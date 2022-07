Previa de las nominaciones a los Premios Emmy 2022: Análisis de la categoría de Comedia

Después de poner sobre la mesa todas las cartas de la categoría de drama en los premios Emmy 2022, continuamos con nuestro análisis previo a las nominaciones del próximo 12 de julio. Ahora le toca el turno a las candidaturas de mejor comedia que este año enfrentará por primera vez a las veteranas Barry, Atlanta y The Marvelous Mrs. Maisel con Hacks y Ted Lasso, los grandes estrenos de la edición anterior.

En este artículo analizaremos los regresos, las novedades que más han sonado durante la temporada, las apuestas por canales y plataformas, quiénes son los principales contendientes y cuáles son los principales interrogantes con los que llegaremos al día del anuncio.

Si en 2021 las consecuencias de la pandemia en la industria se dejaron ver en un descenso de entre el 25 y el 40% en el número de inscripciones en todas las categorías con respecto a 2020, en 2022 la producción parece haber recuperado el ritmo. Así lo demuestran las cifras, que llegan a superar a las de hace dos años en apartados como mejor comedia o miniserie.

En esta edición hay casi el doble de series inscritas en la categoría de mejor comedia que en 2021 y es la cifra más alta de candidatas desde 2017. En cuanto a las categorías de interpretación, el número de inscritos como actor y actriz protagonista igualó los datos promedio previos a la pandemia, mientras los secundarios registran la cifra más alta de los últimos cinco años, con 282 candidaturas de actores y 265 de actrices.

Las series de 2021 que pueden repetir nominación

'The Flight Attendant' temporada 2

En 2021 estuvieron nominadas Black-ish, Cobra Kai, El Método Kominsky, Emily in Paris, Hacks, PEN15, The Flight Attendant y Ted Lasso. Con excepción de la serie protagonizada por Michael Douglas, que compitió en la anterior edición con su última temporada, el resto podrían volver a estar nominadas este año.

En teoría, quedan pocos huecos libres en la categoría (a diferencia de la de drama que obligatoriamente se verá renovada en un 75% mínimo), pero esto es solo sobre el papel. Varios de esos títulos tendrán que probar si son capaces de mantenerse al enfrentarse a las nominadas de años anteriores que han regresado con nuevos episodios.

Las series que vuelven después de un parón

Bill Hader en 'Barry'

Barry y Atlanta, ambas nominadas previamente en mejor comedia y con varias estatuillas en su haber, regresan después de dos y tres años de ausencia en los premios por no haber estrenado nuevas temporadas. También vuelven a la competición The Marvelous Mrs. Maisel, Insecure y Lo que hacemos en las sombras, que participaron por última vez en 2020.

En teoría, las cinco podrían estar nominadas nuevamente, dejando así solo tres huecos en la categoría, dos de los cuales corresponderían, salvo sorpresa de última hora, nuevamente a Ted Lasso y Hacks. Pero, por supuesto, no hay nada escrito y ha habido varios estrenos más que interesantes esta temporada.

¿Cuál es la gran apuesta de Netflix?

Jay Duplass y Sandra Oh en 'The Chair'.

El Método Kominsky, Emily in Paris y Cobra Kai fueron su representación en esta categoría en la edición pasada. Con la primera acabada, las otras dos lo tienen difícil este año para revalidar su posición, porque con los regresos y los estrenos hay mucha y muy buena competencia.

También tiene bajo la manga la última temporada de Grace and Frankie, aunque en los años anteriores no consiguió entrar. Más posibilidades tiene con la segunda entrega de Muñeca rusa, que ya obtuvo 10 nominaciones en su año estreno y consiguió tres estatuillas.

Pero a la vista de la promoción "For Your Consideration" que ha estado haciendo en las últimas semanas y las entrevistas que ha concedido su protagonista, la apuesta fuerte de Netflix a mejor comedia parece ser -aunque nos hayamos olvidado de ella- La directora (The Chair), la serie protagonizada por Sandra Oh.

Si os preguntáis por qué no mencionamos Sex Education, la razón es simple, la serie fue inscrita para competir en los Emmy internacionales.

'Barry' y 'Hacks' destacan en un gran año para HBO

Hanna Eibinder y Jean Smart en la temporada 2 de 'Hacks'.

Si sumamos los títulos de HBO y HBO Max, esta es la marca con más opciones, no solo de estar presente también de llevarse estatuillas. Empezamos con Barry, que con su magnífica tercera temporada tiene su lugar garantizado en todas las categorías de comedia. Hacks, por su parte, con excepción de actor protagonista, también apunta a estar presente en todas.

Además de estas dos, no hay que descartar El Show de Larry David (Curb Your Enthusiasm), que a pesar de haber hecho poco ruido y no haber tenido su mejor temporada, suele estar nominada. Otras contendientes son The Flight Attendant, nominada en su primera entrega, e Insecure, nominada en 2020 que ha emitido este año su más que notable temporada final.

Y no olvidemos los estrenos de Somebody Somewhere, Peacemaker, Starstruck y And Just Like That..., series de perfiles muy diferentes que entraron en la conversación social y recibieron buenas críticas. O Julia, ese lugar feliz basado en la vida de la chef Julia Childs. Por último, The Other Two, que en su segunda temporada se mudó a HBO Max y quizá ahora haya disfrutado de mayor visibilidad que en su paso por Comedy Central.

Amazon y Disney se lo juegan todo a una carta

Midge y Lenny en el 4x08 de 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Tras las nominaciones de The Mandalorian y Bruja Escarlata y Visión en drama y miniserie, Disney+ entra apuesta en esta categoría este año con Ojo de Halcón, aunque con pocas posibilidades.

El caso es distinto para Amazon, que con The Marvelous Mrs. Maisel tiene la nominación casi garantizada, aunque solo ha ganado una vez (2018).

'Solo asesinatos en el edificio', el as de Hulu

'Solo asesinatos en el edificio': el crimen es no verla

El as de Hulu en los Emmy siempre ha sido El cuento de la criada, que la convirtió en la primera plataforma de streaming en ganar una estatuilla a mejor serie de drama. En esta edición tiene pocas posibilidades en aquella categoría, pero con Solo asesinatos en el edificio su panorama es más que halagador en comedia.

La encantadora dramedia protagonizada por el imposible y adorable grupo de amigos que conforman Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez tiene muchos números de salir nominada como mejor comedia, además de recibir reconocimiento para sus actores y otras categorías técnicas. También son suyas Life & Beth (con Amy Schumer); Love, Victor, y PEN15. La última compite con la segunda mitad de su temporada final y ya ha estado nominada anteriormente.

¿Mantendrá la corona 'Ted Lasso'?

Imagen de la temporada 2 de 'Ted Lasso'.

La comedia cocreada y protagonizada por Jason Sudeikis le dio a Apple TV+ su primer gran premio en los Emmy al conseguir el de mejor comedia en 2021. Su segunda temporada ha sido magnífica y mucho más comentada que la anterior, pero este año deberá imponerse ante las veteranas del lugar, por lo que será una batalla apasionante.

Otras de las comedias de la plataforma que pueden tener presencia en los premios en categorías técnicas o de interpretación son The Afterparty, Schmigadoon! y Physical, que compiten con sus primeras temporadas.

De 'Atlanta' a 'Lo que hacemos en las sombras': las series de FX

Earn y Paper Boi en la temporada 3 de 'Atlanta'. Disney+

Este canal de cable suele tener una presencia bastante destacada en los premios, pero nunca ha conseguido la anhelada estatuilla de mejor serie de drama o comedia. Este año sus apuestas son Lo que hacemos en las sombras, nominada en 2020; dos estrenos muy queridos por la crítica como son Reservation Dogs y Nuestra bandera significa muerte; la última temporada de Better Things, la serie de Pamela Adlon (a la que los Emmy parece que le van a quedar debiendo la nominación); y, por supuesto, la siempre brillante Atlanta, que ha vuelto después de cuatro años con su tercera temporada.

Un buen año para la comedia en abierto

Las profesoras de 'Colegio Abbott'. Disney+

Desde que acabó Modern Family, la única presencia de las cadenas generalistas en esta categoría ha sido Black-ish (The Good Place fue nominada en 2020, año que la serie de Kenya Barris no estrenó temporada), pero la de 2021-2022 ha sido una buena temporada para la comedia en abierto.

Si no hay sorpresas, parece más que seguro que Abbott Elementary (Colegio Abbott) consiga la nominación a mejor serie para NBC después de una temporada de estreno redonda a la que acompañó la crítica y muy buenos datos de audiencia. También han destacado American Auto y el reboot de The Wonders Years (ambas de ABC), y el remake de la británica Ghosts que estrenó CBS. En cuanto a las veteranas, Black-ish y Brooklyn Nine-Nine se despidieron con sus temporadas finales.

Curiosidades de las categorías interpretativas

De los 25 nominados en las cuatro categorías de interpretación en 2021, en esta edición podrían repetir 20 porque todas sus series (incluido el programa Saturday Night Live) estrenaron nuevas temporadas, quedando fuera solamente El método Kominsky, Mom y Shrill, ya finalizadas.

Actores y actrices que regresan después del parón de sus series

'Insecure'. HBO

Vuelven los actores de Barry, The Marvelous Mrs. Maisel y Atlanta, series que han recibido nominaciones en las cuatro categorías de interpretación. Los actores de Atlanta, como en el caso de Euphoria, son todos ahora mucho más conocidos que en ediciones anteriores. También podrían repetir nominación Lily Tomlin por Grace and Frankie, Issa Rae por Insecure o Natasha Lyonne por Muñeca rusa.

Bill Hader vs. Jason Sudeikis

Bill Hader y Jason Sudeikis

En esta edición se enfrentarán por primera vez las series de Jason Sudeikis y Bill Hader. Mientras en 2021 el Emmy de actor protagonista parecía llevar tallado el nombre del creador de Ted Lasso, en esta ocasión habrá que esperar para ver por cuál opción se decantan los votantes que ya le han dado la estatuilla al creador de Barry en sus dos anteriores temporadas.

En cuanto a número de nominaciones, tampoco es fácil predecir hacia qué lado se inclinará la balanza porque ambas series han colocado a sus compañeros de reparto en las categorías de secundarios en ediciones previas y sus episodios en guion y dirección.

Aunque de orígenes distintos, en esta pugna debemos incluir a Donald Glover, que también es creador, protagonista, guionista y director (el único que no dirige del trío es Sudeikis) de su serie y ya ha estado nominado previamente. Barry y Atlanta solo han coincidido una vez en los premios (2018), ocasión en la que Hader se impuso a Glover como protagonista, y ambas series perdieron ante The Marvelous Mrs. Maisel.

Midge Maisel vs Debora Vance

Rachel Brosnahan y Jean Smart.

En esta edición también se verán las caras por primera vez dos series ambientadas en el mundo de la comedia profesional y protagonizadas por mujeres intentando abrirse camino en un terreno dominado por los varones: The Marvelous Mrs. Maisel y Hacks.

Son aproximaciones diferentes en cuanto a duración de sus episodios, nivel de producción, estilo de humor e incluso la época en la que se ambientan, pero comparten algunos conflictos y temática. Ambas han tenido buenas temporadas y últimos episodios memorables.

Otros favoritos en las categorías de actor y actriz protagonista

'Somebody Somewhere' es la serie de HBO Max que nos reconcilia con la vida

En cuanto a los actores, también parten como favoritos Steve Martin y Martin Short (Solo asesinatos en el edificio), Rhys Darby (Nuestra bandera significa muerte), John Cena (Peacemaker) o Nicholas Hoult (The Great). Sin olvidar a Larry David (Curb Your Enthusiasm) y Anthony Anderson (Black-ish), que ya tienen varias nominaciones en su haber.

Entre las actrices suenan más nombres. Además de Jean Smart (Hacks) y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), también están Kaley Cuoco (The Fligth Attendant), Issa Rae (Insecure) y Natasha Lyonne (Muñeca rusa). Y para esta edición se suman a la quiniela Quinta Brunson (Aboott Elementary), Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio), Bridget Everett (Somebody Somewhere) y Sarah Lancashire (Julia).

No hay que descartar a Tracee Ellis Ross (Black-ish), que ha sido una apuesta fija en los últimos años, Tiffany Haddish por The Afterparty o Sandra Oh por The Chair. Y en un mundo justo, tanto Elle Fanning (The Great) como Pamela Adlon (Better Things) también serían tenidas en cuenta.

Los favoritos en las categorías de secundarios

Harvey Guillén en 'Lo que hacemos en las sombras' (Temporada 3).

Es probable que entre los secundarios de Barry, Atlanta, Ted Lasso y Saturday Night Live se repartan las nominaciones disponibles en esta categoría, pero también debemos tener presentes a Paul W. Downs (Hacks), Taika Waititi (Nuestra bandera significa muerte), Jeff Hiller (Somebody Somewhere) o Harvey Guillén (Lo que hacemos en las sombras). Y a veteranos como David Hyde Pierce (Julia), Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel), Fred Armisen (Schmigadoon!) y Andre Braugher (Brooklyn Nine Nine).

Las actrices lo tienen igual de complicado. Hannah Waddingham y Juno Temple compiten ambas en esta categoría por Ted Lasso junto a Hannah Eibinder y Meg Stalter de Hacks. También están Alex Bornstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Sarah Goldberg (Barry), Zazie Beetz (Atlanta), Judith Light (Jullia), Molly Shannon (The Other Two), Amy Ryan (Solo asesinatos en el edificio), Zosia Mamet (The Flight Attendant), Florence Pugh (Ojo de Halcón), todo el elenco de Abbott Elementary y las cómicas de Saturday Night Live. En un mundo ideal, Paulina Alexis y Devery Jacobs recibirían reconocimiento por Reservation Dogs.

Lo de 'Saturday Night Live'

Kate McKinnon en su despedida de 'Saturday Night Live'.

Tanto Sudeikis como Hader son exalumnos de SNL y muy probablemente le deban al programa el interés inicial de los votantes por sus series. Aunque ha vivido tiempos mejores, Saturday Night Live es una institución en Estados Unidos y tiene dos récords en los Emmy que por ahora siguen siendo inalcanzables: es el programa más nominado en la historia de los premios (306) y el que tiene más estatuillas (92), seguido muy de lejos por Juego de tronos que ya finalizó.

Aunque como programa compite en la categoría de variedades, sus actores lo hacen en las de comedia y suelen tener bastante presencia. En 2021, por ejemplo, recibieron nominación Kenan Thompson, Bowen Yang, Cecily Strong, Aidy Bryant, Kate Mckinnon.

Este año las dos últimas tuvieron su despedida en SNL, por lo que hay que contar con ellas en las previsiones. También con Strong tanto por este programa como por su serie Schmigadoon!, y Vanessa Bayer con su I Love That For You, porque su compañero Kenan Thompson (Kenan) recibió doble nominación el año pasado.

Curiosidades de las categorías de guion y dirección

'710N', el episodio 3x06 de 'Barry', es favorito al Emmy de mejor dirección de comedia.

De los nominados en 2020 en estas categorías -en las que arrasó, como en todas las de comedia, Schitt's Creek- vuelven Lo que hacemos en las sombras, The Marvelous Mrs. Maisel y The Great. En 2021 ambas las ganó Hacks con su episodio piloto, pero también estuvieron nominadas Ted Lasso, The Flight Attendant, PEN15 y Girsl5eva.

En esta edición, Abbot Elementary, Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel, Solo asesinatos en el edificio y Somebody Somewhere han inscrito todas solo un episodio para competir en mejor guion. Ted Lasso y Lo que hacemos en las sombras inscribieron dos, mientras Atlanta y Barry compiten con tres. Si los votantes han visto la serie, aquí podría dar una agradable sorpresa Reservation Dogs con el episodio Hunting.

En dirección, tanto Atlanta, Barry, Hacks, Reservaction Dogs, Better Things y Lo que hacemos en las sombras se la juegan todas a una nominación. The Flight Attendant, Insecure, The Marvelous Mrs. Maisel, Solo asesinatos en el edificio y Somebody Somewhere han inscrito dos y Ted Lasso se ha decidido por cuatro.

Los episodios más destacados en esta categoría son el de Barry (710N), con una magnífica secuencia de persecución en moto dirigida por Bill Hader, y The Boy From 6B, el capítulo sin diálogos de Solo asesinatos en el edificio.

Las nominaciones a los premios Emmy se anuncian el 12 de julio.

