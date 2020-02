“La libertad de cátedra es para los catedráticos”: la bochornosa ‘lección’ de una concejala de Vox

Nueva metedura de pata dialéctica de un miembro del partido de Santiago Abascal en la Región de Murcia. El primero que acabó en un charco político fue el diputado por Vox en la Asamblea Regional Francisco Carrera cuando en diciembre llamó “conejos” a los hijos de las madres solteras durante su intervención en una tertulia de la televisión autonómica.

El testigo a semejante locuacidad lo ha recogido la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, María Carolina Martínez Fuertes, al asegurar en el Pleno de enero que “la libertad de cátedra es para los catedráticos, evidentemente”. El vídeo de la sesión plenaria se emitió en Tele Alhama y a partir de ahí se ha viralizado el argumento que ofreció esta edil contra la moción que presentó el PSOE exigiendo la retirada de las aulas del pin parental.

Habían pasado un par de horas desde el inicio de la sesión celebrada el pasado martes 28 de enero cuando llegó el turno de debate del punto número nueve: María José López, la edil de Educación, tomó la palabra para defender una moción en la que instaba a la Consejería de Educación a la “retirada” de la instrucción que implantó el pin parental en todos los colegios e institutos de la Región al inicio del actual curso académico. La iniciativa del PSOE -que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento- también solicitaba el impulso de la formación cívica en los centros educativos.

Intervención Vox Alhama de Murcia

Tras la exposición de la concejal socialista de Educación, llegó el turno de réplica de la bancada de la oposición y una de las dos ediles que tiene el partido de Santiago Abascal en el Consistorio alhameño tomó la palabra lanzando un argumento que dejó perplejos a los miembros de la Corporación.

"Los hijos son de la familia"

La concejal de VOX María Carolina Martínez Fuertes comenzó explicando en qué consiste el pin parental y prosiguió recordando que esa instrucción de la Consejería de Educación “no hubiera sido necesaria si ciertos partidos políticos, encabezados por el PSOE, no se hubieran empeñado en imponer sus criterios en cuanto a género, en cuanto a memoria histórica, en cuanto a presiones LGTBI, y si no hubieran decidido que ellos son los que deciden qué es la libertad, qué es la igualdad, cómo hay que vivir la homosexualidad, qué es el respecto, y si no hubieran metido en nuestros colegios la política, simplemente, para adoctrinar en su ideología a nuestros hijos”.

La edil defendió que los hijos “forman parte de un ente (asociación u organismo) que es la familia” y remató su argumentario contra la moción de la concejal socialista asegurando que “esta propuesta, como suele pasar con todas las de la Concejalía de Educación, está llena de incoherencias, de inexactitudes y de falsedades, habla por ejemplo de la libertad de cátedra, la libertad de cátedra es para los catedráticos, evidentemente”.

Vox Alhama de Murcia

En el vídeo de la intervención semejante afirmación de María Carolina Martínez Fuertes provoca que su compañera de VOX, Silvia Núñez, asienta con la cabeza dándole toda la razón del mundo, mientras que Juan Romero, el edil de IU, reacciona con desconcierto ante lo que acaba de escuchar y algunos ediles del PSOE tienen que contener la risa.

Otros jardines dialécticos

El vídeo de esta intervención de VOX no solo se ha viralizado sino que ha motivado que el Partido Socialista de Alhama de Murcia emita un comunicado en el que califica de “disparates” los argumentos de la concejal del partido de Santiago Abascal. En la nota de prensa los socialistas aclaran que la libertad de cátedra “es un derecho fundamental del profesorado (en general) y una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza”.

María Carolina Martínez Fuertes se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) y se ha estrenado en política en esta legislatura. Durante el actual mandato se ha metido en más jardines dialécticos, sin ir más lejos, en el mismo Pleno de enero también provocó un revuelo en la sesión en el debate de la moción que solicitaba la ampliación de la residencia de mayores de Alhama porque tiene poco más de 40 plazas para 22.000 vecinos.

La iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales del PSOE recibió el votó a favor de VOX, pero antes la edil Martínez Fuertes realizó “un apunte: me acaba de llegar una noticia y es que la primera iniciativa que se va a tramitar en el Congreso es la ley de la eutanasia hablando del tema de las residencias de mayores”.

Tal “apunte” generó airadas reacciones del resto de grupos municipales mientas que la concejal de VOX se reía. Esta edil también ha protagonizado otros momentos sonados en el municipio como cuando se plantó en el Ayuntamiento con una bandera de España para mostrar su rechazo al Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con motivo de la manifestación a nivel nacional que habían convocado la Plataforma 'España existe' y Vox.

Tal y como le ocurrió al diputado por Vox en la Asamblea Regional Francisco Carrera con sus argumentos sobre las madres solteras en el debate de 7RM, la intervención en el Pleno de Alhama de la edil de VOX María Carolina Martínez Fuertes está generando un reguero de reacciones políticas, así como bromas de todo tipo conforme el vídeo se comparte de terminal en terminal: ‘La libertad de cátedra es para los catedráticos (Fin de la cita)’. Se da la circunstancia que tanto el parlamentario como la concejal son tertulianos habituales que el partido manda a la televisión autonómica para defender el programa de Santiago Abascal.