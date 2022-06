4 películas de Nicolas Cage recomendadas para ver el fin de semana en plataformas de streaming.

Este viernes 17 de junio se ha estrenado por fin en España El insoportable peso del talento descomunal, la comedia en la que Nicolas Cage demuestra su capacidad para reírse de sí mismo interpretando a una versión ficcionada del propio Nicolas Cage. Para celebrar la trayectoria de un actor que huye de todas las etiquetas posibles, este fin de semana os recomendamos cuatro películas que dejarán claro la versatilidad de un actor que está a punto de cumplir 40 años en la meca del cine. Acción, ciencia ficción, comedia criminal y romance. Hay historias para todos los gustos y podéis encontrarlas en plataformas de streaming como HBO Max, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y Disney+.

'La roca' (Disney+)

Nicolas Cage en 'La roca'.

De qué va

Francis Hummel pretende que se indemnice a las familias de los soldados muertos en misiones secretas. Tras robar 16 misiles equipados con gas venenoso, toma Alcatraz y amenaza con lanzarlos sobre San Francisco. Para resolver la situación, el F.B.I. envía a la isla a un especialista en armamento biológico y al único fugado de la famosa prisión

Por qué debes verla

El segundo trabajo de Michael Bay en el cine es la película que mejor ayudó a definir el arrollador estilo de un director obsesionado con las explosiones, el frenesí más testosteronico, las secuencias de acción, el montaje al borde del infarto y una sensación familiar de previsibilidad que hace disfrutar aún más lo que está punto de pasar ante la pantalla.

Por si no fuera suficiente, La Roca se beneficia de una de las localizaciones más jugosas y cinematográficas de Estados Unidos, la cárcel de Alcatraz, y un eléctrico duelo entre Nicolas Cage y una leyenda como Sean Connery. La estrella de la función es, sin embargo, un Michael Bay tan hortera como desatado que terminaba de encontrarse después de su debut un año antes con Dos policías rebeldes. Si alguien dice que no le gusta el cine de Bay, asegúrate de que ha visto antes La Roca.

'Hechizo de luna' (Filmin)

Cher y Nicolas Cage fueron pareja en 'Hechizo de luna'.

De qué va

Loretta, una viuda de origen italiano que vive en Nueva York, decide contraer matrimonio con Johnny, un solterón de carácter débil al que maneja a su antojo. De repente, Johnny tiene que ir a Sicilia para visitar a su madre enferma; entonces le pide a Loretta que se encargue de invitar a la boda a su hermano Ronnie, del que está distanciado desde hace tiempo.

Por qué debes verla

Nicolas Cage tendría que esperar ocho años más para recibir el Oscar por su devastadora interpretación como un hombre que quiere matarse bebiendo en Leaving Las Vegas. Los que sí acabaron con una estatuilla dorada en 1987 fueron Cher (Mejor Actriz), Olympia Dukakis (Actriz Secundaria) y Guion Original (John Patrick Shanley), sus compañeros en la deliciosa Hechizo de luna.

Justo antes de que Cuando Harry encontró a Sally iniciara una revolución en el género de la comedia romántica, la película de Norman Jewinson recuperó el espíritu de las screwball comedies de los años 40 y 50 para contar la historia de una viuda que tiene dos opciones para volver al amor: la vida tranquila que le promete el personaje de Danny Aiello y la pasión que desprende Nicolas Cage en una de sus pocas incursiones en la comedia romántica. La historia de amor más inolvidable de Hechizo de luna está protagonizada, sin embargo, por esa madre y esa hija que interpretan unas extraordinarias Cher y Olimpia Dukakis que, pese a sus discusiones, están condenadas a entenderse.

'Los impostores' (HBO Max)

Nicolas Cage en 'Los impostores'.

De qué va

Roy y Frank son dos estafadores de poca monta que se dedican a vender artilugios para filtrar el agua. Los compradores están dispuestos a pagar diez veces lo que valen para conseguir falsos premio que nunca reciben. La vida de Roy es más bien problemática: padece agorafobia, es un maníaco compulsivo y carece de relaciones personales; a veces, no tiene más remedio que visitar a un psicoanalista. Gracias a la terapia que sigue, se entera de que tiene una hija adolescente, algo que sospechaba y que nunca había querido confirmar. Un día, su hija anuncia que quiere conocerlo.

Por qué debes verla

Los impostores es la única colaboración de Nicolas Cage con Ridley Scott, uno de los directores más versátiles de Hollywood. La adaptación de la novela de Eric García es un gamberro juego del ratón y el gato entre dos ladrones de segunda y una adolescente que promete ser la hija de una de ellos. Esta comedia negra tan entretenida como abrumadora por momentos cuenta tres historias en paralelo y, contra pronóstico, todas merecen ser contadas.

Como La flor del mal o Arrástrame al infierno, Los impostores es una de esas películas que te hace preguntarte por qué Hollywood nunca ha sabido exprimir mejor los talentos de la desaparecida en combate Alison Lohman.

'Colour Out of Space' (Amazon Prime Video y Movistar Plus+)

Cartel promocional de 'Colour Out of Space'.

De qué va

Un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la familia en una pesadilla colorista y alucinógena.

Por qué debes verla

Esta adaptación de un relato de H.P. Lovecraft es una de las películas más interesantes, raras y seductoras desde que los grandes estudios de Hollywood dejaran de contar con Nicolas Cage durante casi una década hasta su regreso con El insoportable peso del talento insoportable. A medio camino de la fantasía, el terror y el disparate, Color Out of Space ofrece a la audiencia un juego que seguramente no entienda pero del que resulta difícil apartar la mirada.

Los cinéfilos tienen otro motivo para acercarse a esta película. Colour Out of Space es la primera película de ficción del veterano director Richard Stanley desde que fuera despedido a los tres días del rodaje de La isla del Dr. Moreau, una infame película en la que fue incapaz de controlar los egos de sus protagonistas, Val Kilmer y Marlon Brando. Stanley ha tardado en volver al cine, pero lo hace con una película que nos deja claro que era un cineasta con un estilo y unas intenciones que no merecían quedar enterradas durante 25 años.

