Previa de las nominaciones a los Premios Emmy 2022: Análisis de la categoría de Miniserie

Después de nuestros repasos a las categorías de drama y comedia en los premios Emmy 2022, terminamos nuestros análisis previos a las nominaciones del próximo 12 de julio con las de miniserie, la más competida de las tres porque solo hay cupo para cinco candidatas al premio principal.

Si a cualquiera de nosotros nos preguntan por las mejores nos saldrían más de cinco, tirando de memoria, y sin hacer mucho esfuerzo, por lo que cuesta creer que el panorama fuera tan distinto hace una década. Después de dos años en los que solo hubo dos nominadas debido a los pocos títulos inscritos, en 2011 la categoría se unió con TV Movie para que salieran al menos tres o cuatro nominadas, y así se mantuvo hasta que se separaron nuevamente en 2014.

Aunque hemos seguido llamándola "mejor miniserie", el nombre que tiene la categoría desde el año pasado es "mejor serie limitada y de antología". Este cambio se incorporó en el reglamento, principalmente, para incluir a las antologías por temporada y episódicas, de las que cada vez hay más exponentes y que quedaban en un limbo dentro del reglamento. Tal como ocurría con Black Mirror, que por su duración, podía inscribir episodios independientes como TV Movies.

Empecemos con el repaso de los títulos más destacados de la temporada, las apuestas por canales y plataformas, todos los actores y actrices que tienen posibilidades, los que se pueden colar y algunas curiosidades.

'The White Lotus', 'The Staircase' y el dominio histórico de HBO

'The Staircase' y 'The White Lotus', apuestas fuertes de HBO

HBO ha dominado esta categoría en el siglo XXI. Entre 2000 y 2010 ganó en cinco ocasiones y desde 2011 lo ha hecho en siete. HBO también tiene el récord de la serie con más estatuillas en la categoría en toda la historia de los Emmy: los 13 premios que se llevó Angels in America en 2004.

El año pasado su gran apuesta fue Mare of Easttown y su otra nominada Podría destruirte, entre ambas se llevaron tres premios de interpretación y el de mejor guion, pero el gran premio fue a parar finalmente a Netflix con su Gambito de dama.

En esta edición tiene dos cartas que casi todas las previsiones dan por seguras: The Staircase y The White Lotus, con las que también puede asegurarse varias nominaciones en las categorías interpretativas. Sus otros estrenos destacados en cuanto a crítica fueron Secretos de un matrimonio, Estación Once y La ciudad es nuestra. Esta última parecía una buena oportunidad de darle a David Simon el reconocimiento que le negaron con The Wire, pero parece que tendrá que conformarse con alguna nominación para sus actores.

The White Lotus fue renovada mientras estaba en emisión como una antología que en cada entrega tendría nuevos personajes y localización. Sin embargo, unos meses después, su creador, Mike White, anunció el regreso del personaje que interpretó Jennifer Coolidge. Esto no ha sido impedimento para que compita en miniserie (en lugar de drama), porque la academia ha considerado que la reaparición de un solo personaje que pertenece a un amplio reparto coral no va en contra de las reglas.

'Dopesick' y 'The Dropout', las apuestas de Hulu

Katlyn Dever y Michael Keaton en 'Dopesick'.

Aunque durante su estreno sonó mucho Pam & Tommy, las candidatas más potentes de la plataforma son Dopesick y The Dropout, con muchas posibilidades ambas de entrar en el exclusivo club de las cinco nominadas. Este es un premio que como el de comedia aún se le resiste a Hulu.

'Por mandato del cielo', la miniserie del año en FX

'Por mandato del cielo' marca el regreso a la televisión de Andrew Garfield después de más de diez años.

FX es el segundo canal o plataforma que ha ganado más veces el premio a mejor miniserie en los últimos diez años, solo por detrás de HBO. Lo ha conseguido con dos antologías: Fargo y American Crime Story. Con la última se llevó la estatuilla en dos ocasiones (The People v. O. J. Simpson, El asesinato de Gianni Versace), pero a la vista de las críticas de su tercera entrega, El caso Lewinsky (Impeachment), no parece que tendrá la misma suerte.

De todas formas, no tiene de qué preocuparse, porque el canal de cable dirigido por John Landgraf tiene un as bajo la manga: Por mandato del cielo (Under the Banner of Heaven), con la que no sabemos si conseguirá nominación a mejor miniserie, pero cuyos actores (Andrew Gardfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Rory Culkin y Wyatt Russell) tienen opciones en conseguir estatuillas en interpretación. Por mandato del cielo se estrena en España el 29 de julio en Disney+.

'La asistenta' es la apuesta más solida de Netflix

'La asistenta' (Maid).

Después de conseguir el premio en 2021 con Gambito de dama, en esta edición la apuesta más sólida de la plataforma es La asistenta (Maid). Lo único que tiene en su contra es que han pasado muchos meses desde su estreno en octubre y, aunque eso no jugó en contra de la serie protagonizada por Anya Taylor-Joy, en este caso sí ha desaparecido de la conversación.

Su otra carta es Quién es Anna (Inventing Anna), que cuenta con un elenco que ya ha contado con el favor de los votantes en ediciones anteriores, empezando por su protagonista, Julia Garner. La otra miniserie que ha estado promocionando en la campaña For Your Consideration es la británica Anatomía de un escándalo.

Muchos nombres y pocas posibilidades para Apple TV+

Claire Danes y Tom Hiddleston en 'La serpiente de Essex'

Aunque sus títulos La serpiente de Essex, Los últimos días de Ptolemy Grey, La historia de Lisey, Roar, The Shrink Next Door y WeCrashed tienen repartos estelares y talentos detrás de cámaras como Pablo Larraín, no parece que esta sea la edición en la que la plataforma se estrene en la categoría de mejor miniserie. Sin embargo, muchos de sus actores sí podrían entrar en las de mejor interpretación.

El resto de plataformas

Entre el resto de canales hay varios títulos que no han contado con el favor unánime de la crítica o el público como The First Lady y Super Pumped (Showtime), Gaslit (Starz), Dr. Death (Peacock), Moon Knight (Disney+), A Very British Scandal (Amazon), The Offer y 1883 (Paramount+). Como en casos anteriores, cualquiera de estas miniseries podría colarse en las categorías interpretativas, así que entremos en materia.

Curiosidades de las categorías de interpretación

Julia Garner y Anna Chlumsky en 'Inventing Anna'.

Hay cuatro nominados de la edición de 2021 que se han inscrito con sus nuevas series en esta categoría: Paul Bethany (A Very British Scandal), Cynthia Erivo (Roar), Evan Peters (AHS: Double Feauture) y Kathryn Hahn (The Shrink Next Door). Ninguno de los cuatro es favorito , pero quien tiene más opciones de conseguir la nominación es Bethany.

El elenco al completo de The White Lotus se ha inscrito en las categorías de secundarios, la miniserie no tiene actor o actriz protagonista.

se ha inscrito en las categorías de secundarios, la miniserie no tiene actor o actriz protagonista. A pesar de compartir protagonismo en la serie, Anna Chlumsky se inscribió como secundaria por Quién es Anna dejando sola en la categoría principal a su compañera de reparto Julia Garner.

por Quién es Anna dejando sola en la categoría principal a su compañera de reparto Julia Garner. Los hermanos Macaulay y Rory Culkin compiten como secundarios de miniserie por AHS: Double Feature y Por mandato del cielo respectivamente. El trío familiar lo completa Kieran Culkin, candidato a mejor secundario de drama por Succession.

Lily James y Sebastian Stan en 'Pam & Tommy'.

Aunque será difícil que lo consigan, en esta edición hay varios actores que podrían recibir doble nominación en las categorías de miniserie. Hablamos de Oscar Isaac (Moon Knight y Secretos de un matrimonio), Sebastian Stan (Pam & Tommy, Fresh), Lily James (Pam & Tommy, A la caza del amor), Daisy Edgar-Jones (Por mandato del cielo, Fresh), Peter Sarsgaard (Dopesick, The Survivor), Michael Stujlbarg (Dopesick, The Staircase), Clive Owen (Impeachment y La historia de Lisey), Betty Gilpin (Roar, Gaslit), Sarah Paulson (Impeachment, AHS: Double Feature) y Kathryn Hahn (The Shrink Next Door, Live in Front a Studio Audience).

(Moon Knight y Secretos de un matrimonio), (Pam & Tommy, Fresh), (Pam & Tommy, A la caza del amor), (Por mandato del cielo, Fresh), Peter Sarsgaard (Dopesick, The Survivor), (Dopesick, The Staircase), (Impeachment y La historia de Lisey), (Roar, Gaslit), (Impeachment, AHS: Double Feature) y (The Shrink Next Door, Live in Front a Studio Audience). Sydney Sweeney , por su parte, es candidata en drama y miniserie con Euphoria y The White Lotus; como Tom Hiddleston que compite con Loki y La serpiente de Essex.

, por su parte, es candidata en drama y miniserie con Euphoria y The White Lotus; como que compite con Loki y La serpiente de Essex. Las categorías de mejor miniserie y mejor TV movie compiten por separado, pero sus actores lo hacen en conjunto, por eso incluimos en el apartado anterior títulos como Fresh o The Survivor. Esta última es una película de Barry Levinson que se vio en HBO y que tiene entre su reparto a actores como Ben Foster, Vicky Krieps, Peter Sarsgaard, John Leguizamo o Danny DeVito.

Jennifer Aniston en 'Live in Front a Studio Audience: The Facts of Life'

Por si finalmente se cuela alguno de sus actores en las nominaciones, Live in Front a Studio Audience es una serie de especiales de ABC coproducidos por Norman Lear, en los que se recrean frente al público episodios de sitcoms emitidas en los 70 y 80. Este año actores como Jennifer Aniston, Kathryn Hahn, Merritt Wever, Alison Tolman, Ann Dowd, Will Arnett o John Lithgow reinterpretaron los personajes de Arnold y The Facts of Life.

Las quinielas de favoritos

Oscar Isaac y Jessica Chastain en 'Secretos de un matrimonio'.

Entre los actores protagonistas parten como favoritos Colin Firth (The Staircase), Andrew Garfield (Por mandato del cielo), Michael Keaton (Dopesick), Oscar Isaac (Escenas de un matrimonio) y Sebastian Stan (Pam & Tommy). También tienen opciones Samuel L. Jackson (Los últimos días de Ptolemy Grey), Jared Leto (WeCrashed), Sam Elliot (1883), Ben Foster (The Survivor) y Jon Bernthal (La ciudad es nuestra).

Las previsiones para los secundarios están más repartidas, pero entre los que más suenan destacan Naveen Andrews (The Dropout); Wyatt Russell (Por mandato del cielo); Murray Bartlett, Steve Zahn y Jake Lacy (The White Lotus); Nick Offerman y Seth Rogen (Pam & Tommy); Dan Stevens y Shea Whigham (Gaslit); y Will Poulter, Peter Sarsgaard y Michael Stuhlbarg (Dopesick).

Las categorías femeninas suelen ser las más competidas y esta edición no será difierente. Para mejor actriz protagonista, premio que se llevó en 2021 Kate Winslet, este año destacan las interpretaciones de Jessica Chastain (Secretos de un matrimonio), Tony Collette (The Staircase) Claire Foy (A Very British Scandal), Julia Garner (Quién es Anna), Anne Hathaway (WeCrashed), Lily James (Pam & Tommy), Margaret Qualley (La asistenta), Julia Roberts (Gaslit), Amanda Seyfred (The Dropout), Kate Siegel (Misa de medianoche).

'Gaslit', la serie con Julia Roberts.

Aunque The First Lady pasó sin pena ni gloria, no hay que descartar de entrada a sus protagonistas: Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer y Viola Davis, que son lo mejor de la serie. Tampoco a Sarah Paulson. Como la serie de Showtime, El caso Monica Lewinsky tampoco fue lo que se esperaba, y su caracterización fue muy criticada, pero esta actriz siempre ha contado con el beneplácito de los votantes.

Con las secundarias la cosa se pone aún más complicada. Con todas las actrices de The White Lotus (Jennifer Coolidge, Alexandra Dadario, Connie Britton, Sydney Sweeney, Natasha Rothwell) también compiten por seis puestos libres: Kaitlyn Dever (Dopesick), Juliette Binoche (The Staircase), Daisy Edgar-Jones (Por mandato del cielo), Betty Gilpin (Gaslit), Andie MacDowell (La asistenta), Matilda Lowler (Estación Once), Laurie Metcalf (The Dropout), Ellen Burstyn (The First Lady) y Dominique Fishback (Los últimos días de Ptolemy Grey).

Las nominaciones a los premios Emmy se anuncian el 12 de julio.

