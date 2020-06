1.300 radares, 11 drones y 15 furgonetas camufladas: lo que nos espera en las carreteras este verano

Un total de 1.312 radares, 12 helicópteros, 216 cámaras de control de cinturón de seguridad y uso teléfono móvil, 11 drones y 15 furgonetas camufladas. Estas son las cifras que esperan este verano en las carreteras españolas. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, han presentado este lunes la nueva campaña de tráfico para el verano del Covid.

Ambos han coincidido en que este verano es algo extraordinario por la pandemia del coronavirus y por ello no se han aventurado a adelantar un número previsto de desplazamientos. El año pasado fueron 91 millones, según ha asegurado el ministro. Durante la cuarentena la movilidad en carreteras se ha reducido entre un 70-80% respecto al año anterior, incluso llegando a un 95% menos de desplazamientos en los momentos más duros de la pandemia.

"Va a ser una Operación verano distinta, va a ser un verano especial para todos", ha augurado el máximo responsable de Interior, que ha advertido de que todavía hay medidas restrictivas y de responsabilidad que condicionarán el comportamiento de los ciudadanos y, por tanto, los desplazamientos por carretera.

Campaña de verano de la DGT

Según ha explicado el ministro, la operación verano de la DGT constará de 4 fases: la primera fase, que se desarrollará entre el viernes 3 de julio y el domingo 5 de julio; la fase 2, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto; la fase 3, del viernes 14 de agosto al domingo 16 de agosto; y la última fase, del viernes 28 de agosto al 31 de agosto.

Con motivo de la pandemia, que se ha cobrado la vida de más de 28.000 personas en España (según los datos oficiales), el lema de este año es “Este país no puede soportar más muertes. Al conducir, extrema las precauciones”. Así, Marlaska ha hecho un llamamiento a la precaución y a la responsabilidad este verano.

Furgonetas ocultas identificadas

De esos 1.312 radares citados, 80 de ellos van a ser de tramo y 548, móviles. El ministro también ha señalado que habrá 15 furgonetas camufladas para realizar controles de velocidad ocultos. De esos 15 vehículos, hay nueve que han sido identificados por usuarios de la plataforma SocialDrive. Son cuatro Renault Máster blancas (avistadas en Pontevedra, Orense, León, Alicante), una Fiat Jumpy blanca (Vigo), una Mercedes Sprinter blanca (Sevilla), una Ford Transit Custom azul (La Coruña) y dos Ford Transit Custom negras (Oviedo y Santander).

Al dispositivo de seguridad se le suman también 11 drones para las actividades de regulación y ordenación, que reactivarán su actividad el 3 de julio, y 3 de ellos tendrán capacidad de denuncia.

Preguntado por las informaciones publicadas por este periódico respecto a los radares ocultos usados por agentes escondidos, camiones y motos, el ministro ha reiterado que no tienen un afán recaudatorio y que pondrán “los que sean necesarios”. En su respuesta, Marlaska no ha hecho ninguna mención a los tres camiones que la DGT tiene circulando con radares a bordo, ni sobre los agentes escondidos, ni a las motos que la Guardia Civil ya está probando en las carreteras gallegas para hacer controles de velocidad.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskla, durante la presentación de la Operación Verano 2020 Jaime Susanna

69 motoristas muertos

Marlaska y Navarro han querido hacer especial mención a los colectivos vulnerables, es decir, a los motoristas, ciclistas y peatones. El ministro ha recordado que el año pasado supusieron un 43% de las muertes por accidentes. De los 10 ciclistas muertos en carreteras el año pasado, 7 no llevaban casco. De los 69 motoristas fallecidos, no lo llevaban 4. Marlaska ha recalcado la obligatoriedad del uso del casco y ha hecho un llamamiento a la precaución de todos los conductores.

Aunque la DGT tiene previsto señalizar próximamente los 100 tramos más peligrosos para los motoristas, actualmente no es posible saber cuáles son las carreteras españolas que más vidas de motoristas se cobran. Preguntado sobre ello, Pere Navarro ha asegurado que tiene ese dato. “Quizás no lo hemos comunicado adecuadamente”. En cualquier caso, este periódico ha confirmado que ese dato no está en las bases de datos de la DGT.