Estos son los cuatro restaurantes donde gastan sus dietas los partidos del Ayuntamiento de Madrid

Comer es una necesidad biológica de todas las personas. Y los políticos que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid no escapan de esta realidad. Por ello, el consistorio de la capital, como las demás administraciones públicas, otorga subvenciones a los grupos municipales para sufragar los gastos que tienen que ver con sus funciones públicas. Entre ellos, sus comidas. Pero, ¿a qué restaurantes han ido con mayor frecuencia los mandatarios de PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid? ¿Cuánto han gastado? ¿Dónde están situados?

EL ESPAÑOL explica estas preferencias en cuestión de gastronomía de los cuatro grupos municipales de Madrid entre 2015 y 2017. La información se basa en los datos a los que ha podido acceder el portal de verificación Maldita.es. Ese medio ha recopilado los datos de gastos de PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid -a través de la Ley de Transparencia- durante los años 2015, 2016 y 2017. Y, gracias a ellos, se puede hacer un diagnóstico fehaciente sobre lo que gastan los políticos del Ayuntamiento madrileño, en qué lo hacen y dónde.

No se ha podido acceder, sin embargo, a los datos más actuales -de los años 2018 y 2019-, ya que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha apuntado a ese portal de verificación que las cuentas de esos dos años no se pueden trasladar porque aún no se trata de "anualidades cerradas". Pese a esto, los indicadores publicados permiten ver y analizar los restaurantes a los que han acudido con mayor frecuencia los concejales de la capital durante esos tres años. Son cuatro e ingresaron juntos un total de 8.948,75 euros entre todos. Veamos cuáles son...

El PP, en la Taberna de Alfonso

Interior de la Taberna de Alfonso. Tripadvisor

Según los datos publicados, durante 2015, 2016 y 2017, el Partido Popular -liderado por Esperanza Aguirre hasta abril de 2017 y por el actual alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, desde entonces- fue el partido que más gastó en supermercados y comidas en este periodo. En total: 43.150,97 euros. De ellos, 2.676 fueron a parar a la caja de la Taberna de Alfonso.

Este restaurante, situado en el número 8 de la calle del Factor, a 140 metros de la sede de los grupos municipales de los partidos madrileños, ofrecía a sus clientes comida casera. Sin embargo, la Taberna de Alfonso actualmente se encuentra "cerrada permanentemente" por lo que el equipo que dirige Martínez-Almeida en la actualidad ha tenido que cambiar de sede para sus comidas.

Los Arrieros, la 'sede' del PSOE

Interior del restaurante Los Arrieros

Los "almuerzos institucionales" -como justifican los socialistas este gasto- se hacían, sobre todo, en el restaurante Los Arrieros. En él, el PSOE gastó 3.389,65 euros de los 8.834 euros totales que desembolsó este grupo municipal en concepto de comida y restauración.

Los Arrieros, a diferencia del restaurante insignia del PP, sigue abierto. Se encuentra en el número 9 de la Calle San Nicolás, en el barrio de los Austrias. En él, la gastronomía que pueden degustar sus clientes está basada en la cocina castellana, según explican en su página web. Entre sus especialidades destaca la cecina de Astorga, el cocido maragato, los pimientos de piquillo o el lomo de buey, entre otros.

La Tapería Mayor 'es' de Ciudadanos

Exterior de la Tapería Mayor.

Los políticos del grupo municipal de Ciudadanos tenían, al menos en los años 2015, 2016 y 2017, a la Tapería Mayor como restaurante de referencia. El partido de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, dejó en la caja registradora de este establecimiento un total de 1.075,10 euros, justificados mediante 97 facturas. El gasto total en comida de este grupo, no obstante, asciende hasta los 15.505 euros en este periodo.

La Tapería Mayor se encuentra en el número 76 de la calle Mayor y ofrece a sus comensales suculentos platos de comida española. Entre ellos, se pueden destacar los huevos rotos con jamón de bellota, el pulpo a la gallega, la paella o la lubina a la plancha. Villacís y los suyos pueden seguir probando estas tapas durante sus comidas -o cenas-.

Ahora Madrid, en la Posada del León de Oro

Exterior de la Posada León de Oro.

Aunque el partido, entonces dirigido por Manuela Carmena, fue el más ahorrador de los grupos municipales a la hora de gastar en comida -con 6.002 euros de gasto-, se dejó 1.808 euros en una única comida en la Posada del León de Oro. Lo hizo en un acto que feminista que celebró. Sus otras 49 facturas justifican los gastos en restauración de Ahora Madrid.

La Posada del León de Oro se sitúa en el número 12 de las calle Cava Baja, concretamente en un edificio del siglo XIX. Tras años cerrado, reabrió sus puertas en diciembre de 2010, tal y como explican en su web. La gastronomía que ofrecen en este lugar es de cocina tradicional -como el cocido madrileño-, que se puede maridar con los más de 300 tipos tipos de vino que vende este establecimiento.