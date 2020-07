Si te multaron en el estado de alarma, recurre: un joven se libra de pagar 600€ por visitar a su abuela

Son las tres y media de la tarde en la avenida de los Monegros de Huesca. Un joven ciudadano (que llamaremos Juan para preservar su intimidad) sale de casa con intención de ir a visitar a su abuela. Todo normal, salvo porque estamos a 22 de marzo y pesa sobre España el estado de alarma que prohíbe salir de nuestro domicilio sin una causa justificada. Juan la tiene, pero no le va a servir.

El joven recibe el alto de una pareja de policías nacionales que empiezan a interrogarle sobre las razones que le han sacado a la calle. Juan, lógicamente, explica que va a cuidar de su abuela, una persona dependiente, tal y como le permite la ley.

Por alguna razón, esto no convence a los agentes, que proceden a sancionar a Juan (se han puesto un millón de multas en este periodo). El multado protesta. ¿Acaso cuidar a una persona dependiente no entra en los supuestos en los que se puede salir de casa? No debieron creerle, ya que Juan volvería a casa ese día con una multa de 601€.

El joven considera que esta sanción es injusta y lleva su caso a la empresa Dvuelta, especializada en recurrir multas. Finalmente, Juan puede respirar tranquilo: el pasado día 10 de junio su recurso fue aprobado y la causa archivada. No tendrá que pagar la injusta multa.

“Estaba dentro de las excepciones que permitían salir de casa”, explica a EL ESPAÑOL Pedro Javaloyes, director de Dvuelta. Entonces, ¿cómo es posible que le llegaran a multar? “Los cuerpos policiales han tenido bastante presión de que se multase para dar ejemplo y que la gente respetase el confinamiento”, explica Javaloyes.

La polémica ha rodeado a muchas de las sanciones impuestas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El estado de alarma era una novedad en España y, en muchos casos, no tenían muy claro cómo proceder. Había agentes que incluso dudaban de si los periodistas podíamos salir.

“Estas multas son de 601 euros, que es un importe muy fuerte. Con la polémica que ha habido en cuanto a la legalidad de las multas, a la mínima de cambio están empezando a admitir todos los recursos”.

Por eso Javaloyes considera importante este fallo porque puede ser el precedente para que se recurran muchas más. El caso de Juan no es aislado, “hay un millón de multas como esta”, asegura el director de Dvuelta. “Nosotros estamos tramitando, por lo menos, un centenar. Si el criterio [por el que se puso la denuncia] es el mismo, las vamos a ganar todas”

“Habrá que verlo, que luego hay muchas casuísticas. A lo mejor hay gente que es muy reincidente o que se ha enfrentado a los policías. Eso ya sería diferente. Pero la mayoría de multas son como esta”.

Además, con las circunstancias actuales no es de esperar que los que han sido multados injustamente se sienten a esperar ese golpe a sus bolsillos: “Con la crisis en la que estamos, con el repunte de paro que ha habido y con la cantidad de gente que está en un ERTE, como para que ahora te multen con 600€. Es que no es una de aparcamiento de 30 euros…”.

Por eso Javaloyes cree que el caso de Juan va a ser el primero de muchos: ”Nosotros creemos que este recurso allana el camino para la mayoría de multas de este tipo”.