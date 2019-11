Varapalo para 'la Manada': el juez acepta los vídeos de los abusos sexuales a la joven en Pozoblanco

El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha aceptado como prueba en el juicio que se celebra sobre cuatro de los miembros de La Manada los dos vídeos que los acusados grabaron el 1 de mayo de 2016 dentro de un coche estando acompañados de una mujer inconsciente. En esas imágenes se observa la presunta comisión de abusos sexuales que los procesados habrían cometido sobre una joven de 21 años en Pozoblanco (Córdoba). La defensa habían solicitado su nulidad.

Dichos vídeos se hallaron dos meses más tarde, en julio de 2016, después de que los miembros de La Manada (aquel día eran cinco) fuesen detenidos por violar a una chica madrileña de 18 años en Pamplona. Los investigadores de la Policía Foral de Navarra se percataron de que los acusados habían difundido a través de sus teléfonos móviles dos grabaciones en las que se observa cómo abusan sexualmente de una chica en estado de aparente inconsciencia.

La víctima, que no denunció los hechos en ese primer momento porque no recordaba lo sucedido, sí lo hizo a mediados de septiembre de 2016, cuando dos investigadores de la Policía navarra se trasladaron hasta Pozoblanco para mostrarle el contenido de dichas imágenes. La joven sí había fotografiado el vestido que llevaba puesto aquella anoche -la prenda acabó rota- y el moretón que presentaba en uno de sus muslos. Sospechaba de algo, pero no sabía bien de qué. Por eso tomó aquellas fotos.

Cuatro de los cinco miembros de la Manada vuelven a sentarse en el banquillo de los acusados.

El abogado de los cuatro acusados, Agustín Martínez, ha solicitado al juez que dichos vídeos no sean admitidos como prueba presentada por las acusaciones y ha reclamado la suspensión del juicio. Sin embargo, su petición ha sido desestimada por el juez.

Martínez ha señalado durante la presentación de las cuestiones previas de las partes que la Policía Foral de Navarra "vulneró la intimidad" de los cuatro acusados al realizar un estudio de sus terminales móviles más allá del objeto de aquella primera investigación, que versaba sobre la denuncia de una violación en Pamplona. "Es un ejemplo paradigmático de un exceso policial", ha advertido el letrado de los acusados. Martínez entiende que "se ha abierto una causa general" contras sus clientes.

Imagen del vestido roto y del cardenal de la joven de 21 años que sufrió presuntos abusos sexuales de 'la Manada' el 1 de mayo de 2016. E. E.

Los agentes forales hicieron un magnífico trabajo

La Fiscalía, el abogado de la víctima y la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, se han mostrado contrarios a la petición de la defensa de los procesados. Los cuatro acusados, que declaran este lunes, se encuentran cumpliendo 15 años de prisión por la violación que cometieron en los Sanfermines de 2016.

"Estamos ante un delito autónomo", ha explicado la letrada de la acusación popular. "Por eso se abrió esta causa, gracias a esos dos vídeos (... ). Los agentes forales hicieron un magnífico trabajo. Donde haya una víctima, tienen que protegerla. No estaban buscando una denuncia".