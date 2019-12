Valeria Quer, maltratada: sube las imágenes de la brutal paliza por la que denunciará a su exnovio

"Si tienes una pareja que te pone la mano encima, que te escupe y te maltrata psicológicamente y físicamente, no sigáis con esa persona". Así de contundente se ha mostrado Valeria Quer a través de sus redes sociales. La hermana de Diana ha utilizado su perfil de Instagram para denunciar la brutal paliza que ha sufrido por parte de su exnovio. Además, ha querido compartir varias imágenes de las graves heridas. "Os voy a dejar unas fotos para que no seáis tan tontas por amor y que el amor no os ciegue las heridas", ha avertido Valeria a sus seguidores.

No están siendo meses fáciles para la familia Quer. El pasado mes de noviembre se llevó a cabo el juicio contra 'El Chicle' por el asesinato de Diana en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Antes de la celebración, tuvo un gran encontronazo con su madre, a las puertas de los Juzgados de Majadahonda. Hasta allí había acudido Diana López Pinel para denunciar a su exmarido, Juan Carlos Quer, por intentar atropellarla y agredirla. Tal y como ha confesado Juan Carlos durante el juicio, el crimen de su hija deja, además, cuatro víctimas. Valeria ha vivido situaciones muy complicadas en los últimos tres años: "Estoy pasando un momento muy duro de mi vida".

Heridas en las manos y en la espalda

Valeria Quer es muy asidua a las redes sociales; es especialmente activa en su perfil de Instagram. Allí, comparte su día a día y, también, se ha convertido en una gran fuente de críticas hacía la joven. Los usuarios cuestionan el nivel de vida de Valeria, sus gustos y sus aficiones. También, la mayoría de ellos le muestran su apoyo debido a los momentos complicados que ha vivido la familia en las redes sociales. Ahora, la hermana de Diana Quer ha querido compartir una de las publicaciones más difíciles. "No me preguntéis a mi que me ha pasado en el brazo, pregúntaselo a mi ex", ha explicado Valeria.

Valeria ha mostrado las heridas a través de sus redes sociales.

Tras esto, ha compartido varias fotografías donde se pueden observar las heridas que presenta en sus extremidades. Sangre en las manos, arañazos en la espalda y en el cuello, así como varios dedos vendados. La joven ya ha advertido a través de las redes sociales que está dispuesta a denunciar a su expareja: "Vuelvo a Madrid para que te comas bien la denuncia que te va a caer".

La noche del 21 al 22 de agosto del 2016, Diana Quer -una joven madrileña que se encontraba de vacaciones en A Pobra do Caramiñal- desapareció. Más de un año más tarde, el 31 de diciembre del 2017, apareció su cuerpo en un pozo de una localidad cercana. Hasta allí había llevado José Enrique Abuín Gey a los agentes. Ahora, 'El Chicle' ha sido declarado culpable de asesinar y de agredir sexualmente a Diana Quer.

Tras la resolución del caso, la detención de José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle' , y tras el posterior hallazgo del cuerpo de Diana, Valeria Quer vivió durante unos meses junto a su madre en Boadilla, pero la situación era insostenible. Fue así hasta hace unos pocos meses, cuando se fue a vivir sola a un piso en la localidad de Las Rozas. La joven vive ahora lejos de sus padres, pero con su hermana presente todo el tiempo en su día a día. Está en todo lo que hace, no puede olvidarse de ella y la recuerda en cuanto tiene ocasión.

Las últimas semanas, las del juicio, han sido muy duras para ella, a un nivel que resultó muy complicado de soportar. "Hay que estar siempre fuerte no queda otra, hay días que vendré y otros que no, pero aquí hay que hacer justicia con fuerza y con la cabeza alta", admitió a las puertas de los Juzgados de Santiago de Compostela.