de diciembre en Lionsgate+.

