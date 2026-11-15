Bomberos, Guardia Civil y la UME formaron parte del operativo de búsqueda de los desaparecidos. A. D.

"Las muertes se podrían haber evitado": la investigación académica que señala los fallos en la riada de Letur (Albacete)

El 29 de octubre de 2024, una riada arrasó parte de Letur (Albacete) y dejó seis víctimas mortales. Entre ellas estaba el primo de Virginia Ortiz Riquelme. Casi dos años después, esta jurista especializada en derecho ambiental ha convertido la pérdida en una investigación que busca responder a una pregunta incómoda: ¿se podría haber evitado aquella tragedia?

Su respuesta es contundente. "Las muertes se podrían haber evitado". No lo plantea como una impresión personal ni como una reacción al dolor, sino como la conclusión de un trabajo en el que ha rastreado archivos históricos, estudiado registros hidrológicos, analizado mapas de inundabilidad y examinado las obligaciones que tenían las administraciones para proteger a la población.

El resultado es el estudio "Sinergia normativa y operativa frente al riesgo de inundaciones en España. Análisis de caso: la riada de Letur del 29 de octubre de 2024, del fenómeno natural a la catástrofe", publicado en la revista Aranzadi de Derecho Ambiental.

Para elaborarlo ha contado con la colaboración del técnico Stefan Nolte y del profesor de la Universidad de Granada Jesús Garrido, además de otros especialistas que le han ayudado a comprender las características geográficas, geológicas y técnicas del territorio.

Su investigación dibuja una historia que comienza mucho antes de aquella mañana de octubre: la de un municipio cuyo riesgo de inundación estaba identificado desde hacía décadas, pero que llegó a la tragedia sin las medidas de protección que, según sostiene, habrían permitido reducir sus consecuencias.

Un riesgo "conocido"

La primera sorpresa de Virginia al investigar el caso fue comprobar que la preocupación por las inundaciones en Letur no era reciente. Para documentarlo acudió a archivos históricos en Santomera (Murcia), donde encontró expedientes que ni siquiera estaban digitalizados.

Entre los documentos localizados figura el proyecto "Obras de defensa de la población de Letur (Albacete)", elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura en 1981. También encontró otro trabajo, fechado en 1998, titulado "Urgente acondicionamiento del arroyo de Letur. Fase I: Memoria".

La documentación refleja que el Ayuntamiento de Letur ya había solicitado en los años ochenta ayuda para adoptar medidas de protección frente al riesgo de inundaciones, y 17 años después la Confederación Hidrográfica volvía a documentar la necesidad de intervenir y la ausencia de medidas suficientes.

"Se sabía que no había medidas para proteger a la población una vez que viniera el agua", explica Ortiz Riquelme.

Los expedientes históricos permiten situar el problema mucho antes de la DANA de 2024. "No se trataba de una amenaza desconocida ni de un fenómeno que nunca hubiera preocupado a las administraciones", explica. La existencia de esos antecedentes plantea una cuestión fundamental para Virginia, "¿qué se hizo durante todos esos años para proteger a los vecinos de un riesgo que ya estaba identificado?".

"Los datos estaban"

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio se encuentra en los registros de la estación de Rincón de los Huertos, situada en la Región de Murcia. Virginia ha reconstruido, a partir de esos datos, el comportamiento de las precipitaciones que alimentaron la riada que llegó a Letur.

La primera precipitación importante se registró alrededor de las siete de la mañana. Después se produjeron nuevos episodios de lluvia, uno a media mañana y otro aproximadamente a las 13:20 horas. Para entonces, explica la investigadora, el terreno ya se encontraba saturado, de modo que el suelo y la vegetación tenían una capacidad mucho menor para absorber el agua. La escorrentía terminó alimentando la rambla de Lorca, cuyo recorrido conduce hasta Letur.

En ese trayecto confluyen distintos barrancos que "van sumando caudal hasta alcanzar el municipio". Virginia ha reconstruido el recorrido mediante herramientas cartográficas y ha estudiado el tiempo que necesitaba el agua para llegar desde la estación hasta el núcleo urbano.

Sus cálculos apuntan a que existía un margen superior a una hora y media para anticipar la llegada de la riada. En las conclusiones del estudio habla, incluso, de una ventana de oportunidad cercana a las dos horas para activar medidas de protección.

El problema, según explica, era que la estación no estaba conectada al sistema de alerta de la Confederación Hidrográfica del Segura. "Los datos existían, pero no estaban integrados en el mecanismo que podía convertirlos en una advertencia operativa", comenta.

Para la jurista, este episodio evidencia uno de los principales problemas de la gestión del riesgo, puesto que disponer de información técnica no basta si no se integra en los sistemas que deben proteger a la población. "La desconexión entre los datos y la capacidad de actuación dejó sin aprovechar una herramienta que habría permitido anticipar el peligro", explica.

Donde los mapas señalaban

La reconstrucción de la riada conduce a otro elemento que Virginia considera fundamental, como son los mapas de inundabilidad. Las zonas de riesgo estaban identificadas desde hacía años y, según explica, los lugares donde se concentraron las víctimas coincidían con espacios señalados como inundables.

La investigadora llama especialmente la atención sobre el entorno donde se produjeron varias de las muertes y sobre la calle del Barranco, donde falleció su primo junto a otro compañero.

Según explica, esa vía coincide con un antiguo cauce natural cuyo recorrido quedó modificado por el desarrollo urbanístico.

El agua, sin embargo, siguió una trayectoria que ya estaba condicionada por la propia configuración del terreno. "El agua fue donde se sabía que iba a ir", resume.

A los mapas se sumaba la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Virginia considera que Protección Civil debía conocer tanto la alerta meteorológica como la cartografía de las zonas inundables y haber valorado la evacuación preventiva de los espacios expuestos.

"Si se hubiera decidido evacuar esa zona porque venía riesgo de inundaciones, no hubieran estado ahí ni los trabajadores municipales, como mi primo, ni las personas que estaban en esas casas", sostiene.

La investigadora apunta así a una cadena de incumplimientos, puesto que "el riesgo estaba identificado, existían herramientas para anticiparlo y había información que podía haber permitido tomar decisiones", apunta.

Sin embargo, las medidas de protección de la población "no estaban preparadas para responder a una situación de esas características", comenta.

Una inundación relámpago

El estudio también cuestiona el tratamiento del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico de Letur. Virginia pone el foco en el Plan de Ordenación Municipal de 2023, al que atribuye deficiencias importantes en la integración de los criterios de gestión del riesgo.

Entre los aspectos que señala figura la referencia a organismos que llevaban obsoletos desde 2008, algo que le lleva a cuestionar el rigor con el que se elaboró el documento.

También considera que el plan no aborda adecuadamente el riesgo específico asociado a la rambla de Lorca y que "no integra suficientemente las exigencias de la normativa sobre inundaciones en la ordenación del territorio".

Pero hay una cuestión que considera muy importante: las características de las inundaciones mediterráneas. Frente a las crecidas progresivas de los ríos, las llamadas inundaciones relámpago "se producen con gran rapidez y combinan la fuerza del agua con la carga sólida que arrastra, lo que multiplica su capacidad destructiva".

Por eso, considera "insuficientes" las soluciones que se limitan a facilitar que los vecinos puedan acceder a las partes altas de los edificios o a las azoteas. "Eso no te sirve para una inundación relámpago", advierte.

La prevención, sostiene, debe comenzar mucho antes, con medidas como "evitar construir en zonas inundables, ordenando adecuadamente el territorio, formando a la población y estableciendo sistemas de alerta que permitan reaccionar a tiempo".

En este sentido, Virginia aclara que la prevención de riesgo "no se basa en cada cuánto pasa, sino en que el día que pase no muera gente", afirma.

Además, recuerda que la prevención no consiste únicamente en disponer de infraestructuras o sistemas de aviso, sino en informar a los vecinos, formar a los servicios de emergencia y establecer protocolos que permitan adoptar decisiones sin esperar a que el agua haya llegado.

No cumplir tiene consecuencias

Más allá de los aspectos técnicos y urbanísticos, la investigación entra en el terreno de las responsabilidades jurídicas. Virginia examina la posible relevancia de las omisiones de quienes tenían obligaciones de prevención y protección de la población.

Su análisis aborda los elementos que, desde el punto de vista jurídico, permiten estudiar una posible responsabilidad. La jurista considera que en Letur existían obligaciones de actuación y que la información disponible sobre el riesgo y el margen temporal para intervenir refuerzan la necesidad de examinar las responsabilidades.

"Cuando tú sabes que tienes una obligación y no la cumples, no es que te hayas equivocado", sostiene, y apunta a la indefensión en la que queda la ciudadanía cuando confía en que las instituciones están preparadas para advertir a la población de un peligro que no puede conocer por sus propios medios.

"Yo confío en los poderes públicos. Yo no puedo saber que va a venir una ola de agua, pero confío en que la infraestructura del Estado que mantenemos va a hacer su trabajo para avisarme", explica.

Esa confianza, añade, puede convertirse en un factor de vulnerabilidad cuando los sistemas que deben proteger a los ciudadanos no funcionan.

Las cuentas pendientes

La falta de rendición de cuentas es otro de los aspectos que más preocupan a Virginia. La jurista lamenta que, después de una catástrofe con seis víctimas mortales, "no haya existido una explicación institucional suficiente" sobre lo ocurrido "ni una asunción de responsabilidades políticas o administrativas" que permita conocer qué falló y qué consecuencias ha tenido.

"Creo que no se puede aprender una lección cuando no hay consecuencias ante la falta de observancia deliberada", afirma.

Para ella, no basta con que existan buenas leyes o infraestructuras si nadie garantiza que las obligaciones se cumplen. La ausencia de consecuencias, sostiene, "alimenta una percepción de impunidad y favorece que los mismos comportamientos puedan repetirse".

En esta línea, introduce una reflexión que trasciende el caso de Letur y alcanza a la gestión de las emergencias en otros territorios, y es que las decisiones para hacer frente a un riesgo inminente "no pueden quedar supeditadas a consideraciones políticas", sentencia.

Cumplir lo escrito

Su objetivo al publicar el estudio ha sido precisamente sacar toda esa información de los archivos y documentos técnicos para hacerla accesible a la ciudadanía.

Que la afirmación de que la tragedia pudo evitarse no se quede en una sospecha o en el dolor de una familia, sino que pueda examinarse a partir de datos, antecedentes y obligaciones legales.

Como ha demostrado Virginia, había documentos que hablaban de la necesidad de proteger al municipio desde los años ochenta, mapas que identificaban las zonas expuestas y registros que permitían reconstruir el recorrido del agua.

La investigación de Virginia Ortiz Riquelme plantea ahora una pregunta que sigue abierta. Si el riesgo se conocía y había herramientas para anticiparlo, ¿por qué no se hizo lo suficiente para evitar que aquella riada se llevara seis vidas?