El impactante cambio de imagen de Valeria Quer tras dos operaciones estéticas a sus 19 años

El último año ha sido uno de los más duros para la familia Quer. Durante el 2019, diversas circunstancias han hecho que Valeria y Juan Carlos se unan más que nunca, mientras que Diana cada vez se encuentra más alejada de su hija pequeña. Muestra de ello fue el altercado que ambas vivieron a las puertas de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón. Hasta el lugar había acudido Diana para denunciar a su exmarido después de que este, según la versión de la mujer, intentara acabar con su vida. Su hija no lo dudó ni un momento y dio la cara por su padre enfrentándose a ella.

Tampoco Diana comparte el modo de vida que Valeria ha llevado en estos últimos años. La joven se ha independizado y vive sola junto con sus mascotas en un piso al norte de Madrid. En sus redes sociales, la joven no duda en compartir su día a día, algo que su madre no está de ninguna manera de acuerdo. Así, pidió a un juez que incapacitara a Valeria y que ingresara en un centro de desintoxicación. Pero ninguna de estas medidas han llegado, por ahora, a buen puerto. Ahora, Valeria no ha dudado en mostrar las recientes operaciones estéticas a las que se ha sometido. Entre ellas, un aumento de pecho y una liposucción.

A través de su perfil de Instagram, la joven ha compartido cómo está siendo el post-operatorio, así como la intervención. Valeria se ha mostrado muy contenta con el resultado y ha contado con la ayuda y el apoyo de su padre. "Tengo unos agujeritos en cada pierna y en el costado; me duele mucho más esto que los pechos", ha explicado Valeria en un vídeo. Lo cierto es que la operación se realizó a principios de enero, pero no ha sido hasta ahora cuando la hermana de Diana Quer ha compartido el resultado con sus seguidores.

Momentos difíciles

Las Navidades tampoco han sido fáciles para la familia Quer. "Este señor no ha dejado solo una víctima, si no cuatro", afirmó Juan Carlos Quer durante el juicio contra 'El Chicle'. En el mismo, el hombre fue condenado a prisión permanente revisable y agresión sexual a Diana Quer durante la madrugada del 21 al 22 de agosto del 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Valeria estuvo presente en casi todas las sesiones del juicio, aunque tuvo que abandonar una de ellas debido a la angustia que le producía la situación.

Otro momento complicado que ha vivido Valeria en los últimos meses ha sido la agresión que sufrió por parte de su exnovio. "Si tienes una pareja que te pone la mano encima, que te escupe y te maltrata psicológicamente y físicamente, no sigáis con esa persona", explicó la joven a través de sus redes sociales -de nuevo-. "Os voy a dejar unas fotos para que no seáis tan tontas por amor y que el amor no os ciegue las heridas", advirtió Valeria a sus seguidores.

Así, mostraba las heridas que había sufrido en diversas partes de su cuerpo como en la espalda y en las manos. Aun así, Valeria decidió no denunciar los hechos, ya que corazón "se lo impedía".