La guerra de audiencias de 'La casa del dragón' y 'Los anillos de poder' ya tiene un primer ganador en España

La falta de transparencia a la hora de medir audiencias dificulta medir los éxitos y los fracasos en las guerras del streaming. Tras semanas de dudas, un informe publicado por Kantar Media nos permite salir de dudas respectado a uno de los mayores culebrones seriéfilos de los últimos meses: el ganador del duelo entre Los anillos de poder y La casa del dragón. El servicio de medición de audiencias ha determinado que la serie más vista durante el tercer trimestre de 2022 ha sido la precuela de Juego de Tronos.

La serie de HBO Max, que esta misma presumía de haber conseguido mejores datos con el final de temporada que con la entrega final de la serie original, es seguida de cerca por Stranger Things (Netflix) y Los anillos del poder (Prime Video). Ninguna de las plataformas ha dado datos concretos sobre sus números en España, pero la plataforma de La casa del dragón comunicaba esta semana que los datos del final de temporada habrían superado a la temporada 8 de la serie original.

Completan el top 10 las siguientes producciones, The Boys (Amazon Prime Video), This is Us (Disney+), Better Call Saul (Movistar Plus+), La casa de papel (Netflix), Solo asesinatos en el edificio (Disney+), The Crown (Netflix) y The Sandman (Netflix). En el listado solo entran una ficción española y dos series que no habían estrenado capítulos en ese mismo periodo de tiempo.

Netflix sigue dominando en el mercado

'Stranger Things' siguió dominando a pesar de estrenar solo dos episodios en ese periodo de tiempo.

Los niveles de recomendación de los suscriptores de Netflix eclipsan a los de su competencia, con un Net Promoter Score (NPS) —un indicador que mide las probabilidades de que un usuario recomiende una empresa o producto— de +32, en comparación con los de Disney (+23) y Prime Video (+17). HBO Max, aunque muestra un crecimiento significativo trimestre tras trimestre, alcanza un NPS de solo +13, muy lejos de su resultado en el mercado estadounidense.

La plataforma de Amazon sí que gana en otro frente. El 2,7% de los hogares españoles contrató un nuevo servicio de vídeo bajo demanda en los últimos tres meses, siendo Amazon Prime Video la opción más popular con una cuota del 43% entre los nuevos suscriptores registrados de julio a septiembre de 2022.

“El streaming tiene cada vez más presencia en España, donde siete de cada diez hogares están suscritos a una plataforma, por delante de países como Alemania (53%) y Reino Unido (56%)”, apunta Dominic Sunnebo, Director Global de Insights en Kantar, división Worldpanel. El pasado septiembre, unos 12,4 millones de hogares españoles utilizaban al menos una plataforma de vídeo en streaming, lo que supone una penetración del 66% de estos servicios.

El estudio también ha revelado que en España somos menos dados al famoso binge-watching. Solo el 33% de los internautas españoles afirma ver series del tirón habitualmente, mientras que en Estados Unidos esta cifra alcanza el 61% y en Alemania alcanza el 50% de los casos.

