Una joven embarazada de 22 años se intenta suicidar en Murcia tras descubrir la infidelidad de su novio

Estaba semiinconsciente y con el pulso muy bajo. La tragedia se mascó en la avenida Virgen de Loreto de Santiago de la Ribera donde una mujer en avanzado estado de gestación trató de quitarse la vida ahorcándose en el balcón de su casa. La voz de alerta a la Policía Local de San Javier y a la Guardia Civil la dio la pareja de la embarazada pasadas las 20.30 horas de la tarde de este lunes. De inmediato, el 112 movilizó varias patrullas y una ambulancia con personal sanitario que se desplazó al domicilio conyugal para reanimar a la suicida.

“La mujer estaba embarazada de unos cinco meses y se la encontraron colgada en el balcón”, tal y como confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación. Este intento frustrado de suicidio lo protagonizó una chica, de 22 años, de nacionalidad marroquí, y para ello elaboró una soga de forma artesanal uniendo varias telas. “Al parecer, antes de colgarse le envío un mensaje de despedida a su pareja diciéndole que se iba a quitar la vida”.

El mensaje

En ese momento el padre del bebé se encontraba en la calle con un amigo suyo y al ver el contenido del mensaje corrió hacia el domicilio que ambos comparten en un bloque de pisos de la pedanía sanjaviereña de Santiago de la Ribera, que se levanta justo a las espaldas de las antiguas instalaciones del Hospital Los Arcos. Desde la calle no se podía advertir la truculenta escena porque la suicida, A.L., había bajado el toldo del balcón situado en la primera planta del inmueble.

La avenida de la Virgen de Loreto, donde sucedieron los hechos.

“Cuando la pareja de la chica llegó a la casa ella estaba semiinconsciente y con el pulso débil”. Los dos hombres se ocuparon de bajarla y de retirarle la soga del cuello mientras que segundos después llegaban a la avenida Virgen de Loreto dos patrullas de la Policía Local de San Javier, otra de la Guardia Civil y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

“Los motivos de lo sucedido no están claros: parece que la mujer no padecía problemas mentales y todo apuntaba inicialmente a que no se trataba de un caso de violencia de género”, según las mencionadas fuentes de la investigación. “La pareja de la chica estaba destrozada y mostró extrañeza por lo sucedido”. A tenor de los comentarios que realizaron algunos de los vecinos del bloque, una de las hipótesis que se barajan es que la joven trató de quitarse la vida al descubrir unas imágenes o unos mensajes de otra mujer con la que el padre de su hijo presuntamente le habría sido infiel.

Tal extremo no pudo ser corroborado en el momento porque el padre del bebé, R. B., un ciudadano marroquí, de 27 años, no era capaz de articular palabra. “Ella fue reanimada en el salón de su casa y trasladada de inmediato al Hospital de Los Arcos para ser sometida a un chequeo médico”. Los vecinos de la mencionada avenida de la pedanía costera estaban horrorizados por el intento de suicidio porque se trataba del primer bebé que esperaba la joven pareja. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de arrojar luz a lo sucedido.