La pesadilla sin fin de la española accidentada en Vietnam: al quirófano de nuevo por una infección

"La operación de cadera ha salido bien y ella se encuentra mejor, pero no todo acaba aquí. Ahora estamos esperando saber si le tienen que reintervenir de la rodilla".

Tras seis horas de quirófano, la zaragozana accidentada en Vietnam, Noelia Traid, ha sido operada de su fractura de pelvis y rodilla en un hospital tailandés y se encuentra estable, según ha podido saber EL ESPAÑOL. Sin embargo, aunque la joven de 22 años está mejor de la cadera, según ha explicado su amiga María Valderde, la rodilla debió seccionarse en el accidente de moto y al traccionarla se produjo una necrosis en el hueso que le causó una infección en la rodilla. "Se la han intentado limpiar bien, pero igual tiene que volver a pasar por el quirófano", ha detallado en su red social.

Tras una semana en varios hospitales vietnamitas, en la que no fue atendida correctamente, el traslado a Bangkok en un avión medicalizado (Tailandia), y ser finalmente operada, la pesadilla para esta zaragozana no ha terminado. Noelia tendrá que ser intervenida de nuevo y tras la operación, no volverá a España hasta que al menos pasen cuatro semanas y pueda coger un avión comercial.

Sus dolencias hasta entonces no se lo permitirán. Todo depende de la evolución de Noelia y del consiguiente informe médico que autorice su traslado a casa.

El accidente

La zaragozana Noelia Traid, trasladada en ambulancia al hospital de Bangkok. Sergio Arellano

Las dos jóvenes, enfermeras en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, se encontraban disfrutando de un viaje en carretera por Vietnam, en la provincia de Lam Dong, hasta que sufrieron un accidente. El pasado martes Noelia se cayó de la moto y se partió la cadera y una pierna. Ahí comenzó su infierno.

Maria y Noelia denunciaron su situación, después de que la compañía aseguradora con la que habían contratado su seguro de viaje no se estaba haciendo cargo de la situación como debía.

“Noelia lleva cuatro días con la cadera rota, tiene la cabeza del fémur dislocada y fractura de pelvis”, publicaba María, el pasado viernes, en la red social Instagram. “La fractura que tiene es muy complicada. Peligran zonas internas y nos han dicho que nunca habían tenido un caso así en Vietnam, por lo que ya han rechazado operarla en tres hospitales”, añadía la joven.

Finalmente, la ayuda del médico español con una clínica en Ho Chi Minh (Vietnam) facilitó las gestiones y las dos jóvenes pudieron viajar a Tailandia en un avión medicalizado, para lo cual el seguro les comunicó en un principio que tenían que pagar 25.000 euros.

"Ellas me contaron que, con toda buena voluntad, la gente de allí les ayudó y las llevaron al hospital local que hay en Da Lat, donde les hicieron una radiografía de la pelvis rota y las trataron con lo mínimo de lo mínimo. Al ser enfermeras, se asustaron de las carencias médicas que había y cuando las localizamos, a través de amigos de amigos, estaban muy nerviosas. Lo único que querían era salir de aquel hospital al que las habían mandado", afirmó el médico a El Heraldo de Aragón, que estudió en la Universidad de Zaragoza.

El hospital tailandés

Tras el calvario, María ha detallado en una publicación de Instagram que, ahora, en el hospital de Bangkok están recibiendo un trato impecable, y ha agradecido a todo el mundo, el cariño y la solidaridad de quienes se han volcado con ellas. "No tenemos palabras suficientes para agradecer la humanidad, empatía y cariño recibidos. Sin todos vosotros esto no hubiera sido posible", confiesa.

La cuenta de crowdfunding que abrieron el pasado sábado para recaudar fondos para la operación de Noelia la cerraron con éxito este lunes tras conseguir cerca de 30.000 euros. "Ahora estamos en Bangkok, pero el dinero para llegar hasta aquí nos lo han dejado y tenemos que devolverlo. Por eso hicimos la recaudación", explica María, quien señala que los gastos que están teniendo allí son "muy elevados", y aunque siguen en conversaciones con su compañía aseguradora para que se haga cargo, sus familias tienen que pagarlo todo por adelantado.