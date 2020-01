Nuevo revés para los padres de Julen: pierden el bebé que esperaban un año después de la tragedia

Los padres de Julen, Vicky y José, han perdido el bebé que estaban esperando. Este duro golpe llega en un momento agridulce; han aceptado un acuerdo con David Serrano, el dueño de la finca donde cayó su hijo. No han querido revivir lo que sucedió hace un año en esa finca de Totalán (Málaga). Pero, desde hace unos meses, el deseo de los padres era volver a formar una familia y poder "darle un hermanito" a sus dos hijos. Así lo hizo saber Vicky el pasado mes de agosto, cuando confirmó a los medios de comunicación que pronto sería madre de nuevo.

A principios de esta semana, tanto los padres de Julen como el dueño de la finca llegaron a un acuerdo para que este último no entrara en prisión. Ahora, tras la aprobación del juez, Serrano ha aceptado un año de prisión y una multa de 180.000 euros que tendrá que abonar a la pareja. También, tendrá que hacerse cargo de los costes de la cara operación que se llevó a cabo en el paraje de Totalán. Asciende a unos 664.000 euros que tendrán que ser abonados a la Junta. Para firmar el pacto, Serrano se ha comprometido a entregar 25.000 euros -como primer pago-. Aun así, se ha declarado insolvente y "en concurso de acreedores".

Por eso, Antonio Flores, su abogado, tiró de agenda y buscó entre sus clientes a alguna persona que le pudiera prestar tal cantidad de dinero a Serrano. Uno de ellos aceptó. Poco más se sabe de él; solamente que es un empresario que reside en Marbella, se dedica al mundo de las inmobiliarias y es de Oriente Medio. El hombre afirmó que aceptaba ayudar a Serrano porque no quería que la justicia "cometiera una injusticia. Será un préstamo a largo plazo.

Los padres de Julen llegaron a este acuerdo para no tener que revivir uno de los peores capítulos de su vida. Pero, aun así, tal y como ha informado Espejo Público, la familia no podrá -de momento- llevar a cabo uno de sus mayores deseos: darle un hermano a Julen y Óliver. Así lo ha confirmado Toñi Prieto en el programa de Antena 3: "Hace unos meses Vicky nos comentó que estaba embarazada, pero ya no es así".

El pacto

El juez ya ha ratificado el acuerdo y ha aceptado la propuesta de ambas partes. Tras el acuerdo de conformidad, el magistrado dictó sentencia de forma verbal y estimó los atenuantes de reconocimiento tardío de los hechos y la reparación parcial del daño. A los 180.000 euros a los que tendrá que hacer frente David, se añaden casi 664.000 más para la Junta de Andalucía.

David Serrano, el dueño de la finca donde perdió la vida Julen. Marcos Moreno

El letrado de David Serrano han reconocido que estos últimos años han sido muy duros para él. "Es un alivio enorme cerrar este capítulo de su vida porque ha tenido muchas dificultades para conciliar el sueño durante este año y es algo lógico después de todo lo sucedido", explicó Flores. Respecto al coste del rescate, el letrado confía en que, pasados unos años, caduque la petición de la administración autonómica, debido al tan significativo importe al que Serrano tiene que hacer frente. Justo después, el dueño de la finca firmó su condena y dio por finalizada la vista ante el juez.