Carteles de desaparecidos para vender "chollos" para no volver: los polémicos viajes de Destinia

Solamente ha durado tres días en las calles. A la agencia de viajes Destinia no le ha quedado otra que recular tras el aluvión de críticas que ha recibido tras su última campaña de publicidad, en la que invitaba a sus clientes a 'desaparecer', con un formato muy similar a la cartelería de las personas desaparecidas.

Tal era la similitud que los transeúntes que se detuvieron a leer los carteles lo hacían pensando que Cristina Fernández, una joven socorrista de 30 años, había desaparecido. Sin embargo, solo era un reclamo publicitario.

"Socorrista de piscina de 30 años que en verano no tuvo un solo día para disfrutar", justificaba el anuncio. "Si quieres desaparecer como ella, consulta todas nuestras ofertas de viajes en Destinia.com. ¡Con chollos así no querrás volver!", explicaba.

Como podía preverse, las críticas no tardaron en llegar. "Me he parado a leer sobre esta chica para ver si podía ayudar de alguna manera y resulta que es una publicidad. ¿En serio, Destinia? ¿No os da vergüenza?", preguntaba una una usuaria a la agencia.

Me he parado a leer sobre esta chica para ver si podía ayudar de alguna manera y resulta que es una publicidad. ¿En serio, @Destinia ? ¿No os da vergüenza? pic.twitter.com/llcN9S5sHL — Nuria Pérez (@SoyNuriaPerez) September 29, 2019

Incluso la propia SOS Desaparecidos se quejó en sus redes sociales por recurrir a la empatía de los ciudadanos con las personas desaparecidas copiando su cartelería, aunque horas más tarde retiró el mensaje -según confirma el diario El Confidencial-.

"Se ha equivocado Destinia con esta campaña. Miles de familias tienen que colgar, por desgracia, nuestros carteles para localizar a un ser querido desaparecido y en muchísimas ocasiones no hay respuestas a la difusión. Desde ahora seguro que nos ayudarán ya en serio en esa difusión", manifestó la asociación.

Destinia ayudará a la causa

Conscientes del error, la agencia Destinia rectificó públicamente y reconoció su error a través de un comunicado. Por ello, pidió disculpas a quien pudiera haberse sentido ofendido y anunció que tratarán de colaborar "en esta causa".